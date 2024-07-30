兒童免費吃！最低價$220就能吃到飽！+139蒙古烤肉無限吃，還有加價升級海鮮吃到飽唷！！

台中地區CP值最高的 築崎相撲鍋物 （火鍋×蒙古烤肉）-豐原殿，終於開幕囉~~~~ 以自助蔬食吃到飽只要$220打響名號，目前在大台中地區有五家分店，近期開幕的豐原殿位置緊鄰豐原廟東夜市，附近有公有停車場，就算多人聚餐來這也不用擔心停車問題！！

築崎相撲鍋物豐原殿 好康優惠必須先告知大家，期間限定＂身高140公分(含)以下＂的兒童，113/08/31(六)前，來店用餐自助百匯免費請你吃，這個暑假就帶孩子來築崎吃好料吧！

此活動全門市皆適用

每位大人最多可帶兩位兒童用餐

此活動為內用限定優惠，不可與其他優惠併用

築崎相撲鍋物保有活動最後變更與解釋之權利

築崎鍋物 內有提供自助點餐機，人潮多時；自己動手依照步驟來更快速唷！如有不懂可以請教服務人員，長輩亦可請服務人員幫忙。自助點餐機可收現金、Line Pay等方式結帳相當便利。

點好餐會提供給顧客一張QR碼，提供蔬食、蒙古烤肉吃到飽線上點餐，想要吃啥直接掃描點即可，就會有服務人員幫你送過來，再也不用去人擠人的到自助區搶食XD 讓顧客更能享受VIP級的服務唷!!

豐原殿營業時間從中午11:00開始～凌晨02:00（最晚收客時間凌晨01:00），中場無休息，所以想吃建議先 訂位 以外，亦可錯開用餐時間來享用美食喔！！

豐原殿二樓用餐區以可愛的相撲選手吉祥物作為幕簾區隔營造包廂感，不同的吉祥物造型超Q~

亦有包廂多人用餐空間，這邊可以容納8人。

小凉最喜歡的用餐區域就屬這邊，有著花磚綠意的舒適空間，不只是姊妹聚餐享美食、又可拍拍網美照呢

築崎相撲鍋物(平日菜單)消費方式 ，強攻市場最低價$220就能吃到飽！！！+139蒙古烤肉吃到飽、還有+159升級海鮮吃到飽~~

蔬食吃到飽內有20幾種蔬食火鍋料、麻油米血、炒泡麵、烏魚子炒飯(依照當下為主)、紅藜麥飯、汽水、飲料、咖啡熱飲、冰沙、霜淇淋、雪花冰都可以無限續吃到飽~~

湯底含蔬食吃到飽，且有10種湯底可選，最酷的就是麻辣鴨血豆腐鍋內的鴨血跟豆腐都可以無限續，素食菇菇湯底則是會另外在附上野菇拼盤一份喔!! 點餐方式很簡單，選擇自己想要的湯底再來選肉品或海鮮即可。其實平常時段這樣已經算是很優惠的價格，想不到夜貓族的福音也出沒，宵夜限定晚上10點~凌晨2點，同品項肉品第2盤只要10元起捏! 愛吃肉肉的年輕群族可以準備約起來囉~~

築崎相撲鍋物(假日菜單)消費方式 ，價格是已經包含了蒙古烤肉+蔬食吃到飽，想要吃好一點還有+159升級海鮮吃到飽(蛤蠣、中卷、巴沙魚、淡菜)~~

多人用餐建議直接點重量級鍋烤套餐準沒錯！除了原有的蔬食吃到飽、還有蒙古烤肉吃爽爽，外加油脂豐富的肉品捏!!

