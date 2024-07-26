優質好油料理推薦【籽熊寶鮮果鮮榨山茶油/籽熊寶頂級初榨苦茶油】涼拌/生飲/煎煮炒炸通通很美味!!

對於每日飲食的健康意識你有在特別注意嗎?

還是總是習慣天天在外當個享受生活的外食族呢

只要休息待在家的時候總愛自己在家下廚烹飪

煮點小小的食材與用優質好油作為輔助就能簡單享用無負擔的一餐

少去多餘的添加物也無須高單價的付出

就能擁有小而美極致又便捷的自主(煮)料理喔

對於好油的挑選大部分人都知道要選擇天然植物性萃取的油脂

除了葵花油/橄欖油與椰子油以外

其實像山茶油與苦茶油也是相當優質的天然油脂

籽熊寶鮮果鮮榨山茶/苦茶油兩者來源皆為原生態產區

選用優質好水與肥料摘種再進行人工鮮果採摘品質挑選

將其果實脫殼並直接使用獨家技術鮮榨取得的精粹油

能夠直接生飲開喝/ 涼拌沙拉雞蛋等食材/當然煎煮炒炸通通不是問題

油質明亮產出滿滿的金黃閃耀光澤

透出淡雅的果香芬芳涼拌沙拉有著清爽不膩口的感受

苦茶油本身的茶籽香氣發好發滿口口都覺得很清新

不會膩也不會有滿嘴油氣的感覺

而是感受到果實那般微妙清爽順口的氣息

所以吃沙拉即便不沾沙拉醬也很好吃涮嘴喔

拿苦茶油炒青花菜與肉片也是相當不錯

精粹明亮的光澤並不會經過高溫就變質

同時煮後的菜色仍然能夠保留肉片與青菜本身的原味

不沾調味料也很適合好吃喔

山茶油拿來作為煎香腸與煮紫菜湯也很不錯

煮煎香腸的同時會有茶籽果實的香氣

而且煮煎的過程不會冒出白色的煙霧

食物會帶有微微的果茶香氛

咬下也不會有油膩感

不含化學香精/重金屬與農藥問題的精粹油品推薦給大家喔

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