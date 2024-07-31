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高雄室內設計mobile01｜155建坪透天｜國外風格直接搬回台灣｜麥田室內設計

2024-07-31 21:25:00 樂福人生 人氣：68
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窩客好文

樂福人生

發表篇數：169篇

文章類別：生活-居家雜貨

高雄室內設計推薦【麥田室內設計】從白屋到美宅，我們終於實現了

我和老婆在國外留學時相識，交往、結婚到現在差不多15個年頭，也終於實現當初一起說好的理想，完成一棟屬於自己的夢想之家！

 

我們當了滿久的存錢仔，換了人生第二間、更大的房子，準備帶著寶貝孩子和狗狗一起搬新家。（第一間房子算過渡期，空間比較小，現在小孩大了需要獨立房間）

 

沒有意外的話，這棟新家我和老婆打算住一輩子，所以在裝潢上精雕細琢，想要打造我們很喜歡的現代美式風！以前在國外租屋，我們兩人最喜歡這種風格！

 

▼房子是5樓透天車庫別墅，有電梯！內部就是白牆，等著設計師幫我們規劃設計。

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│平面配置圖

設計師我們是第二次合作，先前合作很愉快，也足夠了解我們喜歡的風格。裝潢主要集中在2~4樓，客廳/廚房/主臥/次臥/小孩房，算是錢花在刀口上XD

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▲一樓配置。

 

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▲二樓配置。

 

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▲三樓配置。

 

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▲四樓配置。

 

│施工過程

做了相當大量的木工，我們想要的東西基本上只能客製化，很感謝設計師和師傅成功做出來！

 

我老婆最愛這咖👇美式中島櫃！由木工師傅手工訂做而成，弧度，還有那個桌腳，超美的！我們就是喜歡這種獨特的東西，外面買不到！

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▼玄關樓梯電箱做了格柵木牆裝飾。

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▼拉起來裡面自成一個空間，外面則當會客廳，公私領域比較分明，還有防止冷氣外流的功能。

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▼其他木工細節，美式線板等等，做工很好！家的全貌漸漸成形，非常期待！

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▼和設計師一起挑選樣式。

人造石比天然石價格親民很多，而且容易清潔，外型也和天然石材相似，預算有限的話滿推薦先從人造石下手。

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義大利進口花磚。我老婆超愛！家裡一下子有特色了起來！

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▼桌面容易因為長時間使用而磨擦，故設計師推薦採用富美家仿大理石紋樣式美耐板跳色做變化，兼具實用和美觀。

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▼主臥室化妝檯面也是使用富美家仿大理石紋樣式美耐板。

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▼電視牆貼磚(進口美式經典文化石磚)

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▼木作書櫃噴漆。很喜歡這個藍色，不會過嫩或過沉，很輕盈的感覺。

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▼一些牆面做壁紙裝飾，細看紋路很漂亮很有質感，老婆和設計師精心挑選過XD

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▼後面就是裝潢後清潔、裝燈具、進家具等等，整個裝潢工程差不多6個月，感覺過得好快又好慢，每天對新家的期待值節節攀升，終於到了交屋的時候！！

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│完工

客廳

開門當下…OMG！！！這完全就是我們要的感覺，乾淨、清爽、休閒，濃郁的現代美式風格有種把以前在國外住的房子直接搬到台灣的感覺！！甚至更頂級！所有配置都符合我們的心意！

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▼白色落地百葉窗(百麗樂豪華百葉窗)，白天時透進和煦陽光，整個客廳光線明亮宜人，現在成為我和老婆最喜歡待的地方。

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▼後面是整面大書櫃，上半部開放式，下半部抽屜和門櫃。藏書還在整理中，目前大部分都是童書，少一本孩子還會跟我們急🤣（書櫃以木皮染處理，可以看見木頭紋理，是和設計師討論過比較特別的做法，很喜歡最後的成果！）

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餐廳廚房

恰到好處的開放式廚房，功能齊全，也不會太大不好整理維持。頭頂上的格柵天花板設計，也讓整個空間更加有層次、活潑，每個來家裡的朋友都說很美！

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木作客製化的美式中島櫃，漆上輕盈的藍，搭配格子櫃門以及青花瓷復古進口花磚，整體氛圍清新卻不會過分甜膩。

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▼小孩不在家被爸媽帶出去玩時，我們兩人的最佳早午餐之處。

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▼中島側邊配置插座，想要在這裡用筆電辦公也很便利。（中島做法同樣也是以木皮染色處理，保留了木頭自然紋理。）

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主臥室

整層三樓都是我們的主臥室，包含寢室、小客廳、更衣室、主臥衛浴、活動空間等等，是以前舊家無法想像的寬敞！也保有我們夫妻私人的空間。

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▼電視牆只放了音箱，喜歡回到臥室內是靜靜聽著音樂，享受打理自己或是相處時靜謐溫馨的時刻。

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▼更衣室衣櫃做了很多不同的高度，衣物配飾、行李箱都能好好收納，也做了抽屜斗櫃，一部分空間用來收納我家狗狗的用品。

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小孩房

裝潢上除了造型油漆(綠色部分圖案是以油漆繪製處理)，佔大部分就是主牆面的壁紙還有木地板，畢竟小孩現在年紀還小，簡單童趣即可，其他長大再添！

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▼順便感嘆一下，他終於擁有自己的房間了🤣會這麼說是因為以前舊家玩具滿屋飛，時不時有挖寶的感覺，這裡出現他的小飛機、那裡找到他的小汽車，現在可以全部收納在他的獨立房間。

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次臥

因格局關係，浴廁與睡眠區距離(過道)太擠，於是設計師提出利用灰鏡造型壁面規劃，將狹窄問題虛化，使空間呈現放大效果。我們自己很喜歡！國外很多房子會這樣設計，空間看起來有兩倍大，雖然我爸媽一直唸說床怎麼對鏡子，不過自己喜歡最重要不是嗎～哈

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最後來一長串美照賞析XD我去房間聽音樂了😎開箱結束bye！

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房子：新成屋5樓透天車庫別墅

坪數：地坪55坪、建坪155坪

裝潢材料：天然實木皮、美式線板、文化石磚、進口花磚、韓國LG人造石、日本進口壁紙、美式百葉窗、造型壁燈及吊燈等。

設計公司：麥田室內設計

地址：高雄市鼓山區美術南六街38號

電話：07 552 8849

粉專：https://www.facebook.com/myturn0709

 
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