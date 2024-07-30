最近暑假已經開始了，會讓餅乾想到可以去海邊玩水的樣子，

還有暑假真的很熱，會變得比較沒有胃口，

這時候就會想要吃酸的東西，讓自己開開胃，

我最近找到的一款出遊最佳零嘴，餅乾個人蠻喜歡的，

感覺吃起來很清爽，讓我夏天也不用怕熱的吃不下東西，

吃飯前來一片檸檬漬片或者是來一杯消暑的檸檬醋等，都是蠻不錯的選擇，

這個品牌是100%台灣生產的檸檬伴手禮品牌firstlemonkit檸檬生存指南!

趕快來開箱給大家知道這個firstlemonkit檸檬生存指南的檸檬漬片和檸檬醋吧~

我拿到時是有包裝手提袋的，顏色是正綠色的配上黃色的手提袋，上面還有品牌LOGO，

及文字檸檬生存指南和一顆黃色的半顆檸檬設計，紙袋看起來蠻有質感的且很可愛，

另外一個紙袋是白色的配上黃色，上面也有檸檬生存指南的文字配上一顆檸檬，

外觀設計看起來很清爽有型，這顏色看起來相當的活潑可愛，感覺就是很有元氣的感覺，

這種炎熱的天氣，就會開始規劃很多夏天旅行，這包firstlemonkit檸檬生存指南的檸檬漬片非常適合拿來當作出遊零食!

lemon吃起來酸酸甜甜的，很適合暑假期間吃的零食，個人很喜歡，

要吃它之前先要了解一下這個品牌為什麼餅乾很推薦呢~

firstlemonkit檸檬生存指南官網賣的檸檬是友善無毒栽種環境成長的，聽起來感覺好安心喔， 先來開一包firstlemonkit 檸檬生存指南 檸檬漬片來食用吧~ 先來分享 檸檬漬片 這包先拆開來吃吃看，餅乾我自己有詳細看過這個產品的介紹了，

看起來真的很不錯吃的感覺，趕緊開箱分享給大家，

外包裝是一個有拉鍊夾的袋裝設計，上層是咖啡色的，下面全都是深綠色的，

中間還有個檸檬的設計是金黃色的，這顆檸檬設計得很有個性感，

旁邊還有品牌的文字檸檬生存指南酸民限定，還蠻有趣的設計! 這包容量約120克左右一袋，120G等於3顆檸檬的營養價值，包裝上有圖示，總共有兩袋! 想要吃元氣檸檬漬片，將上方撕開處設計撕開即可以食用，它是拉鍊袋的，不吃就可以按好， 很方便又細心的設計，沒吃完記得放冰箱喔~ 另外包裝上貼有一個類似獎牌一樣金色配藍色的獎牌貼紙， 這是 2023 年 ITQI - 食品界米其林 世界級【風味絕佳獎章】， 超厲害的，還沒吃的時候就很期待它的味道如何了~ 包裝背面就是比較詳細的說明和營養標示等等，要吃之前可以先閱讀一下才比較安心， 特殊品種的檸檬，連皮吃不苦不麻，營養精華都在檸檬皮！ 跟一般的檸檬乾、蜜餞不同，

沒有化學添加物，成分很單純只有檸檬、冰糖跟高粱醋(不含酒精)， 釀製時間長達 6-8 個月自然發酵，更榮獲 2023 年 ITQI - 食品界米其林 世界級【風味絕佳獎章】肯定！ 保存期限半年以上，算是蠻久的耶，我以為只能放一個月之類的， 感覺買起來放著吃很划算，可以吃很久!!

檸檬片含新鮮帶皮檸檬、冰糖、高粱醋，

請置放於陰涼處，開封後請冷藏保存或儘速食用完畢， 而且它是特殊品種檸檬-可以連皮吃，通常檸檬皮吃起來都不太好吃， 所以我吃到乾檸檬皮我都會吐掉，不過這品牌的檸檬片的皮我覺得蠻好吃的耶! 元氣檸檬漬片它是100%嚴選台灣自產檸檬所製造成的檸檬片，零添加，完全不需要擔心， 另外產品成分單純，無化學添加物，製作過程都是非常的自然且不添加香料的，帶皮就能吃， 也是一點也不浪費，這點相當不錯，是可以吃的檸檬漬片~ 且有經過多項檢驗合格(土壤、農藥、重金屬)，真叫人覺得放心耶! 如果你出去玩坐車很容易暈車，這個絕對是必吃零食，

來自台灣檸檬，小農新鮮現採，



職人手工切片， 每一口都是多年淬鍊，



每片檸檬都經過嚴格把關， 通過多項檢驗，

品牌的用心， 希望能吃得安心❤️



有機酸：具有降低疲勞，抗菌的能力



SOD 超氧化歧化酶類似物：協助細胞少受氧化，健康維持



酵素：可以讓身體吸收養分！蛋白質分解酵素幫助消化並將食物中的蛋白質分解成小分子氨基酸，以方便身體吸收，維持消化道機能



多元酚：植物經過陽光照射後，光合作用產生的保護物質。可讓身體機能變好，養顔美容

喝醋的三個時間點，第一是上廁所卡卡，有醋暢通，好棒，

第二是上班好累可以補充點元氣，第三點是吃完飯後輕鬆解油膩感，

喝果醋的優點真的很多很多，太多優點了寫不完，

不管你問任何一個人，他們都會跟你說喝果醋是很健康了!

它是選用台灣自家無毒果園100%新鮮檸檬，



手工切片純釀造240天，