小凉這一次與姊妹來訪就是點了 四人重量級鍋烤 ，含蔬食百匯吃到飽+蒙古烤肉吃到飽＋２４盎司重量級牛肉塔及豬雞肉塔，在湯底部分選了剝皮辣椒湯底(+$50)、爆炒蛤蠣湯底(+$80)、蟲草花椰子湯底(+$80)、麻辣鴨血豆腐(+$90)

點好餐點，就趕快來自助區拿飲料或熟食吧！ 話說築崎鍋物現在提供的飲料也未免太多種，瞬間讓我有選擇障礙！飲料區有原萃無糖茶飲、美粒果果汁、泰山冰鎮系列、紅茶花伝氮氣飲品、可樂汽水、咖啡、阿華田、大苑子芒果冰沙、雪花冰、霜淇淋等等都是有品牌的飲料，每一款都讓人想要喝看看捏！！

熟食區有築崎 招牌炒泡麵 、 烏魚子炒飯 、 麻油米血 ，還有香Ｑ紅藜麥飯可以讓你盡量吃的唷!

醬料共有12款，最特別的就是 獨家相撲沾醬 、 特製豆乳沾醬 、 特製紫蘇梅沾醬 以及 私房炒辣椒 ，喜歡清爽一點口味的建議可以試試特製紫蘇梅沾醬，愛吃辣絕對不能錯過私房炒辣椒＋獨家相撲沾醬融合出的美妙滋味唷！！(請斟酌拿取、不要浪費唷)

提供BRAVO布拉芙冰淇淋，當日的口味有藍莓、哈密瓜、香蕉巧克力、草莓芝士蛋糕、雙倍巧克力以及彩虹焦糖。

菜盤會先提供基本款，吃完後再依照自己喜歡吃的掃QR碼續點即可唷!!

副食麵類共有韓國泡麵、雞絲麵、蒸煮麵、鍋燒意麵、寬粉絲等七款唷~

來築崎一定要吃的就是招牌炒泡麵，麵條不軟爛鹹香有勁。這次竟然遇上烏魚子炒飯，我只能說老闆太大方囉!! 將烏魚子弄碎後拌入蛋炒飯中，讓純樸的蛋炒飯升級成餐廳料理。

麻油米血也不能錯過！米血軟Ｑ軟Ｑ的好好吃，加上麻油香氣足，搭上的杏鮑菇也相當可口。

剝皮辣椒湯底 內有蛤蠣+剝皮辣椒，湯頭喝起來相當回甘，咬到剝皮辣椒時帶點微微的辣香也不太會辣，加上時蔬一起滾煮後，也讓湯頭更是順口好喝！

爆炒蛤蠣湯底 是桌邊服務的唷！現場爆炒蒜、蔥等辛香料、在加入蛤蠣拌炒後，倒入高湯滾煮，就是噴香的湯頭囉！！

爆炒過的湯底真的特別的香，蛤蠣的肥美不管是煮時蔬或是豬肉、海鮮都很讚，尤其湯頭喝起來帶了蛤蠣的甜香更是好滋味。

麻辣鴨血豆腐鍋 （鴨血、豆腐都可以無限續），鴨血口感有點類似果凍般的Q嫩又入味，豆腐為紮實還不錯，湯頭集結了辣、麻、香氣更有種停不了的涮嘴滋味啊！！

蟲草花椰子湯底 ，這一口味的湯頭喝起來相當清爽，很適合長輩或是喜歡清爽風味的朋友唷！

蒙古烤肉有牛、豬、雞、羊、素食、不肉等選擇，辣度可依照自己的喜歡來調整，而且可加入的青菜有１０種可以挑選且又可選菜多菜少等，完全是客製化的蒙古烤肉啦！！現在都是掃ＱＲ碼就能點餐、更是便利又快速！！如圖下↓ ↓ ↓

現點現炒的蒙古烤肉不到一會兒就送上桌。這香氣超迷人，小凉搭配的色澤更是誘人，立馬呈上白飯來搭配更是一絕，這一碗我們以柔嫩有勁的牛肉加上洋蔥、高麗菜、青椒、蔥段、紅蘿蔔絲、海茸等，一同與築崎特製的鹹香醬汁拌炒，帶點微甜的風味，不只是涮嘴又能感受不同食材的美味。

