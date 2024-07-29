Table of Contents

菜單

介紹

在「極味屋kiwamiya」，所使用的不是普通的牛肉，而是來自九州地區如鹿兒島、宮崎的高品質黑毛和牛，其中還包括著名的佐賀伊萬里牛。這些頂級的牛肉，經過師傅的精心處理，變成了口感極佳的漢堡排。這家店擁有超過20年的經驗，每一顆漢堡排都代表著他們對品質的堅持。

我此次造訪的是位於東京車站的分店。這裡沒有提供預約服務，只能現場排隊。幸運的是，我到達的時間剛好，等了不到15分鐘就能進去。

店內的設計是半開放式的，座位圍繞著師傅操作的環形吧台，讓人可以清楚看到師傅製作漢堡排的過程，他們的速度和技巧實在令人驚嘆。

不過需要提醒的是，由於是開放式廚房，油煙味相對較重。這也解釋了為什麼在上班日的中午時段，這裡多數是觀光客而非本地人，因為當地人可能會避開油煙較重的時段。

餐點

店裡的師傅會在你面前展示拍打漢堡排的過程，這不僅僅是炫技，更是一種專業的技巧來讓肉質更加緊實，讓漢堡排的色澤和油花看起來更誘人。

漢堡排有好幾種份量可以選擇，從120克的S Size到320克的D Size，每一種都能滿足不同的食量需求。我這次選擇了S Size，因為之前已經吃過一頓豐盛的炭燒鰻魚定食。

極味漢堡排 Ｓ Size 日幣1,180圓 (約新台幣248元)

我這次選擇了S Size，因為之前已經吃過一頓豐盛的炭燒鰻魚定食。師傅會把拍打好的漢堡排在鐵板上炙煎到兩面金黃，然後撒上新鮮的蔥花端到你面前，這樣的服務方式和「挽肉と米」的三顆漢堡排套餐不同，「極味屋kiwamiya」的座位前就是一個熱騰騰的鐵板，讓你可以自己控制漢堡排的熟度。

漢堡排的價格是1180日圓（約新台幣248元），因為我已經有點飽，所以就沒有點白飯、沙拉和湯的配料。

當你自己煎炙漢堡排時，油花會嗶滋嗶滋地冒出來，那個聲音聽起來就很療癒。你可以選擇煎到外酥內嫩，或是保持肉質的紅潤粉嫩，每小塊撒上翠綠的蔥花，顏色對比讓人食指大動。

店裡提供六種不同的醬料供選擇，包括燒肉醬、甜醬、洋蔥醬、柚子胡椒醋、鹽和芥末，各有不同的風味。但我個人覺得，用一點岩鹽就足夠了，這樣最能凸顯出和牛本身的鮮美味道。

結語

「極味屋kiwamiya」的肉質真的很棒，讓人吃了還想再吃。作為日本的代表性漢堡排店，「極味屋kiwamiya」和「挽肉と米」各有特色，雖然我個人更偏愛「挽肉と米」的多汁漢堡排，但就肉質而言，「極味屋kiwamiya」確實略勝一籌。畢竟他們是肉品起家，讓客人可以放心地自己煎炙。兩家店各有所長，如果你來日本，真的值得一試這兩家店的漢堡排！

Jun 2024.07

點擊追蹤Jun享樂誌FB粉絲團，探索你的享樂生活吧！

點擊追蹤Jun享樂誌IG粉絲團，探索你的享樂生活吧！