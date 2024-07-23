星野集團總是創新不斷，這次要開箱星野集團最新其住個性酒店的「星野集團 1955 Tokyo Bay｜星野集團 1955 東京灣」，以全力支援你玩東京迪士尼樂園的住宿新飯店，同時也是親子友善飯店。

星野集團 1955 Tokyo Bay以1955年代美國世界觀的「OLDIES GOODIES／懷舊而美好」為主題，會精準用1955為飯店命名是因為西元1955年是第一座美國加州迪士尼樂園誔生的年份，飯店貼心提供「東京迪士尼樂園」與最近車站「新浦安駅」的免費接駁巴士，讓房客把體力全放在東京迪士尼樂園，回來就舒舒服服的休息，會建議入住2晚。



星野集團 1955 Tokyo Bay是共18層樓，638間客房，是星野集團所有飯店內擁有第2多間客房的酒店，我們入住2晚會仔細介紹飯店的房間、餐廳、設施服務。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜東京迪士尼樂園．JR新浦安駅 免費接駁巴士

飯店提供「東京迪士尼樂園 ⮂ 飯店」與「JR新浦安駅 ⮂飯店」免費接駁巴士。

最先使用的當然是JR新浦安駅的免費接駁巴士，從JR新浦安駅北口出站，可走天橋或過馬路就能看到1955 Tokyo Bay乘車牌處。

➤JR新浦安駅巴士時間表．JR新浦安駅乘車處

東京迪士尼樂園第一班車是06:40，先停陸地，再停海洋，回程有2處上車處，東京迪士尼陸地在團體巴士停車區，東京迪士尼海洋在南側出口的團體巴士停車區，基本上就是哪裡下車就哪裡上車，下方提供給Google定位給大家，能更安心找到乘車位置。

➤東京迪士尼樂園巴士時間表．東京迪士尼陸地回程乘車處定位．東京迪士尼海洋回程乘車處定位

飯店到東京迪士尼樂園樂園需要約30分鐘左右的車程(不包含塞車狀況)，第一班人很多會建議早點來排隊才會有座位，另外第1站是停東京迪士尼樂園陸地，第2站才是東京迪士尼樂園海洋，我們要去海洋…太早醒在車上站著也打瞌睡，第1站就下車…好險同行友人把我們叫上車。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜1樓設施介紹

飯店大廳在2樓，1樓是免費接駁巴士等待大廳，有洗手間、自助行李寄放室、LAWSON便利商店、自助洗衣間，接近免費接駁巴士開車時間就會有飯店工作人員專程指揮提醒。

自助行李寄放室讓早到飯店或早上先退房準備接著衝樂園的房客有地方放行李，不少遊客會選擇東京迪士尼樂園下午3點入園，這就能先早早來放行李，再搭免費接駁巴士去樂園。

往內走有一間24小時營業的LAWSON便利商店。

往電梯方向走會先看到自助洗衣間，洗衣是採電子支付，記得帶信用卡或PayPay都能使用。

電梯內的角落居然設計一個小座位，根本就是鐵腿玩樂園回來時的小確幸寶座。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜2樓大廳

進入2樓大廳就宛如走進時光隧道，來到西元1955年的美國，星野集團 1955 Tokyo Bay把「OLDIES GOODIES」主題發揮到極緻，櫃台復刻1955美國銀行櫃台，就連飯店人員的工作服也是美國懷舊風格，感覺連髮型也特別用心搭配成復古造型。

辦理進房手續以自助報到櫃台為主，共有15台自助CHECH IN/OUT機，有中日英韓頁面切換，操作很簡單，很快就能辦理完成。

房卡有3款1955風格設計，像我們一家三口就能拿到3張不同的房卡，不過…房卡可不能帶走哦！就怕太美大家想帶走當紀念，一定要先提醒。

辦理進房時有問題也可詢問櫃台工作人員。

退房可不用特地到機台辦理，可直接把房卡放進早上退房時間才會出現的黃色郵筒，就是要幫你一早快速省時衝廸士尼。

房卡不能帶走別失望，你還能參加飯店的IG打卡拍照活動，完成就能得到與房卡圖案相同的貼紙。

飯店響應環保，房間內不提供整套一次性備品，而是採需要再拿取的自助備品區，就在櫃台下方的層架。

在客房專用電梯前有「KIDS & BABY GOODS」，是專為親子家庭提供的幼童備品服務，有兒童睡衣、兒童牙刷、嬰兒沐浴乳、尿布、濕巾、兒童馬桶座，讓媽媽出來玩不用帶這麼多兒童備品，根本是親子超友善飯店。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜客房介紹

