台中iPhone手機免留機現場維修推薦/維修前免費全功能檢測【雷神快修太平店】更換iPhone原廠電池/官方原廠零件/主機板維修/螢幕維修/手機若嚴重故障還有提供備用手機租借服務/3D雷神玻璃保護貼;價格公開透明~全程面對面現場維修，不用擔心資料被竊取或零件被調包~真安心!

手機耗電、聽筒故障、充電孔接觸不良等..問題(雷神快修)真的免費檢測+清潔現場與幫忙找出手機問題~不收費! 維修費用公開報價~不會受騙當冤大頭!

雷神快修太平店-iPhone快速維修中心(官方原廠零件/獨立維俢中心)

電話:04-2393-4002

收費方式: 現金/刷卡/轉帳

營業時間:12:00~21:00

店址:台中市太平區樹孝路39-6號

官網: https://god-iphone.tw/

粉專: 雷神快修-Apple原廠零件 獨立維修中心

目前台中有(太平/台中/逢甲/豐原)4家雷神快修直營店

開車(太平店)附近步行約120m-1分鐘！有~太平公有『新平立體停車場』停車方便! (停車費用/繳費方式~文末詳分享)

雷神快修是通過Apple認證IRP獨立維修中心審核店家!

除了維修蘋果手機也有修iPad/iMac電腦!

無論是手機泡水/耗電問題/觸控不良/卡頓/主機板壞掉/螢幕破裂/麥克風壞掉/電源鍵卡住/無法開機等...問題! 交給雷神很放心！

大仁哥老闆最近買了新iPhone

老闆看哥手機一天到晚在工地摔機(手機常秀逗)接收不到老闆傳的工程圖，將其換新機後的舊iPhone12送給哥!

才剛使用沒多久手機螢幕保護貼

就因工作碰撞導致(保護貼)邊邊角角多處小碎點與多條裂痕。

加上哥這週明顯感到手機耗電率變高

有時還會發燙! 心想是不是該更換電池了？

趁最近常回台中辦事問紫弟: 蘋果手機都在哪兒維修？

紫弟推薦哥: 他都是拿來雷神快修太平總店維修更換iPhone原廠電池、貼3D二次強化雷神玻璃保護貼

免留機~現場快速維修與更換

擔心手機內資料被copy還可現場『全程觀看』工程師維修手機過程。這點非常符合手機送修堅持一定要現場等待及全程查看個性的大仁哥so趁著近期因病需時常回台中處理的日子預約拿來『免費手機檢測+更換蘋果原廠電池+換螢幕玻璃保護貼』

太平總店 生意很好!

若不想久等~建議您可以先打電話詢問當天哪個時段到店檢修較方便？或就近拿去(台中/逢甲/豐原)雷神快修直營店維修手機

哥更換iphone電池這天與(店長左左)聊天時聊到

(這4家店)老闆同一人

且每位工程師都有通過(蘋果原廠考核)維修程序安全可靠專業、絕不馬虎

店內有兩組沙發椅! 現場等待手機維修時可以坐這兒休息

小桌子上有瓶裝水~自取

坊間有很多手機維修店

(自稱)是Apple店方授權維修中心, 我有朋友貪便宜(送修後)才知道被騙了

紫弟說: 可以上網查哪些店家『有』通過Apple認證IRP獨立維修中心審核

大仁哥在網頁key入(雷神快修-台中太平...) 果真跳出『雷神快修-台中太平維修中心』資料!

確定~雷神快修(是)Apple認證IRP獨立維修中心

將其手機送來檢修更換電池(他比較放心)

哥老闆使用多年蘋果12手機若送回原廠維修(不划算)且一來一回(維修+等待期)至少7~10天(上班天天需依賴手機工作傳圖檔與連繫)哪有時間等那麼久的送修期!!

趁回台中辦事~

直接拿來(太平店)檢修(免留機)維修快速!