光吃一盤蒙古烤肉根本就不過癮，再來一盤豬肉的搭上豆干、空心菜、金針菇、蔥段、洋蔥、紅蘿蔔絲等，結果一不小心按到菜少，結果變成肉量多XD 但依舊不減我們對築崎家蒙古烤肉的愛~

築崎鍋物的肉品都是現點現切、而且都略帶有點厚度，並非切的薄透那種沒誠意的店家，光自助吧提供的食材你就能知道築崎給消費者的是滿滿誠意，絕對要大家來這既享受美味又能吃飽飽。

瘦肉中帶有油脂的 牛五花 一次涮起來拌飯吃也很讚喔！

牛五花帶著豐厚的油脂，所以肉質吃起來軟嫩滑順，不管是單吃或是包上蔥花都很好吃。

嚴選肩胛牛 ，含有些許細筋的油花，但不影響肉質的口感唷!

不得不說麻辣湯頭真的很適合來涮牛肉，辣香更提升了牛肉的鮮甜味兒，加上肉質Q嫩且帶有微微紮實，並富有層次的嚼勁口感，而且在麻辣鍋內涮下，還帶了點微微的辣香，是小凉喜歡的肉品之一

嚴選雞肉片

因為剛好有點剝皮辣椒湯底，我們就直接將雞肉片往這鍋放，來個隱藏版的剝皮辣椒雞湯囉XDD 雞肉片切記不要煮太久以免過柴唷！

需要加湯時就來自取，湯壺上都有註明是哪一種湯底唷！

火鍋店內很少看到得雪花機，自己動手做雪花冰更有樂趣，當日提供 英式奶茶雪花冰 。

這英式奶茶雪花冰不甜膩，且雪花很細緻超好吃！

吃完鹹食！當然少不了甜食的加持，立馬又來擠上冰涼的霜淇淋，今日是濃郁的芝麻口味～～

姊妹就算吃了雪花冰、霜淇淋，依舊不會忘了最愛的冰淇淋啦！！

大約下午四點多要離開，一樓的客人還是不斷湧入，強烈建議一定要先訂位唷！！

好不容易拍到的一樓空景。

每一桌還有提供插座，拍照、追劇到一半手機沒有電？築崎鍋物幫你，讓你用餐過程中都是幸福的唷～～

築崎相撲鍋物（火鍋×蒙古烤肉）-豐原殿

地址：台中市豐原區和平街21號

市話：04-2520-0963

平日/假日：11:00 – 凌晨02:00

※最晚收客時間凌晨01:00

立即訂位： https://pse.is/5wkclr

臉書粉絲頁： 築崎相撲鍋物（總殿）

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

🎏築崎相撲鍋物 (火鍋ｘ蒙古烤肉)-北屯旗艦殿

地址：台中市北屯區南興三路290-7號

市話：04-2436-9238

平日/假日：11:00 – 凌晨02:00

※最晚收客時間凌晨01:00

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

🎏築崎相撲鍋物（火鍋×蒙古烤肉）-太平殿

地址：台中市太平區立文街6號

市話：04-2393-8396

營業時間：11:00 -凌晨02:00

※最晚收客時間凌晨01:00

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

🎏築崎相撲鍋物（火鍋ｘ燒肉）-愛買復興旗艦殿

地址：台中市南區復興路一段359號(1樓)

市話：04-2265-4170

平日/假日：11:00 – 21:00 | 最晚收客20:00

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

🎏築崎相撲鍋物（火鍋×蒙古烤肉）-興大殿

地址：台中市南區興大路145號（圓廳1樓店面）

市話：04-2285-6316

平日/假日：11:00 – 凌晨02:00

※最晚收客時間凌晨01:00