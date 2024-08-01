出國跟團最害怕強制購物的行程了，莫名花了一堆冤枉錢還壞了出國玩的好心情😓😓你的心聲AsiaYo都聽到了，馬上來跟大家介紹泰北無購物跟團行程，帶你輕鬆遊覽著名的藍廟白廟，去大象學校跟動物園體驗自然生態，甚至還有機會到叢林溜索探險。不用自己安排行程，可以放鬆地享受清邁慢步調的生活，開啟一段美好的泰國跟團之旅。

🛖【泰國跟團旅遊】白廟藍廟/湄登大象營/百年幸福村/恩泰農場五日🛖

📌 行程總覽

👓行程特色

✨親親可愛小象：行程安排前往湄登大象學校，可以近距離與大象互動，幫他們洗澡，體驗最道地的自然生態。

✨長頸族神秘面紗：揭密古老的長頸族面紗，深入當地部落了解傳統文化，欣賞不同的民俗風情！

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:20 桃園機場 → 10:35 清邁機場

【回程 - 長榮航空】11:45 清邁機場 → 16:30 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛫清邁機場 › 清萊、龍坤藝術廟 › 清萊鐘樓 › 清萊夜市

Day 2：清萊蘇町藍廟 › 金三角鴉片文史館 › 金三角坐船遊湄公河 › 清邁

Day 3：湄登大象營 › 少數民族-長頸族村 › 藍廟WAT BAN DEN › 蘭娜古城之旅 › 清邁夜市

Day 4：百年幸福村 › 恩泰農場 › 享受飯店設施

Day 5：清邁 › 🛫清邁機場 › 🛫桃園機場

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🐘【清邁旅遊】馬車遊南邦/大象學校/叢林滑翔冒險/王府帝王宴五日🐘

📌 行程總覽

👓行程特色

✨泰式叢林探險：都來到泰北了，當然不能錯過叢林活動呀！體驗刺激的溜索跟叢林雲霄飛車，彷彿成為了叢林之王！

✨網美市區探探：這團行程特別安排走訪擁有超多文青小店、咖啡廳的尼曼文創商圈，網美們來到這裡不但能放鬆小歇一會，還能盡情跟超夢幻的建築來張美照

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:25 桃園機場 → 10:25 清邁機場

【回程 - 長榮航空】11:30 清邁機場 → 16:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛫清邁機場 › 雙龍寺(含纜車)

Day 2：皇家花卉園藝博覽園 › 友善大象營 › 藍廟 › 馬雅百貨+流行時尚區巡禮-尼曼文創商圈+尼曼一號

Day 3：泰山叢林探險(叢林滑翔+叢林雲霄飛車) › 清邁大象便便環保紙公園› Health Land 泰式按摩2小時

Day 4：清邁→南邦 › 帕禪寺廟 › 馬車遊市區 › 塔那磨里陶瓷博物館 (含 D.I.Y.馬克杯彩繪) › 清邁夜市

Day 5：蘭娜古城之旅 (建都三王紀念像+大塔寺+水果街) › 🛫清邁機場 › 🛫桃園機場

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🌆【泰國旅遊】清萊金三角/玻璃天空步道/夜間動物園/天燈祈福五日🌆

📌 行程總覽

👓行程特色

✨寺廟虔誠祈福：泰北有許多著名的寺廟，如白廟藍廟等等，可以體驗道地的祈福活動，感受當地的宗教氛圍！

✨夜間星空動物園：想避開白天溽暑時段去動物園玩嗎？那你千萬不能錯過泰國的夜間動物園，還可以看到與白天不同的動物生態。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:25 桃園機場 → 10:25 清邁機場

【回程 - 長榮航空】11:30 清邁機場 → 16:45 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 清邁 › 清萊 › 龍坤藝術廟 › 天燈祈福

Day 2：金三角國家公園: 玻璃天空步道 › 金三角碼頭市集 › 清萊 › 清邁 › 蘭娜古城之旅 › 蘭娜購物廣場 + 泰北獨特蘭那風格星巴克

Day 3：湄登大象營 › 少數民族-長頸族村 › 藍廟 › 瓦洛洛市集 › 清邁夜間動物園

Day 4：雙龍寺(含纜車) › 蘭納之心寺廟 › 流行時尚區巡禮-尼曼文創商圈+ 尼曼一號

Day 5：清邁 › 🛫清邁機場 › 🛬桃園機場

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看完那麼多樣的泰北無購物跟團路線，有沒有被豐富的行程給燒到啊？除了泰國跟團旅遊，也可以上AsiaYo官網參考其他東南亞旅遊團，如越南跟團旅遊跟馬來西亞跟團旅遊，包準你會有超值且難忘的體驗唷！

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