店內也有賣MFi認證iPhone手機周邊商品(充電器/電源轉接器/充電線) 犀牛盾/惡魔手機防摔保護殼....

MFi是Made For i-Product (字母開頭縮寫)

也能視為Made for iPhone/iPod/iPad產品之縮寫

蘋果官方為了確保周邊配件(傳輸線、充電器、儲存裝置等...)品質與安全!

對配件製造商所做的(認證標準)稱MFi。想要手機與電池壽命持久一點選購有MFi認證的充電線或設備~就對了！

出門旅遊、外食很多女孩都是手機先拍(手機先食)

愈來愈多人買『鏡頭保護貼』保護手機鏡頭。

(雷神快修)店裡有賣imos授權『藍寶石金屬框鏡頭保護貼』

藍寶石金屬框(鏡頭)保護貼~通過CTC認證硬度9級(僅次於鑽石之硬度) 更多(此品牌)鏡頭保護貼優點(下圖)自己慢慢詳看嘿

太平總店已開約8年!

紫弟說: 店家自創品牌『螢幕玻璃保護貼』品質棒棒! 若有更換須求可以直接這裡換

另外也有防窺玻璃保護貼可選購

手機維修過程~全程面對面細心解說

今天幫哥維修檢測工程師是太平店店長(左左)

哥說: iPhone12手機 最近耗電快且有時會發熱發燙(拿的很不安心)不曉得會不會突然"爆"開

店長先將手機連接電腦內(檢測系統)檢查電池狀況

iPhone 12電池健康度86.6% 。循環次數710 。續航力2444毫安培

若依蘋果官網『電池健康』更換指南的解說:

iPhone電池經過500~800次的充電循環後；電池蓄電量約剩原有容量的80%；只要低於80%就會有明顯的耗電異常(很快沒電的情況)這個時候大概就須『更換新電池』!

哥手機健康度86.6% 正常來說:還可以再撐撐不需要馬上換電池

但左左店長有說明: 換電池需同時查看『3大主因』再來做判斷!

雖健康度顯示算OK。可是循環次數已達更換標準，再者電池的續航力明顯降很多。這些因素都會讓電池老化、導致耗電快或發熱

so建議哥『更換新電池』使用起來才會更安心

通常更換『副廠電池』常會有(下圖)情況發生

大仁哥較介意手機有無法立即查看電池健康度及喜歡原廠貨so決定更換(iPhone原廠電池)使用上較安心

確認手機維修、更換電池前須先填寫『維修同意書』

拆機維修皆有資料遺失之風險! 平時手機要先做好定期備份之習慣(若沒備份習慣)送修前記得自己先備份! 萬一維修過程造成資料遺失~店家是不賠償的喔！

總之(簽)同意書前記得詳閱(注意事項)再開始維修，這樣也比較不會有爭議!

iPhone手機更換電池分成『原廠/正廠/副廠』3種不同等級電池維修方案和價格！

每種方案(電池)平均壽命/保固時間都不同

目前只有原廠電池可以顯示(電池健康度)

大約80%消費者會選擇更換幾近原廠等級正廠電池(但~手機無法顯示健康度)

副廠電池續航力和原廠相比~較差一點! 若您有預算考量~不訪可以考慮更換副廠電池就好!

重度使用手機(大仁哥)幾經思考後選決定換『原廠電池』保固90天、電池平均壽命至少2年半

好康報報:

google店家好評! 更換電池或維修手機立馬現折300元

iphone12原廠電池($3150-300=2850元)

現場報價公開化~不怕您比較!

PS: 維修價格可能會隨當時原物料進價做調整so(此次更換電池)價格僅供參考(請以店家現場報價單為準)

接著進入蘋果官方系統GSX行動資源檢閱器

填入使用者資料查看之前維修記錄、手機是否有顯示異常跡象？ (等待時間)約需5~10分鐘!

顯示~無明顯異常即可正式更換電池!

