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【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果顆顆新鮮碩大飽滿,吃起來脆口鮮甜自然超好吃,隨手包一天一包，完整堅果營養素一次補到位

2024-07-27 21:49:00 jaicyjy 人氣：14
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：708篇

文章類別：美食-食譜料理

 

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

堅果是優質的自然營養來源

尤其對我們這群熟女,每日適量的攝取,健康多多

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】

堅果顆顆新鮮碩大飽滿,吃起來脆口鮮甜自然超好吃

現在更推出多種堅果隨手包

一天一包，完整堅果營養素一次補到位

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

由一群很會自找麻煩的工程師所成立的堅果品牌【旭果】

由龜毛工程師打造的龜毛工廠，堅持天然健康無添加

導入智慧工廠監控系統，熱能回收環保節能烤箱

人工挑選完整堅果，新鮮嚴選，堅持食安優先

有溫度的服務，讓我們更加安心健康吃

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

台灣天氣潮溼,堅果若是包裝保存不夠好,很容易就因受潮而不能吃了

旭果的包裝講究,使用 #鋁箔複合包裝 #夾鏈袋 密封以隔絕空氣

不透光、防潮性極佳，開封之後還可以手工把空氣擠出來，盡力保持堅果的新鮮度

不一定要放冰箱，可以放置通風處即可，但溫度不要超過30度

更陸陸續續推出有多款隨手包類別可選擇

並採用 #小量生產方式 ，把第一手的新鮮堅果獻給顧客

不怕吃到「等太久」的堅果

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】

綜合堅果隨手包_25gX30包裝

隨手包的小包裝更好攜帶

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上班族放包包、寶貝早上放書包裡或是運動健身出遊放在口袋

一次吃完剛剛好的量,不怕灑也不怕潮濕

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旭果堅守「食安優先」＆「環境友善」的核心價值

為了保證食品的安全，維持最多的堅果營養素，旭果以 75℃ 的溫度經過 3～12 小時的長時間烘培

盡可能地保留堅果最完整的營養素，並維持最天然的口感。

同時，為了減少低溫烘培所增加的能源消耗，

旭果採用 熱能回收低碳排烤箱 進行堅果烘培，以實現「環境友善」的核心價值

旭果堅持低溫烘培製程，讓大家能夠安心地享受健康、營養與美味

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

保留堅果最完整的營養和香氣,每顆都是新鮮又完整飽滿

好品質吃得到也看得見,有核桃,杏仁果,夏威夷豆,胡桃,腰果與南瓜子

核桃一入口平淡無奇，但一經咀嚼

自然甘甜味瞬間衝擊味蕾，口感層次的疊加讓人無法忘懷。

杏仁果個個新鮮漂亮,吃起來脆口新鮮

在口中咀嚼越嚼越香

夏威夷豆則是我最愛的堅果口味,旭果是目前吃到最大顆的夏威夷豆

特別的清脆清新感,吃起來超滿足

腰果每個都很完整、無破碎又大顆，咬起來既脆口又過癮

咀嚼後帶出腰果的自然甜味

連南瓜子顆顆都是色澤翠綠完整，種子香氣讓人"一吃"就著迷

吃堅果首選旭果，色香味一應俱全，一次通通滿足到了

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

夏威夷豆則是我與寶貝最愛的堅果口味

旭果夏威夷豆日常包，包裝袋手感一摸就知道差別

不同的容量包裝方式

滿足大家族小家庭的各種日常與送禮需求

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完全不同市面上的品質,不是小顆或是給半顆的那種

每顆都超大顆完整又飽滿

夏威夷豆吃起來香酥滑嫩有獨特的口感跟奶香味

脆度口感極好,每次都是要跟寶貝說好一天一人只能吃幾顆

不然會很容易一下子就吃光光了呢！

【堅果推薦】【旭果-我們的堅果 ChachaNuts 】堅果

更可以入中式菜餚、西式麵包甜點中

或作為食材裝飾點綴都很適合

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旭果堅果黑糖吐司

材料
高筋麵粉300g .黑糖  20g   .鹽巴 5g                    
牛奶 160g  .奶油25g。乾酵母 6g     
蛋 50g     
旭果綜合堅果隨手包三包

做法：
1.將一包隨手包裡的綜合堅果與材料放進麵包機先打成麵糰

2.二包隨手包裡的綜合堅果切小塊備用

3.將發酵好的麵糰包進切好的綜合堅果整型二次發酵

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4.使用麵包機自動烘烤功能,料好實在的堅果黑糖吐司完成

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健康又豐富的配料, 滿滿香氣又養生

真材實料口感鬆軟,每口都吃的到堅果特有風味

絕對是早餐下午茶時光搭配的良伴選擇

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還可以在甜麵包的麵糰加幾包綜合堅果

整個甜麵包都變高級了

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也可以在中式涼拌菜中加上一包綜合堅果隨手包

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午後甜點

冰淇淋加上會讓口感層次更好吃

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