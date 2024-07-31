我和老婆在國外留學時相識，交往、結婚到現在差不多15個年頭，也終於實現當初一起說好的理想，完成一棟屬於自己的夢想之家！

我們當了滿久的存錢仔，換了人生第二間、更大的房子，準備帶著寶貝孩子和狗狗一起搬新家。（第一間房子算過渡期，空間比較小，現在小孩大了需要獨立房間）

沒有意外的話，這棟新家我和老婆打算住一輩子，所以在裝潢上精雕細琢，想要打造我們很喜歡的現代美式風！以前在國外租屋，我們兩人最喜歡這種風格！

▼房子是5樓透天車庫別墅，有電梯！內部就是白牆，等著設計師幫我們規劃設計。

│平面配置圖

設計師我們是第二次合作，先前合作很愉快，也足夠了解我們喜歡的風格。裝潢主要集中在2~4樓，客廳/廚房/主臥/次臥/小孩房，算是錢花在刀口上XD

▲一樓配置。

▲二樓配置。

▲三樓配置。

▲四樓配置。

│施工過程

做了相當大量的木工，我們想要的東西基本上只能客製化，很感謝設計師和師傅成功做出來！

▼我老婆最愛這咖👇美式中島櫃！由木工師傅手工訂做而成，弧度，還有那個桌腳，超美的！我們就是喜歡這種獨特的東西，外面買不到！

▼玄關樓梯電箱做了格柵木牆裝飾。

▼拉起來裡面自成一個空間，外面則當會客廳，公私領域比較分明，還有防止冷氣外流的功能。

▼其他木工細節，美式線板等等，做工很好！家的全貌漸漸成形，非常期待！

▼和設計師一起挑選樣式。

人造石比天然石價格親民很多，而且容易清潔，外型也和天然石材相似，預算有限的話滿推薦先從人造石下手。

▼義大利進口花磚。我老婆超愛！家裡一下子有特色了起來！

▼桌面容易因為長時間使用而磨擦，故設計師推薦採用富美家仿大理石紋樣式美耐板跳色做變化，兼具實用和美觀。

▼主臥室化妝檯面也是使用富美家仿大理石紋樣式美耐板。

▼電視牆貼磚(進口美式經典文化石磚)。

▼木作書櫃噴漆。很喜歡這個藍色，不會過嫩或過沉，很輕盈的感覺。

▼一些牆面做壁紙裝飾，細看紋路很漂亮很有質感，老婆和設計師精心挑選過XD

▼後面就是裝潢後清潔、裝燈具、進家具等等，整個裝潢工程差不多6個月，感覺過得好快又好慢，每天對新家的期待值節節攀升，終於到了交屋的時候！！

│完工

客廳

開門當下…OMG！！！這完全就是我們要的感覺，乾淨、清爽、休閒，濃郁的現代美式風格，有種把以前在國外住的房子直接搬到台灣的感覺！！甚至更頂級！所有配置都符合我們的心意！

▼白色落地百葉窗(百麗樂豪華百葉窗)，白天時透進和煦陽光，整個客廳光線明亮宜人，現在成為我和老婆最喜歡待的地方。

▼後面是整面大書櫃，上半部開放式，下半部抽屜和門櫃。藏書還在整理中，目前大部分都是童書，少一本孩子還會跟我們急🤣（書櫃以木皮染處理，可以看見木頭紋理，是和設計師討論過比較特別的做法，很喜歡最後的成果！）

餐廳廚房

恰到好處的開放式廚房，功能齊全，也不會太大不好整理維持。頭頂上的格柵天花板設計，也讓整個空間更加有層次、活潑，每個來家裡的朋友都說很美！

▼木作客製化的美式中島櫃，漆上輕盈的藍，搭配格子櫃門以及青花瓷復古進口花磚，整體氛圍清新卻不會過分甜膩。

▼小孩不在家被爸媽帶出去玩時，我們兩人的最佳早午餐之處。

▼中島側邊配置插座，想要在這裡用筆電辦公也很便利。（中島做法同樣也是以木皮染色處理，保留了木頭自然紋理。）

主臥室

整層三樓都是我們的主臥室，包含寢室、小客廳、更衣室、主臥衛浴、活動空間等等，是以前舊家無法想像的寬敞！也保有我們夫妻私人的空間。

▼電視牆只放了音箱，喜歡回到臥室內是靜靜聽著音樂，享受打理自己或是相處時靜謐溫馨的時刻。

▼更衣室衣櫃做了很多不同的高度，衣物配飾、行李箱都能好好收納，也做了抽屜斗櫃，一部分空間用來收納我家狗狗的用品。

小孩房

裝潢上除了造型油漆(綠色部分圖案是以油漆繪製處理)，佔大部分就是主牆面的壁紙還有木地板，畢竟小孩現在年紀還小，簡單童趣即可，其他長大再添！

▼順便感嘆一下，他終於擁有自己的房間了🤣會這麼說是因為以前舊家玩具滿屋飛，時不時有挖寶的感覺，這裡出現他的小飛機、那裡找到他的小汽車，現在可以全部收納在他的獨立房間。

次臥

因格局關係，浴廁與睡眠區距離(過道)太擠，於是設計師提出利用灰鏡造型壁面規劃，將狹窄問題虛化，使空間呈現放大效果。我們自己很喜歡！國外很多房子會這樣設計，空間看起來有兩倍大，雖然我爸媽一直唸說床怎麼對鏡子，不過自己喜歡最重要不是嗎～哈

最後來一長串美照賞析XD我去房間聽音樂了😎開箱結束bye！

房子：新成屋5樓透天車庫別墅

坪數：地坪55坪、建坪155坪

裝潢材料：天然實木皮、美式線板、文化石磚、進口花磚、韓國LG人造石、日本進口壁紙、美式百葉窗、造型壁燈及吊燈等。

設計公司：麥田室內設計

地址：高雄市鼓山區美術南六街38號

電話：07 552 8849

粉專：https://www.facebook.com/myturn0709

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