手機拆解過程很快! 含組裝前後約30分鐘左右

我們很愛提問: 尤其是哥(初拿蘋果手機)問題特多so今天更換電池+換手機螢幕玻璃保護貼約1.5~2小時。您若也想『全程』現場查看更換電池過程記得至少保留1.5小時喔!

拆機、更換電池過程go

工程師拆下迷你螺絲後用拿拆機工具將螢幕打開

將iPhone手機放置在蘋果手機防水膠層專用加壓模具內(固定住)比較好拆螺絲和操作

手撕一張耐高溫絕緣膠帶

貼在手機鏡頭上方可防止靜電傷Face ID零件功能又可保持手機鏡頭清晰與乾淨

之前我陪朋友在桃園iphone手機維修店換電池(工程師們)都沒戴手套直接拆機

反觀今天在雷神快修

每位維修工程師都是全程戴口罩+戴手套(保護自己)也保護別人

戴手套維修亦可防止靜電、灰塵與指紋

先斷電~拆螺絲『缷手機螢幕』

使用電子設備專用精密清洗劑將螢幕側邊防水殘膠髒汙擦拭乾淨!

再續拆其它零件螺絲

有條理的將我這大齡女子(老花眼)看不清的迷你螺絲分門別類擺放在(磁性墊板上)

再拆電池固定座膠

電池下方也有固定膠要拆

拆下電池後拿風槍將機殼內髒汙吹離

接著測試主機板是否『會』漏電？

上機(關機)狀態下(電流表)若顯示數字代表會漏電~會造成安裝新電池後電力(漏掉)導致耗電太快情形的發生

左左店長(手指)指著檢測機台『無漏電』情形

所以哥鬆了一口氣。

機殼四周黑色防水膠層須全部拉除! 等更換新電池後再貼(全新防水膠層)

沾黏在機殼邊緣細小殘膠

左左店長拿清潔刷噴精密電子專用清潔劑! 溫柔的來回刷除

再拿擦拭布清除殼內粉塵

女生果然手巧心細~店長將手機清理好後~看起來像極剛買新手機內裝

接著鎖上一個零件! 等等準備安裝全新(蘋果原廠電池)

一分錢一分貨

蘋果原廠電池裡頭竟然還附了一組『全新』螺絲。

拆解手機零件過程中，若該支手機主人(之前已有多次手機維修記錄)迷你螺絲(牙孔)可能會磨損或因拆解不當而崩牙!

附『新』螺絲~直接鎖『新螺絲』肯定更牢固

來雷神快修 維修iPhone手機or更換新iPhone手機電池

可以吸收超多(關於iPhone手機)的專業知識

與平常若遇到突發狀況時的解救方法!

這也是為何剛剛小紫說: 更換電池(不含)拆修前的電腦檢測、人工檢測、維修過程解說大約只需30分鐘。(含講解與檢測)則需至少1.5~2小時的原因。

送修了

當然希望維修工程師能夠一次將手機問題通通找出來

才不用一直跑維修站送修

(下圖) 有客人手機長期發燙且覺得手機殼微膨一直沒去在意! 等到續電力極差! 電池充老半天充不飽(送修)拆機時~擠壓在手機殼內變形電池就像吹氣球般立馬鼓脹的嚇人

Apple原廠電池 附全新螺絲+防水膠層

撕開電池座膠離型膜~精準的將『新電池』貼放進機殼內電池座!再拿滾輪來回滾動!

