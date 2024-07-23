市政府站美食餐廳雲集，之前軟西整理過市政府美食，這次就來介紹幾家小酌微醺的質感氣氛餐酒館，姐妹逛完信義區百貨區後可以來餐酒館吃飯聊天聚餐，除了餐酒館、酒吧外，軟西也推薦幾家高級約會餐廳給軟絲們參考，一樣加入了軟西星星小短評，標註地址、營業時間、電話等資訊給大家參考，市政府餐酒館推薦給軟絲們。其他餐酒館也可以參考軟西的台北餐酒館、國父紀念館餐酒館、東區餐酒館、信義區餐酒館推薦。
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▻原文:5+1家市政府餐酒館推薦◅
「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」
市政府餐酒館推薦
小醉好
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段61號
✓電話：02-27566629
✓營業時間：一-四17:00-23:00、五17:00-01:00、六14:00-01:00、日14:00-23:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：交通超方便，空間溫馨有氣氛，早上咖啡廳晚上變質感法式市政府餐廳，適合姐妹聚會。
✓小評分：★★★★★
輪輪1976 和食茶酒駅
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區松壽路11號3樓
✓電話：02-87891976
✓營業時間：11:00-21:30，五六11:00-22:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：復古車箱設計像穿越時空來到日本大正時代，搭上日式星級列車準備來場日式料理饗宴旅程吧!
✓小評分：★★★★★
Shuffle Lounge Bar
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號
✓電話：02-27660081
✓營業時間：17:00-01:00，周一公休
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：魔幻星空市政府酒吧，有各種創意特調，還有吃飽吃好鹹食，跟店員互動還能取小禮物喔!
✓小評分：★★★★★
心潮飯店
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段68號
✓電話：02-27239976
✓營業時間：一到四11:00-21:30，五到日11:00-22:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：價格合理且氣氛好，服務生很可愛有問必答，餐點結合創意台菜和台灣水果調酒，裝潢走復古飯店風，台北市政府美食推薦給軟絲們!
✓小評分：★★★★★
Gumgum Beer & Wings雞翅啤酒吧
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區光復南路473巷11弄38號
✓電話：02-27585987
✓營業時間：一12:00-16:00、18:00-22:30，二12:00-15:00、18:00-22:30，三到日12:00-17:00、18:00-22:30
✓交通：近捷運台北101/世貿站
✓軟西：外觀亮晶晶光芒四射玻璃屋，提供數十種獨特雞翅口味任君挑選，其他餐點表現也都在水準之上，調酒更是浮誇妹酒好喝選擇多
✓小評分：★★★★★
BaganHood蔬食餐酒館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄11號
✓電話：02-37622557
✓營業時間：11:30-16:00、17:00-22:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：有著餐酒館的質感沉穩氛圍，又有多種擬真肉品蔬食，讓吃素不再無聊，餐點選擇多而且還是寵物友善餐廳，必須推推!
✓小評分：★★★★★
市政府餐酒館推薦 高級約會餐廳
莫爾頓牛排館
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45F
✓電話：02-27237000
✓營業時間：一到五11:30-21:00、六日11:30-23:00
✓交通：捷運台北101/世貿站
✓軟西：邊大啖美食邊欣賞絕美浪漫101夜景，Happy Hour來物超所值，有美景又有美酒美食，可以來約會。
✓小評分：★★★★☆
Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區松仁路105號B1 (克緹國際大樓)
✓電話：02-27298555
✓營業時間：午餐一-五11:30-14:30、假日11:00-15:00，晚餐日-週四17:30-22:00、例假日前夕17:30-23:00
✓交通：捷運台北101/世貿站、象山站
✓軟西：柯軟情人節就在這邊過的，服務一級棒，牛排一級棒
✓小評分：★★★★★
隨意鳥地方
✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區信義路五段7號85F (101樓上85F)
✓電話：02-81010016
✓營業時間：午餐11:3-~14:30、晚餐17:30-22:30
✓交通：捷運台北101/世貿站
✓軟西：訂位時可以問有沒有靠窗的位子，才能邊吃美食邊覽台北市風景阿
✓小評分：★★★★☆
市政府餐酒館推薦 市政府美食
（最後更新日期2024/07/09，持續更新中…）
▻原文:5+1家市政府餐酒館推薦◅
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軟西
我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