星野集團 1955 Tokyo Bay的3~18樓為客房樓層，共有23種房型。

每間客房冰箱內有水壺，皆能在各層樓的飲水機裝水，也有微波爐可以使用。

Superior Family Room

今晚入住小朋友喜愛能爬上爬下的家庭房型，一進房緹緹就拿起電視搖控器爬到上舖的秘密基地。

星野集團 1955 Tokyo Bay的所有房間坪數空間都蠻大，可完全打開大行李箱的空間，進房皆需脫鞋才能入內。

主床舖是兩張單人床，窗外就能看見美麗海灣美景。

2款不同枕頭很好睡，兩件式睡衣的觸感極好，舒服好穿。

上下舖各放置2張休閒床，可當沙發也能當床舖，下舖另一邊是摩登風格沙發，有小茶几能辦公與休息。

上下舖的床頭皆有床頭燈，很有趣的是圓形床頭燈罩是軟軟的矽膠材質，就算小朋友不小心撞到也不會受傷。

梳妝台&迷你吧有大面鏡子，鏡台上2顆大燈是化妝時的小幫手，桌上提供濾掛式咖啡包與紅茶包。

下面層架有水杯、快煮壺、保箱險、冰箱。

有手沖咖啡習慣的我，看到新潮快煮壺與濾掛式咖啡心情大好，加上印有1955 Tokyo Bay 的LOGO外包裝，又加深對飯店的好感度。

冰箱有水壺，房內有空氣加濕器，特別的是每間房間都提供一台烘鞋機。

半開放式的掛衣區，空間大…下方可放3個大行李箱，加床備品在上方層架，確定有加床才能拿下來使用。

加床採自助舖床，拿下來是整組床舖備品，只要舖上床單再放上枕頭棉被即可，睡衣也放在裡面。

獨立廁所間與浴室分開，皆在進門的左邊或右邊。

拉開拉門先看到洗手台，左邊是浴室，洗手台大小剛好，除了有洗手/臉乳，還有卸妝、化妝水、臉部護膚。

大小毛巾在抽屜，吹風機重量很輕，風大好吹。

浴室是我喜歡的澡堂式沖澡加浴缸的設計，我跟緹緹一起洗也沒問題。

GOROGORO寢台｜Superior Room

再帶大家看看另一間GOROGORO寢台房型，這間最多能入住4位，有大面的玻璃落地窗，能把東京灣海景盡收眼裡。

靠窗邊的休閒床是你放鬆看海景的舒適沙發，若第3~4位入住，晚上自助舖上床單就變身為2張單人床。

房內的梳妝台&迷你吧、浴室、廁所、半開放式掛衣區設計皆與家庭房相同，就色系有些許變化。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜2nd Room

飯店在2樓規劃很棒的休憩空間「2nd Room」，Food ＆ Drink Station與Cafeteria也在裡面，如果你未到進房時間提前來或退房後，都能使用2nd Room空間，它就像是你能休息的第2個房間。

2nd Room空間很大，規劃4種不同休息空間，有一般座位區、半開放式的包廂區(能拉門簾)，靠窗猶如小客廳座位區，以及能讓小朋友平躺滾來滾去大空間的榻榻米區。

2nd Room有不少從美國購買空運而來的復古傢俱，特別挑選在1950年代左右的美國老傢俱，再經由精心整理後放置於2nd Room。

層架展示1950時期的玩具、書籍，其中有玩具總動員裡的”彈簧狗”，親切感十足，在早晨、白天、晚上會播放當時美國流行但不同曲風的音樂。

為何剛剛會說2nd Room就像是你的第2個房間呢？

如果你搭乘紅眼班機，第一晚就很推薦來入住，能早早到飯店先在1樓寄放行李，來24小時營業的Food ＆ Drink Station買美食補充體力，還能到半開放式包廂拉上門簾休息片刻。

親子家庭喜歡的榻榻米區是能讓兒童滾來滾去也很安全的休息空間，家長躺在旁邊休息照看也舒服。

靠窗海景座位區較像是小型客廳，適合與好友聊天喝飲料吃零食的休憩空間。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜餐廳 & 餐飲商店

星野集團 1955 Tokyo Bay有３間飲食餐廳，有專門提供早餐的「Restaurant」，提供晚餐的「Cafeteria」，以及隨時想吃就吃的24小時營業自助餐飲兼商店「Food ＆ Drink Station」。

【 Food ＆ Drink Station 】

地點：2樓 2nd Room 旁

營業時間：24小時

Food ＆ Drink Station幾乎與2nd Room無縫連接，可自助購買你想要吃的麵包泡麵、輕食小品、咖啡茶飲、啤酒與紅白酒，買好可帶到2nd Room找位置慢慢享用。

▌詳細食記：星野集團 1955 Tokyo Bay「Food ＆ Drink Station」

【 Cafeteria 】

地點：2樓 2nd Room 旁

營業時間：18:00~23:00(最後點餐22:30)

消費：一品料理1000日元起，熟時500日元起

Cafeteria提供晚餐與宵夜至23:00，最後點餐為22:30，讓你搭乘東京迪士尼樂園免費接駁巴士回來，還能輕鬆享用晚餐宵夜。

▌詳細食記：星野集團 1955 Tokyo Bay 晚餐篇「Cafeteria」海景餐廳

【 Restaurant 】

地點：2樓大廳旁的 Restaurant

營業時間：06:00~10:00(最後點餐09:30)

收費：大人& 7歲以上兒童2500日元、4~6歳600日元、3歲以下免費

Restaurant是提供房客早餐的餐廳，供應和洋自助早餐，早餐從6點開始…早早就有很多房客來用餐，為了就是想趕搭第一班06:40的東京迪士尼樂園接駁車巴士。

▌詳細食記：星野集團 1955 Tokyo Bay 早餐篇「Restaurant」和洋自助早餐

星野集團最新飯店「星野集團 1955 Tokyo Bay」是你玩東京迪士尼樂園的住宿新選擇，一條龍服務全力支援你玩東京迪士尼樂園，OLDIES GOODIES主題的懷舊文青色系，讓飯店隨處都像室內攝影棚，只能說星野總是令人滿意，預計衝東京迪士尼樂園這間一定要收藏。

星野集團 1955 Tokyo Bay｜星野集團 1955 東京灣

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地址：〒279-0013 千葉県浦安市日の出７丁目２−３(Google地圖)

電話：+81 50-3134-8097

進/退時間：進房15:00~01:00、隔日11:00

停車資訊：專用停車場12小時/500日元

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