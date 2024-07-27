堅果是優質的自然營養來源

尤其對我們這群熟女,每日適量的攝取,健康多多

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】

堅果顆顆新鮮碩大飽滿,吃起來脆口鮮甜自然超好吃

現在更推出多種堅果隨手包

一天一包，完整堅果營養素一次補到位

由一群很會自找麻煩的工程師所成立的堅果品牌【旭果】

由龜毛工程師打造的龜毛工廠，堅持天然健康無添加

導入智慧工廠監控系統，熱能回收環保節能烤箱

人工挑選完整堅果，新鮮嚴選，堅持食安優先

有溫度的服務，讓我們更加安心健康吃

台灣天氣潮溼,堅果若是包裝保存不夠好,很容易就因受潮而不能吃了

旭果的包裝講究,使用 #鋁箔複合包裝 #夾鏈袋 密封以隔絕空氣

不透光、防潮性極佳，開封之後還可以手工把空氣擠出來，盡力保持堅果的新鮮度

不一定要放冰箱，可以放置通風處即可，但溫度不要超過30度

更陸陸續續推出有多款隨手包類別可選擇

並採用 #小量生產方式 ，把第一手的新鮮堅果獻給顧客

不怕吃到「等太久」的堅果

【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】

綜合堅果隨手包_25gX30包裝

隨手包的小包裝更好攜帶

上班族放包包、寶貝早上放書包裡或是運動健身出遊放在口袋

一次吃完剛剛好的量,不怕灑也不怕潮濕

旭果堅守「食安優先」＆「環境友善」的核心價值

為了保證食品的安全，維持最多的堅果營養素，旭果以 75℃ 的溫度經過 3～12 小時的長時間烘培

盡可能地保留堅果最完整的營養素，並維持最天然的口感。

同時，為了減少低溫烘培所增加的能源消耗，

旭果採用 熱能回收低碳排烤箱 進行堅果烘培，以實現「環境友善」的核心價值

旭果堅持低溫烘培製程，讓大家能夠安心地享受健康、營養與美味

保留堅果最完整的營養和香氣,每顆都是新鮮又完整飽滿

好品質吃得到也看得見,有核桃,杏仁果,夏威夷豆,胡桃,腰果與南瓜子

核桃一入口平淡無奇，但一經咀嚼

自然甘甜味瞬間衝擊味蕾，口感層次的疊加讓人無法忘懷。

杏仁果個個新鮮漂亮,吃起來脆口新鮮

在口中咀嚼越嚼越香

夏威夷豆則是我最愛的堅果口味,旭果是目前吃到最大顆的夏威夷豆

特別的清脆清新感,吃起來超滿足

腰果每個都很完整、無破碎又大顆，咬起來既脆口又過癮

咀嚼後帶出腰果的自然甜味

連南瓜子顆顆都是色澤翠綠完整，種子香氣讓人"一吃"就著迷

吃堅果首選旭果，色香味一應俱全，一次通通滿足到了

夏威夷豆則是我與寶貝最愛的堅果口味

旭果夏威夷豆日常包，包裝袋手感一摸就知道差別

不同的容量包裝方式

滿足大家族小家庭的各種日常與送禮需求

完全不同市面上的品質,不是小顆或是給半顆的那種

每顆都超大顆完整又飽滿

夏威夷豆吃起來香酥滑嫩有獨特的口感跟奶香味

脆度口感極好,每次都是要跟寶貝說好一天一人只能吃幾顆

不然會很容易一下子就吃光光了呢！

更可以入中式菜餚、西式麵包甜點中

或作為食材裝飾點綴都很適合

旭果堅果黑糖吐司

材料

高筋麵粉300g .黑糖 20g .鹽巴 5g

牛奶 160g .奶油25g。乾酵母 6g

蛋 50g

旭果綜合堅果隨手包三包

做法：

1.將一包隨手包裡的綜合堅果與材料放進麵包機先打成麵糰

2.二包隨手包裡的綜合堅果切小塊備用

3.將發酵好的麵糰包進切好的綜合堅果整型二次發酵

4.使用麵包機自動烘烤功能,料好實在的堅果黑糖吐司完成

健康又豐富的配料, 滿滿香氣又養生

真材實料口感鬆軟,每口都吃的到堅果特有風味

絕對是早餐下午茶時光搭配的良伴選擇

還可以在甜麵包的麵糰加幾包綜合堅果

整個甜麵包都變高級了

也可以在中式涼拌菜中加上一包綜合堅果隨手包

午後甜點

冰淇淋加上會讓口感層次更好吃

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