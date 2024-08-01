在廣闊的雪地上抬頭仰望夢幻的極光，是被許多人收錄在旅遊清單內的夢想，而今天要和大家分享的北歐芬蘭極光旅遊團就要讓你美夢成真啦！這個北歐跟團行程可以說是從早到玩精彩度都沒有減少過，白天帶大家坐上破冰船感受冰海震撼外，傍晚還能品嚐鮮美的帝王蟹大餐並享受這趟旅程的重頭戲—極光。不想錯過的朋友就跟著AsiaYo一起出發賞極光囉！

🌌夢幻北歐芬蘭極光跟團旅遊行程推薦

【體驗芬蘭】乘快艇捕螃蟹、北極動物園、維京傳說11日

👓行程特色

🛥文化巡禮：說到北歐的歷史，許多人都會馬上聯想到維京文化！這趟的旅程就安排造訪維京博物館，館內保留了豐富的文物和模型，讓你不用耗費大量時間閱讀書籍就能快速了解維京人的歷史。

🗻壯麗地形：如果要說北歐必看的景色，除了極光之外，一定就是峽灣地形了。第六天來到的亨寧斯沃不但能觀賞這個鬼斧神工的地形外，這裡更打造了平緩易走的海濱步道，來到這裡散步完全能將平時煩擾的思緒一掃而空。

🛰網路沒煩惱：說到出國旅遊最麻煩的就是網路問題了！這個旅程為贈送給歐洲4G的網路卡，讓這次的可以好好專注在出國完全可以好好專注在旅程上，不用再擔心其他問題。

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【經典芬蘭】極光船纜車海空雙體驗、大啖帝王蟹、極光玻璃屋11日

👓行程特色

📷網美必來：網美們來到這個夢幻的北歐團，如果不想要在寒冷的天氣等待極光的話，這團貼心的準備極光玻璃屋，想待在房內就看到極光，完全不是夢阿~

♨療癒享受：來到芬蘭不只有美景可以觀賞，這次行程還要帶大家浸泡在溫暖的桑拿池中，完全會讓身體忘卻自己是處在寒冷的北國之中。

🚡高空眺望：欣賞北歐美景的方式當然不是只有一種！除了要讓你抬頭仰望絢麗的極光外，更安排參加空中纜車體驗，沿途中還有北歐特有的峽灣景觀，記得一定要用手機拍下來好好保存。

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🌌生動北歐芬蘭極光旅遊行程推薦

【夢幻芬蘭】破冰船冰海漂浮、聖誕老人村、極地夜臥火車10日

👓行程特色

🛒限時優惠：你是不是因為價格還在觀望是不是要出發看極光呢？這個極光團提供了限時早鳥優惠，越早報名就能獲得超過萬元的現金折扣，真的不要再猶豫啦~

🚋夜臥火車：這次的北歐旅行真的是要幫你解鎖滿滿成就，不只是要看到難得一見的極光之外，第七天行程還準備了夜臥火車的體驗，讓你感受獨特的歐式鐵道之旅魅力。

🏍雪地體驗：來到冰天動地的北歐，除了要在夜晚欣賞夢幻的極光外，白天還有刺激的雪地摩托車和哈士奇雪橇體驗，搭乘這個專屬的特快車完全不用害怕走在雪地上會滑倒。

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👀 查看更多芬蘭跟團行程

👀 查看更多北歐跟團行程

如果看完今天的北歐芬蘭極光跟團路線後，還在考慮要選擇哪個地點作為下次歐洲旅遊的朋友們，德瑞鐵力士山旅遊團、旅行社激推法國巴黎聖誕跟團路線及奧捷國王湖旅行團都是非常適合挑戰的歐洲跟團路線，現在就快到AsiaYo了解更多資訊，登入會員還享優惠喔！

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