你知道自己是適合日本跟團旅遊還是自由行嗎？其實不同的人格特質、生活型態都有可能影響每個人對於不同旅遊方式的見解進而影響對於它的喜愛度。今天AsiaYo不只幫大家準備了快速的測試問題幫助大家了解自己適合的旅遊類型外，更提供了超完整的日本旅遊攻略，保證你在這次的出遊絕對是值回票價的。

🦆3分鐘快速篩出你是跟團派還是自由行派！

對於許多喜愛飛到日本旅遊的旅人們來說，究竟是要參加日本跟團旅程還是直接用自由行的方式這個兩難總是為難著許多人。今天AsiaYo就為大家準備了幾題測試問題，幫助大家快速用3分鐘時間評側自己到底是適合哪種旅遊方式。

📢測驗方式：

請根據以下問題回答是與否其中一個答案

Q1：我對於日文不太熟悉，害怕到日本會遇到太多語言隔閡的問題

Q2：我喜歡直達觀光景點，不想要浪費太多時間在轉車上

Q3：我沒有太多時間可以研究行程，喜歡直接詢問他人推薦的行程攻略

Q4：我對於日本住宿餐食預定不太擅長，偏好有人能夠從旁協助

Q5：我喜歡旅程時依照原定旅行計畫進行，害怕會有臨時變動

📍 若回答是的數量大於否，即為跟團派！

📍 若回答否的數量大於是，即為自由行派！

🦆我是跟團派！＃行程住宿一次到位

對於平時相當忙碌的朋友們，跟團旅遊絕對是你的出國旅遊好幫手。不只幫你把所有行程都規劃好了，更不用擔心餐食安排和住宿問題，需要做的只有將行李準備好，就能直接出發囉！

📌跟團旅遊｜優缺點分析

⭕優點：

對於旅行前沒有太多時間可以研究相關資訊的朋友來說，跟團旅遊最大的好處就是幫旅客把行程、機票、餐食以及住宿都規劃好了。更棒的是還有提供遊覽車接駁及專業導遊服務，不僅不用耗費太多時間在交通上，還能藉由導遊的介紹更加了解當地文化。

❌缺點：

但對於去過日本許多次的老鳥來說，由於跟團旅遊安排的行程大多為當地熱門的必訪景點，因此若想要拜訪隱藏版景點的話機會可能就來的比較小，再加上因為住宿及餐食與餐食都是由旅行社安排，所以若對於這部分有比較多想法的朋友就只能從既定的行程中做選擇。

📌跟團旅遊｜推薦日本旅遊地區

而在日本跟團旅遊中，東北地區是非常推薦的旅遊地。東北地區不僅擁有像是奧入瀨溪、嚴美溪等自然美景，如果想要體驗多樣交通方式，東北地區還有像是由利高原鐵道、秋田內陸縱貫鐵道等多重的鐵路體驗，擁有遊覽車輕鬆接駁之餘，還能感受日本鐵道的魅力。

🦆我是自由行派！＃自己規劃行程成就感滿點

屬於自由行派的朋友們，對你們來說你們更在意的是行程的靈活度！在規劃行程的過程中不但相當療癒，還能享受將夢想中的旅遊藍圖一步步變成現實的感覺，簡直是成就感爆棚。

📌自由行｜優缺點分析

⭕優點：

自由行給予了旅人更多的彈性空間可以自由規劃想要的行程，也有更多的時間能夠探索在地隱藏版美食。由於自由行的旅伴多為是自己熟識的親朋好友，因此在行程的先後順序上也可以面對各種臨時狀況隨時作調動，不用害怕被既定的行程拘束住。

❌缺點：

雖然自由行保有許多旅人自行安排的空間，但這同時也代表了需要花費較多的時間在做事前功課上，如果是平常上班上課較為忙碌的朋友可能無法負擔這樣子的功課。另外對於初訪的旅客或是對於日文較不熟悉的朋友來說也有可能會遇到語言不通導致無法解決的問題。

📌自由行｜推薦日本旅遊地區

以日本自由行來說，沖繩地區可以說是連初次拜訪當地的新手都容易上手的旅遊自由行地點。許多旅客來到沖繩自由行都會選擇以自駕的方式環島，不僅不用花費過多時間等待大眾運輸工具，還能在行駛途中一邊欣賞路旁蔚藍的海景，如果有帶著家中小寶貝出國也非常推薦能來到沖繩北部的美麗海水族館喔！

🦆同場加映！半自助跟團旅遊推薦

如果你還是沒有辦法從跟團旅遊或是自由行中選擇出來的話也沒關係，今天AsiaYo要和大家分享一種結合自由行與跟團行程優點的日本半自助旅遊團！

📌什麼是半自由行跟團旅遊？

半自由行旅遊團其實近似於跟團旅遊行程，會由旅行社協助規劃好行程並安排餐食住宿，但最大的不同在於旅程中會有1~2天會提供旅客自行活動，對於未曾嘗試過自由行的小白來說，不僅省去了需要自行訂購機票與飯店的麻煩，還能擁有專屬的全天時間自由解鎖想去的任何地點。

📌跟團旅遊｜優缺點分析

⭕優點：

半自由行跟團保留了跟團旅遊及自由行的優點，不僅不用耗費大量精力處理麻煩的手續，還有充足的旅遊時間能夠好好規劃1~2日的專屬自由時間，完全不用害怕被既定行程過度綁架。

❌缺點：

雖然半自由行跟團旅程不需要像自由行一樣花費那麼多的精力在事前作業上，但仍需要撥時間查詢資料了解行程的安排以及交通方式。

📌半自遊行跟團旅遊｜亮點分析

🛴 彈性遊玩空間：參加跟團旅遊最害怕的就是花費了多天的時間，卻因為被行程綁住無法造訪自己想去的景點。這個旅遊方式安排了1~2天的自由時間，讓旅客有更多空間可以規畫屬於自己的行程。

🚌 交通接駁超方便：半自由行旅遊團除了自由時間外，其餘的行程大多也會提供交通接駁的服務，完全不用擔心要事前花太多時間在研究當地交通上，真的超方便。

以上就是今天的日本旅遊攻略啦！是不是迫不急待想要趕緊去嘗試不一樣的旅程了呢？現在就趕快到AsiaYo看看，平台上擁有超多不一樣的日本跟團行程，甚至連日本一日遊、日本馬拉松旅程都有，趕進收拾好行李，把這些超酷的行程一一解鎖吧！

😎日本半自助旅遊行程推薦🤩

🛫【魔幻東京】哈利波特園區、登上晴空塔、輕井澤慢漫遊5日

🛫【活力大阪】奈良東大寺、清水寺、伏見稻荷大社、高雄來回6日

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