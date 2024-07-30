最近暑假已經開始了，會讓餅乾想到可以去海邊玩水的樣子，
還有暑假真的很熱，會變得比較沒有胃口，
這時候就會想要吃酸的東西，讓自己開開胃，
我最近找到的一款出遊最佳零嘴，餅乾個人蠻喜歡的，
感覺吃起來很清爽，讓我夏天也不用怕熱的吃不下東西，
吃飯前來一片檸檬漬片或者是來一杯消暑的檸檬醋等，都是蠻不錯的選擇，
這個品牌是100%台灣生產的檸檬伴手禮品牌firstlemonkit檸檬生存指南!
趕快來開箱給大家知道這個firstlemonkit檸檬生存指南的檸檬漬片和檸檬醋吧~
我拿到時是有包裝手提袋的，顏色是正綠色的配上黃色的手提袋，上面還有品牌LOGO，
及文字檸檬生存指南和一顆黃色的半顆檸檬設計，紙袋看起來蠻有質感的且很可愛，
另外一個紙袋是白色的配上黃色，上面也有檸檬生存指南的文字配上一顆檸檬，
外觀設計看起來很清爽有型，這顏色看起來相當的活潑可愛，感覺就是很有元氣的感覺，
這種炎熱的天氣，就會開始規劃很多夏天旅行，這包firstlemonkit檸檬生存指南的檸檬漬片非常適合拿來當作出遊零食!
lemon吃起來酸酸甜甜的，很適合暑假期間吃的零食，個人很喜歡，
要吃它之前先要了解一下這個品牌為什麼餅乾很推薦呢~
firstlemonkit檸檬生存指南官網賣的檸檬是友善無毒栽種環境成長的，聽起來感覺好安心喔，
先來開一包firstlemonkit檸檬生存指南
檸檬漬片來食用吧~
先來分享
檸檬漬片
這包先拆開來吃吃看，餅乾我自己有詳細看過這個產品的介紹了，
看起來真的很不錯吃的感覺，趕緊開箱分享給大家，
外包裝是一個有拉鍊夾的袋裝設計，上層是咖啡色的，下面全都是深綠色的，
中間還有個檸檬的設計是金黃色的，這顆檸檬設計得很有個性感，
旁邊還有品牌的文字檸檬生存指南酸民限定，還蠻有趣的設計!
這包容量約120克左右一袋，120G等於3顆檸檬的營養價值，包裝上有圖示，總共有兩袋!
想要吃元氣檸檬漬片，將上方撕開處設計撕開即可以食用，它是拉鍊袋的，不吃就可以按好，
很方便又細心的設計，沒吃完記得放冰箱喔~
另外包裝上貼有一個類似獎牌一樣金色配藍色的獎牌貼紙，
這是 2023 年 ITQI - 食品界米其林 世界級【風味絕佳獎章】，
超厲害的，還沒吃的時候就很期待它的味道如何了~
包裝背面就是比較詳細的說明和營養標示等等，要吃之前可以先閱讀一下才比較安心，
特殊品種的檸檬，連皮吃不苦不麻，營養精華都在檸檬皮！
跟一般的檸檬乾、蜜餞不同，
沒有化學添加物，成分很單純只有檸檬、冰糖跟高粱醋(不含酒精)，
釀製時間長達 6-8 個月自然發酵，更榮獲 2023 年 ITQI - 食品界米其林 世界級【風味絕佳獎章】肯定！
保存期限半年以上，算是蠻久的耶，我以為只能放一個月之類的，
感覺買起來放著吃很划算，可以吃很久!!
檸檬片含新鮮帶皮檸檬、冰糖、高粱醋，
請置放於陰涼處，開封後請冷藏保存或儘速食用完畢，
而且它是特殊品種檸檬-可以連皮吃，通常檸檬皮吃起來都不太好吃，
所以我吃到乾檸檬皮我都會吐掉，不過這品牌的檸檬片的皮我覺得蠻好吃的耶!
元氣檸檬漬片它是100%嚴選台灣自產檸檬所製造成的檸檬片，零添加，完全不需要擔心，
另外產品成分單純，無化學添加物，製作過程都是非常的自然且不添加香料的，帶皮就能吃，
也是一點也不浪費，這點相當不錯，是可以吃的檸檬漬片~
且有經過多項檢驗合格(土壤、農藥、重金屬)，真叫人覺得放心耶!
