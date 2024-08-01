如果平時忙碌的你無法花費大量時間準備旅遊行程，又想探索東京的隱藏版秘境，那今天AsiaYo要和各位分享的東京輕井澤半自由行跟團或許會非常適合你。這個日本旅遊團幫你處裡好整趟行程的麻煩事，完全無需擔心吃住交通的問題。除此之外，行程還會有1~2天可以自由規劃個人行程。現在，就一起出發了解這個新穎的日本旅遊團吧！

🗼東京經典半自助跟團旅遊行程推薦

【體驗東京】十國峠纜車、鐵塔半日閒、鎌倉風情漫遊5日

👓行程特色

🚡 纜車體驗：十國峠纜車不同於一般大家認知中的纜車，是沿著山坡的平面行駛。纜車最終會抵達十國峠展望台，讓你可以好好沉浸在被靜岡山景環繞的清靜氛圍。

⛩ 祈求參拜：一走進靜岡八幡宮，就一定會被入口處巨大的鳥居和雄偉的大門吸住眼球。除了在外頭參拜外，裡頭也有日本古代特有的寶物展示，喜愛歷史的朋友們一定要來這裡看看。

📚文化巡禮：來到鐮倉這個關東的文化古都，當然要來看看莊嚴的鐮倉大佛和高德院，第一次看過鐮倉大佛的朋友，肯定會被巨大的佛像給震懾住！

✈️ 航班資訊

【去程 - 台灣虎航】08:05 高雄小港機場 → 12:40 成田機場

【回程 - 台灣虎航】11:50 成田機場 → 15:0 高雄小港機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫高雄小港機場 › 🛫東京成田機場 › 橫濱港未來21 › 紅磚倉庫 › 🛒購物：LAND MARK購物廣場

Day 2｜鎌倉大佛 › 高德院 › 鎌倉鶴岡八幡宮 › 小町通商店街 › 十國峠軌道纜車 › 360度絕景展望台 › 🛒購物：御殿場 PREMIUM OUTLETS

Day 3｜忍野八海 › 河口湖遊覽船~天晴號 › 🛒購物：光伸免稅店 › 東京鐵塔

Day 4｜東京都內自由活動

Day 5｜🛫東京成田機場 › 🛫高雄小港機場

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【活力東京】登上晴空塔、橫濱空中纜車、燒肉吃到飽5日

👓行程特色

👨‍🎓考生必來：第二天一早要造訪的龜戶天神社裡頭供奉的是日本的學問之神菅原道真，如果有要考試的學生們記得要來這裡踩點，為即將迎接的大考好好祈福一番。

🍖燒肉吃到飽：首日來到橫濱的晚餐就要讓各位大吃一波燒肉料理，想要體驗和牛燒烤過後彈嫩口感的老饕們，一定會讓你們大飽口福。

🐱兒童最愛：說到小朋友最期待的東京景點，肯定就是迪士尼樂園了。這次的旅程安排了一整天時間，不管是想在裡頭暢玩各個主題的遊樂設施，或是想要欣賞園區內精采的煙火秀都不用害怕時間不夠用。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:00 高雄機場 → 11:45 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】12:45 東京成田機場 → 15:40 高雄機場

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【去程 - 中華航空】08:00 高雄機場 → 12:30 東京成田機場

【回程 - 中華航空】13:30 東京成田機場 → 16:30 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫高雄小港機場 › 🛫東京成田機場 › 橫濱空中纜車 › 橫濱港未來21

Day 2｜龜戶天神社 › 🛒購物：免稅店 › 淺草觀音寺 › 仲見世通 › 東京晴空塔

Day 3｜暢玩東京迪士尼樂園 或 東京迪士尼海洋樂園

Day 4｜東京自由活動

Day 5｜🛫東京成田機場 › 🛫高雄小港機場

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🗼東京親子半自助跟團旅遊行程推薦

【魔法東京】哈利波特園區、登上晴空塔、輕井澤慢漫遊5日

👓行程特色

🎎江戶風情：走進川越一番街內絕對不難感受到這裡濃厚的江戶氛圍，來到這裡不僅能夠體驗滿滿的懷舊氛圍外，老街內的商店更販賣著傳統日式的點心，非常推薦大家可以嘗試一番。

🔮魔法世界：東京的哈利波特園區最讓人驚嘆的當然不只是裡頭如同電影般逼真的場景，園區內的商店甚至還原了電影內的超人氣的飲品奶油啤酒，喜愛哈利波特的粉絲們一定要來這裡體驗這個特殊飲品。

🌟高空美景：第三天的最後要帶大家來到晴空塔的展望台收服全東京的美景啦！時間上特別選擇在接近日落的時刻，不僅能看到超浪漫的夕陽景色，眼力不錯的朋友更可以在遠處找到富士山喔！

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】12:45 高雄機場 → 17:15 東京成田機場

【回程 - 中華航空】18:40 東京成田機場 → 21:40 高雄機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫高雄小港機場 › 🛫東京成田機場

Day 2｜川越小江戶 › 角川武藏野博物館 › 🛒購物：輕井澤王子OUTLET

Day 3｜輕井澤銀座通 › 聖保羅教堂 › 🛒購物：光伸免稅店 › 東京晴空塔SKY TREE

Day 4｜東京華納兄弟哈利波特影城 › 自由活動

Day 5｜自由活動 › 🛫東京成田機場 › 🛫高雄小港機場

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看完今天東京半自由行跟團分享後，是不是發覺自己還有許多日本地區都還沒解鎖呢？如果還在猶豫下次出國的地點，那推薦給你目前超熱門的東北鐵道之旅、北陸賞楓旅遊團及北海道半日遊行程，現在就趕緊到AsiaYo上訂購行程，準備好出發旅行囉！

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