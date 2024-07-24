您的證件照是否因標準化而失去個人特色？在一般的照相館中，往往只拍出黑眼圈和其他小缺點，卻忽略了最能突出個人魅力的迷人微笑。不想再遮遮掩掩拿出證件了嗎？交給《馬可攝影》展現個人光彩！打破框架，客製化專屬韓式證件照，以專業的鏡頭和細膩的技巧，讓每張照片都充滿光芒，展現最好的自己！

▲馬可攝影的韓式證件照，呈現每個人最自然的美態（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

攝影不只是捕捉時刻的工具，更是一種能夠永久定格回憶的藝術。位於高雄市三民區的《馬可攝影》，具備專業攝影團隊，更擁有濃厚的熱情和創造力，憑藉超過二十年來累積的豐富經驗，成為攝影界的領導者之一！

傳統的證件照總是過於標準化和乏味，缺乏生活中的自然和美感，但《馬可攝影》卻大不相同！他們認為證件照不只是平淡的大頭照，而是展現個人自然美態的機會，以韓式風格攝影，無論是個人寫真照、家庭照或商業攝影，都能透過精湛的拍攝手法和細膩的服務，為客戶量身打造出獨一無二的攝影作品，顛覆傳統對於證件照的印象。急需辦理證件的人也無需擔心，《馬可攝影》在維持最高攝影品質的同時，也以極高的取件效率聞名，只需三十分鐘，即可拿到人生有史以來最美的證件照。

▲馬可都能夠依照每個人的特質，塑造專屬個人形象（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

《馬可攝影》的服務範圍十分廣泛，從經典的證件照到風格強烈的個人形象照，攝影師以專業角度提供客戶動作指導，展現其豐富的拍攝技術以及對細節的自我要求，無論是商業需求還是個人紀念，都能透過專業的視角和設備，拍出客戶最自然、最美好的一面。不只如此，《馬可攝影》擁有專屬造型師，預約時可根據客戶喜好，提供高質感的妝容服務，從妝髮、拍攝到修圖一應俱全，讓您在攝影時享受如明星般的特殊體驗！

為了呈現客戶最美麗的一面，《馬可攝影》的證件照提供即時一對一校稿、形象照則透過線上Line溝通校稿，並以無限次的修圖服務，根據客戶的需求和特點進行精細調整，但也別害怕成為看起來很假的AI合成照，《馬可攝影》堅信理念「紀錄最美的您，而非不同的您」，確保每張照片都能美麗不失「真」！

▲在攝影師馬可的鏡頭下，捕捉到的每個瞬間都無比動人（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

《馬可攝影》的知名度並不限於高雄地區，由於高品質的作品和服務，更吸引了許多遠道而來的客戶，在網路上也可以看到眾多客戶好評如潮，不只肯定了他們的攝影技術和服務品質，更高度讚揚其在攝影藝術上的深厚造詣。

對《馬可攝影》來說，攝影不僅是技術，更能為人們留住快樂的回憶，每次拍攝都是與客戶情感的交流和互動，最大的成就不僅僅是創作出精美的攝影作品，更是看到客戶面帶微笑的滿足和喜悅。透過《馬可攝影》的鏡頭，生活的每一刻都被賦予獨特的意義和價值，成為永恆的回憶和美好的見證。

▲記憶會淡忘，但透過照片，美好回憶可以永久留存（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

《馬可攝影》

電話： 0968853603

地址：高雄市三民區平等路41號（科工館旁）

官方LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40137uwbtl

官方網站：https://www.markgoodphoto.com/

建議事先預約，避免現場忙碌（電話、LINE）

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