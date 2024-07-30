「星野集團 磐梯山溫泉酒店」是位於福島縣磐梯山山麓的著名度假村，日本福島是水蜜桃主要產地之一，每到夏天也就是來到磐梯山溫泉酒店「HARAKUCHI蜜桃祭典」季節，在2024.07.06~08.31期間給你滿滿的水蜜桃饗宴。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜HARAKUCHI蜜桃祭典

蜜桃祭典期間：2024.07.06~08.31

蜜桃祭典時間：15:00~18:00

地點：飯店櫃台後方

從2024.07.06~08.31入住磐梯山溫泉酒店都能來品嚐桃子饗宴，下午3點櫃台旁即貼出蜜桃祭典的方向，跟著路標走即能看到蜜桃祭典會場。

HARAKUCHI蜜桃祭典的粉紅蜜桃場景好中我們的心，現場帶上可愛桃子帽整個融入粉紅蜜桃的場景裡。

結合赤牛與蜜桃祭典主題的免費迎賓飲料「水蜜桃風味水」，香甜濃郁的水蜜桃香，絕對要來上一杯。

「桃子義式冰淇淋」水蜜桃風味的義式冰淇淋香甜迷人，還有溫泉山鹽風味、ANOP柿…等6款義式冰淇淋，組合出不同蜜桃雙口味。

水蜜桃飲品吧供應各式不同蜜桃飲品，有桃子優格風味特調飲、100%桃子果汁、桃子雞尾酒，更是提供無酒精桃子特調。

奢華全果肉蜜桃冰 每日限量3份，使用100%桃子果汁製作而成的刨冰，再舖上去皮切片的新鮮水蜜桃與水蜜桃鮮果粒醬，自然鮮甜，絕對值得你花3000日元與家人朋友共享一碗。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜交通．大廳

從東京車站出發可搭東北新幹線至「郡山駅」約1.5小時，再轉JR磐越西線至「磐梯町駅」約1小時，再搭提前預約的免費接駁車。

預約免費車站接送「磐梯町駅⮂飯店」時刻表，在磐梯町駅東口出來找搭乘處，自行開車過來有免費專用停車場

大廳有「赤牛」吉祥物迎接我們，和工作人員確認能安心騎上去才坐上，摸赤牛頭部還會左右搖晃。

酒店從早到晚有許多免費或付費活動，留在酒店一整天好好泡溫泉參加在地活動，給自己好好放鬆放個假，我們入住2晚其中一天安排半日約6小時的福島小旅行。

【書店咖啡廳】

大廳是復層挑高的設計，下方是咖啡廳，有免費的咖啡、花草茶可自取，每到晚上20:30會有磐梯山祭典舞活動，我們計劃要參加明天場。

【會津清酒吧】

營業時間：15:00~21:30(最後點餐21:00)

會津米鄉以釀造清酒聞名，在會津清酒吧可喝到會津幾十款在地清酒，小酌只要200日元起，下午時段(15:00或16:00~18:00)也會在酒吧旁提供用甜酒煮的健康味噌湯，在料理時已經久煮，酒精已蒸發小朋友也可以喝。

拿到赤牛造型房鑰準備進房了，各層樓配置圖，房間備有水壺，想取水在5樓飲料水機取用即可，也有製冰機與自動販賣機。

酒店不提供一次性備品，在電梯前需要再自取，日式館內服房間就有放，若尺寸太大或太小再到此處拿即可。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜現代三人房

現代三人房這個房型可睡2~3位，空間有29㎡大，別緻高雅的溫泉酒店風格，比較特別是各區域的檯燈、桌燈皆是獨立開關。

加床的位置若是2人入住是日式雙人座墊座位。

房內有空氣清淨加濕機，行李櫃可放24吋行李掀開整理沒問題，梳妝台桌面大又好用。

衣櫃打開有能到B1泡湯帶去的提籃，保險箱也在裡面。

浴室格局是中規中矩的設計，使用舒服乾淨。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜朱嶺の湯

開放時間：05:00~11:00、15:00~01:00

泡湯大浴場在B1「朱嶺の湯」，磐梯山湧出的天然溫泉能讓你好好放鬆泡湯，風格是以會津漆器現代感作為靈感，泡完湯還能到休息區喝冰涼飲品與冰棒。



▼照片來自



休息區後方即是自助洗衣區，採投幣式方式使用。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜伴手禮商店

