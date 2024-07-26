2024-07-26

強颱過後大家要去哪逛逛呢? 今天要跟台中好友們分享，女王在台中南屯區最新發現的「FY家電聯合特賣會」，這場特賣活動展期於2024/07/26-08/11展覽的地點，位於台中南屯區的台灣電力公司南屯服務所旁的(舊)楓康超市內，在會場內展示了將近上千種的大小家電，不管是要換冷氣、買冰箱、買電視等家電這裡都下殺到瘋狂！要買家電的人可不能錯過這特賣! 話不多說，現在就讓我們帶大家去現場一探究竟吧！

FY家電聯合特賣會在哪裡?

地址：台中市黎明路一段963號（導航：台灣電力公司南屯服務所 旁）

展期：113/07/26-08/11止

營業時間：11:00-20:00

這場2024年最新的FY家電聯合特賣會的地址位於台中市黎明路一段963號，住在台中南屯的人應該對這地點不陌生，位於台灣電力公司南屯服務所旁的「(舊)楓康超市」，在這還備有免費汽機車停車空間交通超級方便。大家快點趁著颱風離開的週末，來這搶購便宜家電吧！

FY家電聯合特賣會-冷氣特賣(自取再下殺)

首先一入門就會看到「FY家電聯合特賣」會場內必逛的冷氣區，在這裡日立、聲寶、國際、奇美、夏普、東芝、三菱、東元、三洋、禾聯、歌林...豐富的楞器品牌應有盡有，除了享原廠保固，特展期間價格還超優惠！當然冷氣也配合補助再折5000，購買指定款再送立扇，現場大小活動限時開槍！對了~除了特價下殺外，還有冷氣自取再享優惠價，殺到見血的特價，絕對會讓你滿載而歸喔!

FY家電聯合特賣會-電視特賣

接著我們來到FY家電聯合特賣會的電視專區，匯聚了來自日立、聲寶、CHIMEI奇美、夏普等等...，國內外頂尖大廠的品牌商品。無論你是想要買75吋大電視還是55吋的中型螢幕現場都下殺到底，對了~現場的電視也能免費試用試聽，想要買高解析度的4K、8K電視的人，就快到現場試用搶購吧！

FY家電聯合特賣會-冰箱特賣

FY家電聯合特賣會的冰箱特賣種類可以說是超級齊全，日立、聲寶、國際、奇美、夏普、東芝、三菱、東元、三洋等大廠冰箱，現場將近80款的冰箱讓你一次選個夠，除了一般的冰箱特賣，FY家電特賣會竟然還在現場放上了，商家最愛的冷凍櫃、冰櫃冰箱，要換冰箱的業主們就快來這汰舊換新吧!

FY家電聯合特賣會-洗衣機特賣

在FY家電聯合特賣會內的洗衣機區，一樣集結了數種大廠品牌冰箱，不僅有常見的直立式洗衣機，也有洗脫烘合一的大容量的滾筒洗衣機，可以說是家庭必創的區與。而且女王最喜歡這個特賣的原因，就是展示品真的多到不行，有些只能在家電行DM上看到的型號這都有，而且加上大量的特價下殺，爸媽們一定要趁著特賣期間來逛逛喔!

FY家電聯合特賣會-小家電專區

在FY家電聯合特賣會內還有許多小家電，比如現在大家看的電鍋、微波爐、電烤爐、烤箱，還有夏季最需要的數十於款電風扇，在這炎炎夏日快點來這選購你需要的商品吧!

特賣會展上還有許多高人氣的小家電，比如媽媽們最愛的果汁機、調理機、氣炸鍋、飲水機、咖啡機、吸塵器等家電，如果有需要購買廚具家電用品的人，也一定要來這裡細細一逛喔!

2024台中南屯家電特賣會

最後特別提醒這次的FY家電聯合特賣會的只有限期3週(113/07/26-08/11)，大家快點趁著週末和家人、朋友一起來逛逛這場2024台中南屯家電特賣會，如果要幫爸爸買88節禮物的人，來這逛逛說不定會得到意外驚喜喔! 預祝大家父親節快樂啦~

FY家電聯合特賣會資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

地址：台中市黎明路一段963號

（台灣電力公司南屯服務所旁-(舊)楓康）

展期：113/07/26-08/11止

營業時間：11:00-20:00