如果你出去玩坐車很容易暈車，這個絕對是必吃零食，
來自台灣檸檬，小農新鮮現採，
職人手工切片， 每一口都是多年淬鍊，
每片檸檬都經過嚴格把關， 通過多項檢驗，
品牌的用心， 希望能吃得安心❤️
這是全台首創的檸檬片，就是有這種檸檬連皮都好吃，
口感非常的獨特，果皮Q彈不乾柴，這製作過程可以說是耗費心力，
耗費了8個醞釀的自然感美味，口感溫潤吃起來一點也不死甜，
而這個檸檬漬片也有他的故事喔，它是來自中台灣的檸檬，運用獨特的栽種技巧製成，
所以吃起來不苦澀又附有特殊的香氣，吃檸檬好處多多，除了變白之外，
它還含有很多營養耶，有檸檬多酚，類黃酮，維生素A等等，
吃起來口感帶有微醺的香氣，它是選用高粱米做的醋釀漬，
入口香氣濃郁感多，提升風味的層次，無加甜味劑，無添加人工色素，也無化學添加物!
包裝是採用開封即食，吃起來酸酸的，薄皮多汁， 清爽可口，真的好適合這麼炎熱的夏天來吃，
我趕緊把元氣檸檬漬片包裝撕開來，倒出來在盤子上，
可以清楚的看見檸檬片長的外觀，就真的是一整顆檸檬低溫烘乾製成的，
連皮都可以吃的喔! 顏色是暗橘色，看起來是一顆檸檬~
先咬一口看看，軟軟的吃起來有點像是蜜餞，蠻好咬的，而且吃起來不黏牙，
沒有酸酸的味道，反而是甜甜的味道，還帶有檸檬的香氣，
尤其我最怕吃檸檬皮會吃到那種苦澀味，這個檸檬生存指南
檸檬漬片， 皮吃起來完全不會苦澀，
而且咬起來QQ彈彈的， 不會軟軟爛爛的，也不會過硬不好咬，剛剛好的軟硬度，
而且真的是相當的入味， 整片都吃起來很有味道，跟我想像中有點不同，我以為是酸的，
沒想到吃起來是甜的，也不會過甜，蠻好吃的💗
非常得好吃， 我把它拿來當我最近的健康零食，
像我很愛吃零食， 結果吃的都是一些垃圾食物， 直到遇見它， 我才知道吃零食也可以很健康，
真的超級好吃， 我直接拿來吃沒有搭配任何的食物一起吃，
因為本身吃起來就很好吃了， 非常像蜜餞， 但又比蜜餞製作時來的更健康，
這是它的優點， 這口感真的很棒， 甜甜的卻吃多了也不膩，
帶點淡淡的檸檬香氣， 吃起來就感覺這一定是純手工製作的，
而且這檸檬片很大一片， 一看就知道是用很大顆的檸檬製成的，
果然是嚴選的檸檬， 吃起來就能用一個形容詞形容它! 好吃 !
我有給家人吃，家人也有稱讚說很好吃，
如果你喜歡喝檸檬飲料或是蜜餞類的食品，這個檸檬漬片，就真的很適合你!
健康好吃的零食好選擇，我就推薦這個檸檬生存指南
檸檬漬片!!!
吃一次檸檬漬片實現三個願望， 第一個是順暢有解， 排解出你的不順， 讓你順利跑廁所，
第二是營養滿分， 滿滿的檸檬營養， 讓自己變美美的， 第三是安心食用， 成份使用非常單純，
小朋友也可以安心的食用它，
而且它有多種吃法可以自由搭配喔!
第一是可以當嘴饞的零食來吃， 第二是冷熱泡茶喝， 第三是加入料理提味食用， 超多種吃法，
這使用的檸檬都是不簡單的檸檬， 該怎麼說呢?
使用55度C低溫乾燥烘烤技術， 保留整顆檸檬的營養， 8個月的自然發酵， 讓吃起起來檸檬香氣濃郁，
100%友善栽種， 不使用除草劑， 讓每顆檸檬保有它的品質，
firstlemonkit檸檬生存指南
檸檬漬片，跟他牌的有什麼樣的差別?
他牌的檸檬皮苦澀辣口，口感乾硬難咬，死甜膩口，也不知道有沒有認證過，
而這個品牌都具備相當多的優點，通過多項認證，並有媒體報導過，
真的很厲害耶~
而且孕婦也可以食用喔，超級讚的，拆開來食用過後可以放多久，大概是一個月，
放在冰箱內，開封後儘快食用完，
那還有個問題，請問檸檬漬片有酒精成份嗎?
它是無酒精成份的喔~ 不用害怕檸檬漬片吃了會醉，這是大小朋友都可以吃的零食喔!
而且現在加入會員購買還享有9折優惠喔!
