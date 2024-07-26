全聯居家美味料理推薦【MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排】

平時有空就喜歡休假跑到大賣場逛逛買買

這就是我的簡約日常

簡單買些吃的作為平日的食材補充

也是一種小確幸~~

這次逛全聯的時候就看到冷凍食品區出現的日本新商品

【塔塔醬黃金鱈魚排 塔塔醬黃金蝦排】

除了平實的親民價格+烹調方法是屬於免解凍就能即刻煮食的便利性

讓我毫不猶豫就決定放入購物車中

適合小家庭的塔塔醬黃金鱈魚排&塔塔醬黃金蝦排

魚排每包6入/ 蝦排每包5入

簡約的包裝相當節省空間

買回家放入冷凍庫也不占空間XD

烹調方法都相當省時便利 - 可以放入氣炸鍋/微波爐中選擇不髒手的方案

當然也能簡單用鍋子香煎都是很OK的

我是選擇傳統的香煎方式但約不到20分鐘就能上桌

快速變身成金黃酥皮的薄脆感一口咬下就脆的不能自己啊

薄脆的麵衣與濃郁的爆漿綿密感形成鮮明層次的對比

實在有夠開胃好吃~~ 內餡的鮮軟塔塔醬與魚排/蝦排的滋味

真是入口即化就像是可樂餅般夠味酥脆又溫柔的食感阿

我真的超級喜歡~~ 配上簡單的水煮花椰菜與洛神花乾

就能創造出頂級絕配的創新吃法

當然也能再配合個人的口味選定是否要添加番茄醬或是沙拉醬

更能增添風味四溢的渲染層次多元口感喔

如果想搭配咖哩與米飯也是一種不錯的選擇

原來生活也能那麼地簡單~~

只要選對食物主角那麼配什麼都超對味

我個人偏好搭配酸酸甜甜的洛神花蜜餞果乾

吃起來酸酸甜甜又不失果香還蘊含炸物的酥脆

真是回甘又很到位的實在美味~~推薦給大家 口感很彈潤

重點相當適合學齡孩童/銀髮族

軟嫩肥美的滋味咬起來特別香甜

酥脆外皮與內餡夾心的綿密真是天作之合

相當絕配的好滋味而且不會油膩

吃了一個還想要繼續吃真的是頗棒

我個人相當喜歡搭配酸甜適中的番茄醬

好吃不膩口又產出淡雅的果香口感真的很棒

搭配沙拉醬則是有著雙重的奶香感/搭配蛋黃也相當綿密帶來細緻又溫暖的心動感

怎麼吃都會讓人的記憶點滿滿充滿愉悅的食感~~

當然單吃配米飯也很不錯~~酥香脆口的外皮讓人念念不忘

而內在的鮮嫩與奶香蔓延的塔塔醬合併更是無可比擬

簡單的晚餐也能如此引人注目撩人心弦阿

就是【MARUHA NICHIRO 塔塔醬黃金鱈魚排＆塔塔醬黃金蝦排】

來自日本的"食食"實在美味你怎能錯過呢?

現在就跟我一起體會平價親民的優質冷凍美食吧

哪裡買？ https://shorturl.at/r9o3f

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