確保新電池『固定座膠』有黏於機殼上

再拉除電池座膠邊膠

最後在貼面板與機殼四周『防水膠層』需先暫時將face ID『鏡頭』耐高溫絕緣膠帶撕除

才能不跑位的將(全新)防水膠層放置在機殼四周

最後拿著鑷子將防水膠層上方藍綠色膠膜移除~即完成『防水膠』之貼合

零件組裝~左左店長是拿新螺絲鎖入！

而且每一步驟都按照蘋果原廠『流程施作』

按部就班!(步驟不省略) 最後在鎖螺絲時(不忘) 重新貼一張貼防水膠層時撕下的『Face ID鏡頭』耐高溫絕緣膠帶先保護鏡頭再開始鎖螺絲

螺絲全都鎖好。再拿風槍將機殼內髒汙碎屑吹除，準備組裝復原手機

手機放在一台iPhone手機專用『防水膠層加壓器內』加壓後~讓手機與防潑水層更加密合

再次將手機連上電腦(AST2)做維修後診斷

iPhone12手機 健康度『100%』

電池循環數『0』

續航力從原本的2444mah 變成『3362mah』

電池健康度100%

日後若好好按照正常充電方式充電~應該可以撐很久囉

左左店長~小細節不遺漏

手機組裝好(不忘) 幫忙清潔充電孔 (真貼心）

更換蘋果原廠電池，手機電池會顯示(Apple原廠零件)

如果您拿去維修的店家(購買原廠電池)裝機後仍無法顯示是Apple原廠零件，很有可能您買到山寨電池，不是原廠貨

電池最大容量!可以顯示100%健康度幾霸分!

日後打開手機隨時隨地都可自己檢視電電池與充電健康情形

更換完『全新』電池後以下『3大』注意事項若能好好遵守『電池』的壽命便能持續很久喔！

充電盡量不要在電力低於『35%』時充 盡量『不要邊充電邊滑手機』 盡量不要讓手機從您睡覺時一直充到隔天天亮或已充飽100%太久(仍未拔除)

長期下來還是有機率會造成電池老化或受損！

大仁哥問店長: 購買手機充電線該如何挑選才不會買到假貨？

店長拿了2條充電線做『充電線MFI晶片檢測』

(左)蘋果原廠MFI晶片顯示100分。另一條(右)仿蘋果原廠充電線評分只有91分，還跳出山寨兩字捏

真的假不了。假的也無法解救!

唯有支持原廠貨才能免於裂質商品產生的後遺症

即便是使用(原廠)充電線!

當充電線頭裂開或電線長期使用已微斷露出裡面的線材! 都不建議再使用!

誰也無法預料何時會因為充電過熱而產生電線走火或導致手機爆炸的恐怖畫面(您說對吧 )

雷神快修賣的MFi蘋果手機認證充電線是織布式(軟線)還附魔鬼氈好捲收也比較好折合、不易斷線

哥的iPhone12手機(保護貼)是老闆送他手機時就已貼在螢幕上不曉得使用多久的玻璃保護貼!

原本只有幾條裂痕!

哥接手使用後手機(螢幕四周)

多了好幾個撞擊痕跡且裂痕多更多(加起來10多條)剛好來更換電池就一起換一換唄

雷神快修 店內賣的均是自有品牌雷神玻璃保護貼

分成霧面、防窺霧面、防窺亮面與超越9H鋼化玻璃貼

店長現場拿了一片貼有雷神2.5D無強化(耐壓測試5KG)、3D二次強化(耐壓測試20KG)、3D三次強化(耐壓測試50KG)玻璃保護貼用尖銳物品用力往下敲打

(下圖)2.5D無強化玻璃保護貼立馬敲出一個洞

接著又拿硬物用力刮2.5D玻璃保護貼邊邊，立馬形成小小碎裂痕跡

3D二次強化玻璃保護貼~尖物用心敲擊、玻璃貼表面無損傷、硬物用力刮也無損傷

3D三次強化玻璃保護貼~那就更不用說啦! 有著超強硬度防護、真空電鍍塗層光看測試就覺得超級耐刮耐壓

再看看3款雷神iPhone玻璃保護貼價格

可耐壓50kg、硬度超硬3D三次強化玻璃保護貼感覺真的很讚! 但~價格要1千多元

後來哥『買』80%客人會選購的『3D耐壓20KG二次強化雷神玻璃保護貼』

這款有一定的硬度/抗指紋/抗日常刮損/疏油疏水性佳/奈米電鍍塗層高透光度 原價790元

因為手機送修更換電池還可現折200元=

一片『雷神3D二次強化』玻璃保護貼優惠價590元就買到啦!而且還有保固喔！

自有品牌玻璃貼附酒精棉片+防塵布擦拭~若您會貼的話也可以買回家自貼

我們對3C產品笨手笨腳怕貼不好產生氣泡!