要買要快 ~
分享完零食的部分接著就是喝的部分，這個我也一定要推薦這個品牌firstlemonkit檸檬生存指南
的果醋~
微酵鮮檸果醋
它的大小大概是我手部的兩個高度~
它是新裝上市，瓶身設計時尚輕盈，優雅喝果醋！
這一罐容量約300ml大小左右，容量算適中的，總共有三瓶，
紙盒包裝非常的厚實，用料非常實在的包裝，不是薄薄一層的紙做成的，
包裝上面有寫上300ML=10顆檸檬的營養價值，上面也有寫無添加防腐劑，成份和製造日期詳細資訊都有寫在外包裝上，
包裝的正面是有檸檬生存指南
字體，包裝非常的簡單明瞭，一眼就可以看出來是檸檬，
深綠色為底，最底部是咖啡色的，有顆檸檬是黃色的，非常大的檸檬，
盒子的側邊下方處還有可以掃碼的QR CODE，
盒子打開之後就可以拿出一瓶玻璃瓶罐，它的形狀呈流線形線條感非常美，
看起來有點像日本的飲品，看起來很有質感的玻璃罐裝，
真的是真材實料的製作方式，我很喜歡這個玻璃罐的設計，
瓶身上面有很多檸檬的圖片，上面有很多檸檬的圖片，一樣是深綠色配黃色的組合，
上面還寫有檸檬生存指南
，整個罐子就是看起來非常高級感，瓶子上印有保存期限等，
蓋子是金色的，旋轉打開就能飲用，要打開蓋子需要花點力氣，因為它封的蠻緊的，
這樣的包裝真的是蠻顯眼的，個人還蠻喜歡的，看起來簡單又時髦，
這包裝設計我個人覺得非常搶眼且棒，
而且三罐果醋包裝放在一起可以組合成一顆檸檬圖案喔，非常的有趣!
拿出今天我最喜歡的微酵鮮檸果醋打開蓋子來喝好喝的果醋了，
成分只有檸檬、糖跟高粱醋(不含酒精)，耗時 240 天時間自然發酵，
跟一般市售用合成醋、化學調製或菌種加速發酵的加工醋不一樣；
可稀釋飲用、自行特調、做成火鍋沾醬、創意料理等等，
喝醋是對身體友好的，喝醋的優點有:
必需氨基酸：人體無法自行合成，僅從食物中攝取。其必需氨基酸（例如：蘇胺酸，纈胺酸）有幫助身體成長，維護及保養的功能
有機酸：具有降低疲勞，抗菌的能力
SOD 超氧化歧化酶類似物：協助細胞少受氧化，健康維持
酵素：可以讓身體吸收養分！蛋白質分解酵素幫助消化並將食物中的蛋白質分解成小分子氨基酸，以方便身體吸收，維持消化道機能
多元酚：植物經過陽光照射後，光合作用產生的保護物質。可讓身體機能變好，養顔美容
喝醋的三個時間點，第一是上廁所卡卡，有醋暢通，好棒，
第二是上班好累可以補充點元氣，第三點是吃完飯後輕鬆解油膩感，
喝果醋的優點真的很多很多，太多優點了寫不完，
不管你問任何一個人，他們都會跟你說喝果醋是很健康了!
我也這麼認為，多喝果醋有益處，所以跟著餅乾一起來喝這罐firstlemonkit檸檬生存指南
微酵鮮檸果醋吧~
它是選用台灣自家無毒果園100%新鮮檸檬，
手工切片純釀造240天，
❌無化學添加物
❌無香精、色素
❌非菌種加速發酵
❌沒有市售合成醋刺鼻嗆味
※『首次購買』會員登入『送100元購物金』
※ 全館滿900超取免運、滿2500宅配免運
更特別的是喝這罐firstlemonkit檸檬生存指南
微酵鮮檸果醋，有前中後味覺韻味，
前韻-檸檬皮精油清新香
中韻-溫順潤口酸甜醇香
尾韻-高粱回甘唇齒留香
它是0酒精微醺的大人味道，喝起來口感有層次豐富多變，
喝起來不苦澀，不刺激，不嗆喉，非常的不錯~
檸檬含有胺基酸，維生素C和檸檬稀等等，
營養精華都含在檸檬皮裡面~ 在製作時帶檸檬皮保留完整營養，
原料製作只有三種，成分單純只有100%台灣嚴選檸檬、高粱醋、冰糖！好味道原始於好原料，
檸檬是台灣小農友善環境栽種，嚴選特殊品種檸檬新鮮產地直送，
洗淨檸檬表皮雜質，無水自然發酵工法發酵製作240天，
100度C殺菌30分鐘，安全衛生食用更安心，最後果醋填充進輕巧曲線瓶，就完成了微酵鮮檸果醋成品，
什麼時候可以喝這罐好喝的firstlemonkit檸檬生存指南
微酵鮮檸果醋，
出遊的隨手杯，2分鐘搞定出遊飲品，完美替代手搖飲料，健康又好喝，
聚會乾一杯，派對餐後人手一杯，歡樂無限暢飲整晚，
下班後喝一杯，零酒精的大人微醺味道肆意盡情享受這味道，
而且這一瓶有多種用處，稀釋喝，清爽配，神調味，多種用法真的很方便!
