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訂位

要吃這家店的漢堡排可不是那麼簡單，「挽肉と米」只接受線上訂位，而且還要事先繳付1,800日圓的訂金呢！每週五早上九點才開放下週的訂位，如果你像我一樣經常行程滿檔，可能就得抓緊時間設好鬧鐘搶訂位了！

手機官網還有中文版，線上訂位相當容易， 只是注意會被收1,800日圓的訂金，若無故未到則會被扣款。

介紹

介紹一下「挽肉と米」的大廚山本昇平吧，他不僅是這家店的創始人，還是另一家知名漢堡排品牌「山本のハンバーグ」的創辦人。但「挽肉と米」與「山本のハンバーグ」的最大不同，在於前者更專注於漢堡排的純粹美味。

這裡的漢堡排是100%純和牛絞肉，現絞、現烤、現煮，全程在顧客面前用炭火烹調，這樣的桌邊式烹飪服務絕對讓人耳目一新。而且還有多種調味料供顧客選擇，讓每個人都能找到自己覺得最搭的味道！

2023年暑假，日本超夯的「挽肉と米」終於來到台北中山區開店，立刻在美食圈掀起一股熱潮！不過，台灣的店家一位難求，我今天只好跑到東京的澀谷店來解解饞。對了，這家分店可是接近東京市中心，除了吉祥寺本店外，這裡也是觀光客的最愛！

這家「挽肉と米」隱藏在一條斜坡旁的巷弄裡，位於一棟大樓的二樓。如果你不太確定位置，看到一群華人和韓國人進進出出的地方，那就對了，這裏真的超受外國遊客歡迎！

即使你有訂位，進店前還是得跟其他食客一起在狹窄的樓梯間排隊等候。

一推開大門，迎面而來的就是「挽肉と米」的招牌煙燻味和漢堡油香，濃厚的炭烤香氣讓人聞了就食指大動，但這股味道對於有味道潔癖的日本人來說，可是有些挑戰喔！

這裡採用自助點餐機，可以直接刷卡或付現金，旁邊還有專人幫助不熟悉操作的外國顧客。

店內座位是劇場式環狀設計，環繞著中央的炭火爐。坐在吧台，你可以邊吃美食邊欣賞師傅們現場直火炭烤的過程，這種工業風的設計讓人感覺像是在享受一場視覺與味覺的盛宴。

特別的是，這裡的白米都是選用來自宮城縣的，用羽釜鍋大火燒蒸，連水量都特別講究，炊煙裊裊的畫面相當迷人。

餐點

餐點方面，每桌的抽屜裡都有一張小紙條，上面寫著「挽肉と米」的各種特製調味料和推薦的食用方式，像是特調麻辣粉、青辣椒鹽漬檸檬、炸蒜碎、椒麻醬、油漬清辣椒，還有生醬油等等，讓你可以輕鬆享受美食！

啤酒- W-IPA (忘了價錢）

我還點了店員推薦的啤酒來搭配。啤酒花香濃郁，帶點苦味和麥芽風味，跟口味較重的漢堡排真是絕配，一口啤酒一口漢堡，簡直是美味轉換的絕佳體驗！

「挽肉と米」的定食價格是日幣1,800圓（約新台幣375元），超值！一份定食包括了3個漢堡排（每個90g）、可以免費續碗的現煮日本白飯、味噌湯、生蛋一個和蘿蔔泥+椪醋。而且桌上還有8種特製配料可以選，真是豐富！

這些漢堡排是用日本國產牛肉，牛肉和牛脂的比例拿捏得剛好，炭火直接烤，師傅會在你眼前操作，就像鐵板燒一樣，漢堡排烤好直接夾到你面前的烤網上，還能保持熱度，感覺就像是美食的主角登場一樣！

我原本想嘗試那種在社群網站上超火的立蛋黃照，但是手殘了一下，蛋黃一立上去就滑下來了，而且免費的生蛋黃只有一顆，要是想再來就得加點了。

雖然立蛋失敗了，但這絲毫不影響漢堡排的美味。每一口都能咬到滿滿的肉汁和炭火香，加上那滴滴的蛋黃，簡直是美味爆表！我第一口先吃原味，之後就開始加調料，撒點鹽、胡椒或是炸蒜片，每一種吃法都讓漢堡排的味道更加突出。

白飯可以免費續碗，但我覺得還是不要太多比較好，畢竟那Q彈的白飯已經完美吸收了漢堡排的肉汁和蛋液，再多的話就有點浪費了。

結語

總之，「挽肉と米」的漢堡排絕對是一種讓人吃了心情大好的美食，不同於高級Fine Dining或是隨便填飽肚子的便當，這裡的炭火直烤漢堡排，配上你自己挑的佐料，絕對是一場味蕾的狂歡。而且在日本本店，不到400塊台幣就能吃到3顆這麼精緻的漢堡排，真的超值！這麼爽快又划算的美食，你還等什麼？快點訂機票來嚐嚐看吧！

Jun 2024.07

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