這...還是交給專業的來吧!

在雷神快修購買、現場代客貼保護貼(免加價)

先將原本裂超多紋路的玻璃貼拉除

店長在拉裂開的玻璃貼時動作很輕巧! 可避免玻璃碎屑掉太多在手機螢幕上

接著拿著刷子沿著螢幕與機身溝槽(刷除)縫隙內玻璃碎屑，再以酒精棉布擦拭手機螢幕

確保每個地方、包含角落都已擦拭乾淨時

再於螢幕上方暫時貼一層透明膜用滾輪、滾動貼合(防止)換貼雷神3D玻璃保護貼前有灰塵掉落飛入

然後邊貼玻璃貼、邊撕剛剛貼於手機螢幕上的防灰塵透明膜！這種貼法~貼完真的一點細小顆粒或灰塵都沒看到捏!

iPhone12電池換新的、螢幕玻璃保護貼也貼好了

最後再測試一下手機電壓(功率)均正常

(太平店)左左店長~技術棒棒!

全程現場盯場的大仁哥也猛誇店長人真好! 不藏私的邊更換電池時還教我們許多關於手機保養知識及夏天到了若戶外玩水不小心手機掉到水裡緊急處理方法(受益良多)

這兒也有賣iPhone手機犀牛盾軍規防摔殼與惡魔防摔殼

市售的透明防摔殼都太軟且高度不夠高，無法達到iPhone手機防摔傷功能

左左隨機拿了一個惡魔防摔殼、按壓做比較!

惡魔夠堅韌~很用力的按壓了還是沒什麼變化

將防摔殼裝進手機內，螢幕比防摔殼凹陷~代表著其能有效的防止手機掉地面時能即時受防摔殼保護、螢幕不會那麼快的先被摔碎裂

若開車來(太平店)維修手機。車子停走路1分鐘『新平立體停車場』

要注意停車場入口(限高)2M、裡面也有電動車充電專用停車位

停車每半小時10元。以累計方式計費。每日停車最高費用如(下圖)

停車費~多元支付! 離場前可以直接掃下圖QR碼繳停車費(免排隊)

否則這個停車場 (繳費機)只有一樓有!

設置在一樓廁所旁! 電動車與一般轎車付費機台(不同台)喔!

繳費完(有限時)好像是10分鐘內必須駛離! 若你們車子停3樓! 建議一人上樓開車、一人在一樓繳停車費! 這樣才不會繳完費再上3樓開車時間會來不及

生意很好的iPhone手機IRP獨立維修中心!

雷神快修~維修價格公開透明!您也可以打電話去諮詢手機現有問題請其先線上報價!現拿到店裡免費檢測~免留機現場維修

台中地區除了我們今天換電池與貼玻璃保護貼的太平總店。

還有雷神快修台中店、逢甲店、豐原店您可以就近去!

我們是紫弟推薦他都來太平總店so回台中時就直接接74快速道路繞過來啦!

雷神快修iPhone快速維修中心 (官方原廠零件/獨立維修中心)

太平總店

電話: 04-2393-4002

營業時間:12:00~21:00

地址: 台中市太平區樹孝路39-6號

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豐原店

電話: 04-2525-7557

營業時間:12:00~21:00

地址: 台中市豐原區三民路114號

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逢甲店

電話: 04-2700-0040

營業時間: 12:00~21:00

地址：台中市西屯區逢甲路167號

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台中店

電話: 04-2320-0851

營業時間: 12:00~21:00

地址: 台中市西區精誠路105-5號

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每個人對『iphone手機零件更換維修』要求不盡相同『心得』僅供參考；店家營業時間、商品實際內容、售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go