飛到擁有浪漫海景的釜山，是不是想要多留點空間好好和這個夢幻的城市好好相處呢？釜山大邱半自由行跟團提供給各位忙碌的朋友們一種新的旅遊方式！行程雖提供了一日的自由時間，但在入住的釜山住宿及餐食上完全都處理好完全不用額外撥時間處理這方面的問題。如果想知道這個超輕鬆韓國旅行團的朋友們，就和AsiaYo一起來看今天的介紹吧~

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👓行程特色

🛫出門超便利：住在南部的朋友有福啦！這次的行程不僅選擇在高雄小港機場登機，更選擇在下午的航班，讓你完全可以睡飽飽再出門。

🌊看海新方式：想要收服釜山廣闊的大海，當然不是只能在沙灘上遠眺，這團更安排了松島海上纜車以及松島天空步道，讓你可以用不同的角度愜意的欣賞這個浪漫的景致。

📷取景必來：第二天一早前往的天空膠囊列車是許多釜山明信片超常出現的景點，這個列車從外到內都超級好拍，來到這裡別忘了帶上你的相機呀~

✈️ 航班資訊

【去程 - 釜山航空】14:15 高雄機場 → 17:55 釜山金海機場

【回程 - 釜山航空】14:15 高雄機場 → 17:55 釜山金海機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫高雄機場 › 🛫釜山機場

Day 2｜海雲台天空膠囊列車 › 青沙浦紅白燈塔 › 釜山樂天世界樂園

Day 3｜松島海上纜車＋松島天空步道 › 甘川洞彩繪文化村 › 🛒購物：時尚彩妝店 › 南浦洞國際市場+富平罐頭夜市

Day 4｜全日自由活動

Day 5｜🛫釜山機場 › 🛫高雄機場

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📌 行程總覽

👓行程特色

🚤遊艇派對：第二天的最後就要帶著大家搭著水營江遊艇參加船上派對，遊艇上不只能回望釜山城市風光，還能盡情享用遊艇上的飲料及餅乾，一次把視覺味覺都被滿足了。

🛴甜點控超愛：平時喜歡跑甜點、咖啡廳的朋友們，一定會喜歡最後一天的白淺灘文化村行程。這裡擁有超多甜點店，還有拼接的馬賽克畫和藍天大海在一旁陪伴，能在這個地方享用甜品實在是太幸福了。

🛍超美Outlet：第二天要前往的釜山樂天Outlet絕對不只專屬於血拚族們而已，這個大型購物中心內還打造了許多打卡點及親子設施，爸爸媽媽帶著孩子來到這裡也不用害怕小寶貝過於無聊。

✈️ 航班資訊

【去程 - 大韓航空】17:10 桃園機場 → 20:35 釜山金海機場

【回程 - 大韓航空】14:30 釜山金海機場 → 16:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫桃園機場 › 🛫韓國大邱機場

Day 2｜海雲台海岸列車 › 海雲台海岸 › 🛒購物：釜山樂天OUTLET › 水營江遊艇派對

Day 3｜甘川洞文化彩繪村 › 精緻時尚彩妝體驗 › 松島天空步道 › 樂天超市 › 南浦洞+富平罐頭市場 › THE BAY 101夜景

Day 4｜全日自由活動

Day 5｜白淺灘文化村 › 🛫釜山機場 › 🛫桃園機場

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📌 行程總覽

👓行程特色

🏚 文化巡禮：九龍浦歷史文化街區由於十九世紀日本與朝鮮的貿易關係，有許多日本人居住在這條街上，第二天行程前往這裡時，也不妨好好觀察一下這裡有如小日本般的建築街道氛圍吧！

🎨建築互動：這團安排的馬飛亭壁畫村的許多建築牆壁上繪有超多俏皮的繪圖，而且每個圖案都非常生動，好像畫中的小狗真的在房屋底下奔跑。

♨汗蒸幕體驗：韓國的汗蒸幕是一種透過躺臥在高溫環境下，讓人排汗放鬆的一種活動，而這次旅程也貼心的為大家準備了這項體驗，讓你一甩平日疲憊、肌肉痠痛的身軀。

✈️ 航班資訊

【去程 - 德威航空】02:00 桃園機場 → 05:25 大邱機場

【回程 - 德威航空】22:40 大邱機場 → 00:15 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫桃園機場 › 🛫大邱國際機場 › 汗蒸幕體驗 › 馬飛亭壁畫村 › 大邱樹木園 › 散策壽城池

Day 2｜虎尾岬共生之手 › 九龍浦近代歷史文化街區 › SPACE WALK環湖公園 › 玉淵池宋海公園

Day 3｜海雲台電影殿堂+電影大道 › 精緻時尚彩妝體驗 › 海雲台天空膠囊列車 › 購物：東釜山樂天PremiumOutlet購物中心

Day 4｜全日自由活動

Day 5｜大邱近代胡同遊+31萬歲運動路+桂山洞聖堂 › 大邱百年韓屋星巴克 › 前山日落觀景台 › 東城鬧區 › 🛫大邱國際機場 › 🛫桃園國際機場

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看完今天的分享後，是不是還想要更加深入探索韓國的其他地方呢？目前AsiaYo上還有首爾韓服體驗旅遊團旅行社推薦、濟州島跟團路線及慶州一日遊行程，心動的朋友趕緊手刀到平台了解更多資訊吧~

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