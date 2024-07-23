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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市信義區5+1家「市政府餐酒館推薦」小酌微醺好去處!質感氣氛市政府酒吧

台北市信義區5+1家「市政府餐酒館推薦」小酌微醺好去處!質感氣氛市政府酒吧

2024-07-23 10:20:05 軟西，遊記 人氣：49
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窩客好文

軟西，遊記

發表篇數：491篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：

小醉好 Cafe by Another Round
place台北市信義區忠孝東路五段61號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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市政府餐酒館推薦

市政府站美食餐廳雲集，之前軟西整理過市政府美食，這次就來介紹幾家小酌微醺的質感氣氛餐酒館，姐妹逛完信義區百貨區後可以來餐酒館吃飯聊天聚餐，除了餐酒館、酒吧外，軟西也推薦幾家高級約會餐廳給軟絲們參考，一樣加入了軟西星星小短評，標註地址、營業時間、電話等資訊給大家參考，市政府餐酒館推薦給軟絲們。其他餐酒館也可以參考軟西的台北餐酒館國父紀念館餐酒館東區餐酒館信義區餐酒館推薦。

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▻原文:5+1家市政府餐酒館推薦

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

市政府餐酒館推薦

小醉好

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段61號
✓電話：02-27566629
✓營業時間：一-四17:00-23:00、五17:00-01:00、六14:00-01:00、日14:00-23:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：交通超方便，空間溫馨有氣氛，早上咖啡廳晚上變質感法式市政府餐廳，適合姐妹聚會。
✓小評分：★★★★★

輪輪1976 和食茶酒駅

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區松壽路11號3樓
✓電話：02-87891976
✓營業時間：11:00-21:30，五六11:00-22:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：復古車箱設計像穿越時空來到日本大正時代，搭上日式星級列車準備來場日式料理饗宴旅程吧!
✓小評分：★★★★★

Shuffle Lounge Bar

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄4號
✓電話：02-27660081
✓營業時間：17:00-01:00，周一公休
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：魔幻星空市政府酒吧，有各種創意特調，還有吃飽吃好鹹食，跟店員互動還能取小禮物喔!
✓小評分：★★★★★

心潮飯店

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段68號
✓電話：02-27239976
✓營業時間：一到四11:00-21:30，五到日11:00-22:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：價格合理且氣氛好，服務生很可愛有問必答，餐點結合創意台菜和台灣水果調酒，裝潢走復古飯店風，台北市政府美食推薦給軟絲們!
✓小評分：★★★★★

Gumgum Beer & Wings雞翅啤酒吧

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區光復南路473巷11弄38號
✓電話：02-27585987
✓營業時間：一12:00-16:00、18:00-22:30，二12:00-15:00、18:00-22:30，三到日12:00-17:00、18:00-22:30
✓交通：近捷運台北101/世貿站
✓軟西：外觀亮晶晶光芒四射玻璃屋，提供數十種獨特雞翅口味任君挑選，其他餐點表現也都在水準之上，調酒更是浮誇妹酒好喝選擇多
✓小評分：★★★★★

BaganHood蔬食餐酒館

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷46弄11號
✓電話：02-37622557
✓營業時間：11:30-16:00、17:00-22:00
✓交通：近捷運市政府站
✓軟西：有著餐酒館的質感沉穩氛圍，又有多種擬真肉品蔬食，讓吃素不再無聊，餐點選擇多而且還是寵物友善餐廳，必須推推!
✓小評分：★★★★★

市政府餐酒館推薦 高級約會餐廳

莫爾頓牛排館

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45F
✓電話：02-27237000
✓營業時間：一到五11:30-21:00、六日11:30-23:00
✓交通：捷運台北101/世貿站
✓軟西：邊大啖美食邊欣賞絕美浪漫101夜景，Happy Hour來物超所值，有美景又有美酒美食，可以來約會。
✓小評分：★★★★☆

Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區松仁路105號B1 (克緹國際大樓)
✓電話：02-27298555
✓營業時間：午餐一-五11:30-14:30、假日11:00-15:00，晚餐日-週四17:30-22:00、例假日前夕17:30-23:00
✓交通：捷運台北101/世貿站、象山站
✓軟西：柯軟情人節就在這邊過的，服務一級棒，牛排一級棒
✓小評分：★★★★★

隨意鳥地方

✓文章：點我看全文
✓地址：台北市信義區信義路五段7號85F (101樓上85F)
✓電話：02-81010016
✓營業時間：午餐11:3-~14:30、晚餐17:30-22:30
✓交通：捷運台北101/世貿站
✓軟西：訂位時可以問有沒有靠窗的位子，才能邊吃美食邊覽台北市風景阿
✓小評分：★★★★☆

市政府餐酒館推薦 市政府美食

（最後更新日期2024/07/09，持續更新中…）

▻原文:5+1家市政府餐酒館推薦

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市政府餐酒館推薦?

BaganHood蔬食餐酒館、心潮飯店、輪輪1976 和食茶酒駅、小醉好。

市政府酒吧推薦?

Shuffle Lounge Bar、Gumgum Beer & Wings雞翅啤酒吧。

軟西

我是軟西，一個不愛睡覺的航空人員✈️自助旅行近30個國家，但太愛吃所以食記數量遠遠遠多於遊記😋沒有寵物卻愛跑寵物友善餐廳🐶天冷天熱都要吃火鍋🍲覺得吃是全世界最棒的事情❤️來來來，跟著軟西一起吃遍全世界吧🍮🍧🍰

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