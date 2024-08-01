初次到歐洲旅遊不知道該選擇跟團還是自由行嗎？想要來一趟完美的歐洲度假之旅，可是又害怕選錯旅遊方式整個大搞砸嗎？你的心聲AsiaYo都聽到了！今天幫各位準備了一份歐洲旅遊攻略，比較了跟團和自由行的優缺點，根據你的目的地幫你挑出最適合的旅遊方式。趕快把文章收藏起來，分享給你想一起去歐洲玩的朋友吧！

📢 旅遊人格自我檢驗：

💜 我沒有太多時間研究行程，我對景點也沒什麼意見。 （是：1分，否：2分）

💜 我對旅遊的期待主要是好好放鬆，要冒險變數太大的還是先不要好了😅（是：1分，否：2分）

💜 我害怕趕車跟搭錯車，也不太會看地圖，不要叫我研究交通。（是：1分，否：2分）

💜 我的旅伴跟我的年齡和體力落差較大，走太多路的行程會有點辛苦。（是：1分，否：2分）

💜 我不喜歡走馬看花，我喜歡深入體驗當地的歷史文化。（是：2分，否：1分）

👉👉👉 分數越高代表你越適合自由行唷！

⛪歐洲跟團自由行優缺點比較⛪

拿到分數後覺得還是有點不知所措的話，歡迎參考歐洲跟團和自由行的優缺點比較表，仔細評估自己喜歡的旅遊方式。

評比類型 跟團旅行 自由行 旅遊行程 不用自己研究行程，但較沒有調整空間 可以自由決定想去的地方，但要做很多事前功課 交通工具 👍各種交通工具都有人安排好，不用擔心錯過 需要自己安排交通跟承擔風險，耗時耗力 行政手續 👍門票跟住宿都有人幫忙訂好 需要自己研究自己需要的票卷 預算考量 有固定的支出可以控制預算 可以彈性運用自己的每一分錢 旅遊深度 由於行程緊湊，容易流於走馬看花 👍可以在喜歡的景點停留久一點，行程充滿彈性 餐食選擇 由旅行社決定大部分餐食，不一定餐餐喜歡 👍可以自主決定要吃餐廳還是省錢，餐餐吃想吃的 自身安全 👍有導遊跟一群人跟隨，遇到問題有人求助 可能因語言文化不同，或單獨行動而遭遇危險

💯歐洲跟團旅遊行程推薦💯

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📢 半自由行跟團特色介紹

📍彈性多的跟團遊：在跟團的行程中空出1-2天的自由時間，匯集了自由行跟跟團的優點，保留了旅遊的彈性。

📍增加旅遊深度：可以停留在喜歡的景點更久，用自己的方式去認識一個城市的美。

📍逛街購物不受打擾：跟團旅遊最怕買東西的時間不夠，有自由時間的話就可以把想吃想買的都帶回家。

💯歐洲半自由行旅遊行程推薦💯

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看完這篇歐洲旅遊攻略後，應該有更明白自己適合怎樣的旅遊模式吧！其實，旅遊也是一個跟自己相處的好方式，在旅途過程中也可以發現自己的喜好，從此越玩越熟練！AsiaYo主站上還有荷比法三遊船行程跟英國雙大學跟團行程可以參考，期待展開一段專屬你獨一無二的旅程唷！

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