營業時間：08:00~11:30、16:00~21:00

往餐廳「Kisse Kisse」前就能看見酒店的伴手禮商店，吃完飯可以過來逛逛。

許多赤牛公仔週邊商品，像是磁鐵、玩偶、飾品、會津漆器，我就買一個當紀念品。

可愛包裝設計的伴手禮、零嘴洋芋片、喜多方拉麵，買拉麵泡麵要注意是否有拿到內含肉類的食品。

在會津清酒酒吧喝到喜歡的清酒，也可來商店找找是否有販售。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜磐梯山祭典舞

「磐梯山祭典舞/あいばせ！踊らんしょ」是每晚最精彩的互動活動，隨著音樂鼓聲跟著起舞，現場氣氛好嗨！！

磐梯山祭典舞動作舞步簡單好上手，後面加快音樂節奏，動作的難度加深，很容易手腳打結，隨著會津萬代山民謠起舞，舞步跳得不只是磐梯山祭典舞，更是會津的歷史文化。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜自助晚餐.自助早餐「Kisse Kisse」

營業時間：17:00~21:00

地點：1樓餐廳 Kisse Kisse

收費：成人(11歲以上)4400日元、7~11歲3080日元、4~6歲2200日元、0~3歲免費(含稅)

備註：需事先預約

晚餐我們在酒店餐廳「Kisse Kisse」享用自助日式料理，吃得到會津特色鄉土料理，輪箱飯、手打蕎麥麵…等等。

❚詳細食記：

營業時間：07:00~09:00

地點：1樓餐廳 Kisse Kisse

收費：成人(11歲以上)2420日元、7~11歲1694日元、4~6歲1210日元、0~3歲免費(含稅)

備註：需事先預約

早餐同樣在Kisse Kisse餐廳享用，有鄉土炊飯與喜多方拉麵，師傅會現點現作給你，自助餐台的菜色多元豐富，建議訂房就選有包含早餐的方案。

喜多方拉麵的湯頭鹹度濃度剛剛好，絕對要吃上2碗才滿足，自己加上海苔風味更佳。

星野集團 磐梯山溫泉酒店｜會津朝市

會津朝市期間：2024.04.11~11.24

會津朝市時間：07:00~09:30

地點：大廳旁

會津朝市販售會津米、野菜乾貨、清酒、油品、咖啡豆…等等，相當好買。

看這椎茸逸品，主婦們看到就會想帶回去煮鍋暖心雞湯。

磐梯山溫泉酒店｜赤べこ夏祭り

赤べこ夏祭り限定期間：2024.07.06~08.31

赤べこ夏祭り時間：15:00~20:00

地點：飯店櫃台後方

「赤べこ夏祭り」與蜜桃祭典同場地（分左右邊），有祭典射擊遊戲，還有啤酒、彈珠汽水與室內有休憩區。

從戶外露台即能見到夏季長滿綠草皮暫停開放的滑雪場，帶杯飲料出來享受這大自然的綠意氛圍，泡泡足湯喝啤酒也不錯。

磐梯山溫泉酒店｜赤牛夜間泳池

赤べこ夏祭り限定期間：2024.07.27~08.31

赤べこ夏祭り時間：118:00~22:00

地點：泳池

專為親子家庭設計的赤牛夜間泳池，大人小孩皆可跳進泳池玩水，參加限定潑水時間，帶著赤牛水槍或水球瞄準大型赤牛，沈浸戲水的樂趣，最後再到赤牛DJ拍照區合影留念。

▼照片來自



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酒店的夏季有蜜桃祭典與戲水活動，冬季也很精彩，一到雪季即會開放位於度假村旁也是東北最大的滑雪場「星野度假村 磐梯」，絕對是滑雪遊客最喜愛的Ski in/ski out度假村，星野集團 磐梯山溫泉酒店一年四季適合來泡湯度假，享受不同玩法。

▼照片來自

星野集團 磐梯山溫泉酒店

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地址：〒969-3302福島縣山郡磐梯町更科清平 6838-68(Google地圖)

電話：+81 50-3134-8094

進/退時間：進房15:00、隔日11:00

交通．停車資訊：預約制無料車站接送「磐梯町駅⮂飯店」時刻表，免費專用停車場

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