可以加入氣泡水，變成檸檬氣泡飲料，好喝喔，
先將杯子加入冰塊
再加入我要喝的氣泡水
再倒入氣泡水到杯子裡
再倒入今天要喝的微酵鮮檸果醋
我這次使用就是氣泡水加上微酵鮮檸果醋，比例調整一下，不要過濃也不要過淡，
我調得剛剛好，把氣泡水和微酵鮮檸果醋倒進加入冰塊的酒杯裡面，
要飲用前先搖一搖，冰塊發出喀拉喀拉的聲音，光從外觀看就覺得很好喝，
firstlemonkit檸檬生存指南
微酵鮮檸果醋是濃縮液體，顏色呈現是深咖啡色的，
味道聞起來有點酸酸地且微醺的氣味，第一口喝下去，可以感覺汽水一樣的檸檬醋，
淡淡的後勁感，有點像在喝有微醺感的飲品，第一口我就愛上了，
有點醋的感覺，鼻子微微嗆的感覺，然後好喝不會過嗆，
甜度也不會過甜剛剛好的甜味，有檸檬的香氣，口感微微酸甜，非常的好喝，
加上有冰塊，更能帶出它的好喝的特質，這要加冰塊才更好喝，
夏天喝真的超級消暑的，口味喝起來很爽快，我很喜歡，
真的是一口接著一口地喝，好久沒喝這麼好喝的氣泡檸檬果醋飲料，
重點是檸檬果醋喝起來很自然，感覺不像是人工添加物製成的果醋，
有些果醋會過嗆，感覺就不是自然製成的果醋，
firstlemonkit檸檬生存指南
微酵鮮檸果醋口感溫和好入口，味道自然又甜美，
我喝一口就愛上了，決定這幾天都喝這罐檸檬果醋，
真的是非常好喝，我非常的推薦☺
可以製作生菜沙拉，檸檬醋沙拉，酸甜好開胃，
像我就做了一盤冷盤，弄好之後只要加入微酵鮮檸果醋，就能變成一道菜，
把果醋倒在湯匙上，這樣比較能調整果醋的量，
接著再把湯匙內的果醋倒在冷盤上
接著就能做出一道酸甜醋味的冷盤，果醋搭配蔬菜吃起來更開胃，
可以當作飯前的開胃小菜，吃起來酸酸甜甜的，
味道完全沒有嗆鼻的感覺，是一個很好的調味料，還蠻不錯吃的，
吃起來也有檸檬香氣，口味酸甜，讓冷盤吃起來更好吃，很適合夏天的一道菜色!
這果醋真的是一個很好的料理調味料呢，吃起來味道很自然!
甚至可以製作料理，檸檬糖醋魚，酸味提味超下飯，
這罐包裝是全新升級款，看起來更有線條感看起來更美喔，
瓶罐線條好拿，包裝設計的小巧思，質感送禮的最大心，
這罐firstlemonkit檸檬生存指南
微酵鮮檸果醋跟他牌有什麼差別呢?
其他品牌的果醋氣味比較嗆鼻，口感比較酸度高較為刺激，不一定有合格驗證，且不一定有殺菌過，
這罐果醋喝起來真的比較好喝口感溫和順口，
果醋可以直接拿來喝嗎? 建議用水稀釋過喝風味會更好，
果醋開封之後，建議冷藏保存，並且儘快食用完，
且孕婦也可以安心飲用，因為高粱醋不含酒精喔，
這罐果醋的飲用方式建議1比6的飲用水或是氣泡水~ 真的很棒耶!濃縮的檸檬果醋，
想怎麼喝自己調味，可以當調飲師了 哈哈
我調的氣泡檸檬醋，真的超級無敵好喝，微微的微醺感，配上氣泡，以及酸酸的醋感，
這口味的層次變化非常的多樣性，
一口接著一口的飲用它，真的太好喝了，喝完一杯還想再來一杯，
夏天喝這個果醋氣泡飲真的太清爽了，我有給我媽喝過，她也說很好喝!
所最近我都調這個檸檬果醋氣泡飲來喝，感覺三瓶都不夠我喝，
真的是太好喝💗
以上分享的兩項檸檬產品都是可以當作台中伴手禮，非常的實用且好吃好喝~
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