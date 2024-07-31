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炭燒鰻富士(炭焼うな富士)有樂町店 官網 FB

菜單

介紹

說到名古屋，雖然它的觀光熱度比不上東京、京都，但那裡的美食可真不少。像是有著百年歷史的熱田蓬萊軒，他們家的「鰻魚三吃」據說是因為有些任性的客人只吃沾有鰻魚醬的米飯部分，為了不浪費食物，才發明了茶泡飯的吃法。沒想到這種吃法大受歡迎，對名古屋的鰻魚文化產生了巨大的影響，而「炭燒鰻富士」就是其中的佼佼者。

「炭燒鰻富士」創業僅僅25年，就已經榮獲米其林必比登推薦，可謂是年少有為。烤鰻圈中流傳著一句話：「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生」，這家店的創始人水野先生對烤鰻的熱愛，讓他在退休後開了這家店。從食材、烤功到醬汁都講究，特選特大號青鰻，無論是肉的厚度、脂肪的肥度，還是風味都相當出色。對半剖腹後以驚人的高熱度炭烤，最終塗上秘傳醬汁，這就是它們家鰻魚表層香酥、內裏細膩，鹹甜肥美的原因。

從食材、烤功到醬汁都講究，特選特大號青鰻，無論是肉的厚度、脂肪的肥度，還是風味都相當出色。對半剖腹後以驚人的高熱度炭烤，最終塗上秘傳醬汁，這就是它們家鰻魚表層香酥、內裏細膩，鹹甜肥美的原因。

這次，我來到了「炭燒鰻富士」在東京的第一家分店——有樂町店。這家店位於百年歷史的JR紅磚拱門鐵道下方的日比谷「OKUROJI」，這是一間古蹟再生的大人系美食街，有不少時髦的餐酒館、酒吧等。不過，今天我選在白天來訪，看到的多半是和我一樣的觀光客。

門口大氣的白色暖簾上寫著「うなぎ」，高雅不落俗套。中午時段，按圖索驥慕名而來的觀光客還真不少。

正對面是「炭燒鰻富士」的廚房，透過窗戶可以欣賞到師傅俐落的殺鰻剖鰻，精湛的手藝令人驚嘆。

進入店內，用餐空間典雅傳統，赤富士前掛著幾盞大白燈籠。對我們華人來說，白布幔加上白燈籠有點奇怪，但在日本，白色是純淨無垢的顏色，具有宗教神聖性。

餐點

餐點方面，我非常喜歡「炭燒鰻富士」將大大的書法店名印在瓷盤上，相當大氣。

前菜胡麻油小黃瓜超級好吃，麻油香氣超讚，搭配小黃瓜真是絕配，重點是還可以續。

アサヒスーパードライ 日幣750圓 (約新台幣151元)

點了一杯アサヒスーパードライ，日幣750圓（約新台幣151元），冷冽甘醇的味道真是讓人愛不釋手。「炭燒鰻富士」專屬的啤酒杯也非常專業，一般餐廳很少看到那麼講究的啤酒杯。

主餐選的是肝入り上ひつまぶし（限定），日幣7,210圓（約新台幣1,450元）。登愣，「炭燒鰻富士」招牌的鰻魚三吃上桌了，這麼大盅鰻魚飯還真少見，看起來也太澎湃了吧。

我們選的定食還有加入烤鰻魚肝，黝黑油亮的鰻肝與炙烤焦香恰到好處的鰻魚，真是垂涎三尺。

旁邊還有一些鰻魚三吃的配料，還有一碗大蛤蜊湯，食器雅緻不俗，賞心悅目。

這一大盅鰻魚飯必須用飯匙才能鏟米飯，還真的是一人份，份量相當驚人。鰻肝吃起來嫩Q，帶有醬香炭香。

鰻魚三吃

來介紹一下「炭燒鰻富士」的正統「鰻魚三吃」。據說一開始是有些食客只吃沾有醬汁的米飯，剩飯不吃就浪費掉了，才開發出這種能有效將米飯吃乾淨的吃法。

第一吃，當然是先吃原味，應該是我吃過最優秀的烤鰻之一，入口時的炭香、咬下去外酥內嫩的口感，外皮真的很酥，但肉質一點都不老，真是厲害的烤鰻。

第二吃，灑上青蔥與芥末，混著白飯、鰻魚一同入口，感受不同味道在味蕾間的翻騰，真是有趣。這一吃在烤鰻的炭香、醬香味上，多了青蔥與芥末粉的微嗆，帶來不一樣的火花，引出鰻肉內裏的細緻鮮甜。

第三吃，將鰻魚鋪滿白飯，灑上青蔥、芥末，緩緩注入清甜的柴魚高湯，做成一道完整的茶泡飯，這就是名古屋名物「鰻魚三吃」。柴魚高湯溫柔擁抱烤鰻與米飯，引出鰻肉細緻的風味，組成更具層次的美味，為這次的鰻魚饗宴劃上完美句點。

結語

在台灣，我們常吃的「鰻重」，像是條通內鼎鼎大名的「肥前屋」和南港的「板前屋」，都是放在漆盒內的鰻魚飯。名古屋的「鰻魚三吃」在台灣比較少見，而「炭燒鰻富士」讓我開了眼界。如果你也對烤鰻魚充滿熱情，這家店真的很值得一試！

Jun 2024.07

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