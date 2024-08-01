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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > 荷蘭2024荷比法遊船跟團旅遊推薦｜一口氣玩遍荷蘭/比利時/法國旅行團，豐富景點與塞納河遊船體驗完美你的西歐跟團之旅！

荷蘭2024荷比法遊船跟團旅遊推薦｜一口氣玩遍荷蘭/比利時/法國旅行團，豐富景點與塞納河遊船體驗完美你的西歐跟團之旅！

2024-08-01 11:35:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：66
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窩客好文

ㄟ柚の旅遊日誌

發表篇數：226篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：歐洲 > 荷蘭

這次要介紹的是超夯的荷比法遊船跟團旅遊！最大的特色就是一趟旅行之中替大家安排了三個不同的遊船體驗，塞納河、萊茵河、羊角村運河、阿姆斯特丹運河，每條路線的風景都別具特色，成為西歐跟團的熱門選擇之一！就讓AsiaYo帶你一探究竟吧👀

🛳️荷比法三大遊船跟團旅遊懶人包

行程懶人包 實景圖 景點特色
塞納河遊船 【旅展荷比法旅遊】特色三遊船、仙境羊角村、經典羅浮宮、奧維小鎮、鬆餅下午茶、巴黎時尚購物趣10日-6

 

塞納河遊船提供獨特的巴黎觀光體驗，沿途欣賞法國著名地標，享受浪漫的河畔風光！
羊角村運河遊船 行程簡介-day-6

羊角村運河遊船帶你穿越風景如畫的荷蘭村莊，欣賞茅草屋、花卉花園及寧靜的運河景色。

 
阿姆斯特丹遊運河 阿姆斯特丹運河遊船 阿姆斯特丹遊運河帶你穿越17世紀的風情，觀賞古老建築、狹窄小巷和迷人橋樑！

【冬遊經典荷比法】三遊船、二晚五星10日遊

【冬遊折5000經典荷比法】三遊船、童話城堡、歐洲之星、米其林餐、二晚五星、羊角村、巴黎10日-3

👓行程特色

🏰經典必逛：荷比法必去景點一次衝！阿姆斯特丹運河遊船、羊角村遊船以及塞納河遊船通通都有！

🏰吃美食逛美景：豐富景點之外還有米其林推薦餐廳~在法國品嘗法式料理真的太幸福🍩

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【高雄來回．荷比法三遊船】9日遊

巴黎聖母院

👓行程特色

🏰必體驗遊船：羊角村、阿姆斯特丹運河、塞納河遊船的水上風光千萬別錯過，在遊船上輕鬆享受西歐之美！

🏰必體驗景點：各國經典地標絕對要打卡！風車村、羅浮宮、尿尿小童一次逛！

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【驚艷荷德比法】凡爾賽宮三遊船10日遊

【驚艷荷德比法】時尚巴黎、凡爾賽宮、布魯日古城、浪漫三遊船、風車村、十日-13

👓行程特色

🏰四國經典：荷蘭、比利時、法國、德國，超級豐富的行程景點絕對讓你讚不絕口！凡爾賽宮、布魯塞爾大廣場一定要去！

🏰穿越時空：三運河帶你回到歐洲典雅年代，再安排入住比利時與法國最道地的特色住宿，親身感受歐洲情懷~

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🔍查看更多荷比法跟團旅遊行程🍇

精選的三個行程如果看不夠，還有更多歐洲跟團旅遊攻略可以分享給大家！超級推薦的主題旅遊還有芬蘭極光跟團旅遊超浪漫義大利旅行團希臘跟團行程，希望下個假期大家都能在AsiaYo找到適合自己的旅遊行程，一起留下美好回憶🎈

🌟查看更多西歐跟團旅遊行程👀

延伸閱讀

👉【2024精選荷比法遊船跟團旅遊】推薦6大荷蘭、比利時、法國跟團行程，暢遊塞納河/阿姆斯特丹運河，乘船享受浪漫歐洲之旅！

👉西葡跟團饗宴🍇超豐富的經典行程~遊船、皇宮等等此生必逛的南歐之美都在這！

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👉【歐洲跟團遊行程攻略】飛往歐洲必去的旅遊行程，英荷比法/奧捷斯匈/德瑞熱門行程全包辦！

👉【2024荷比法跟團旅遊推薦】激推5條西歐跟團行程，暢遊荷蘭、比利時、法國經典景點，一次走遍羊角村、艾菲爾鐵塔、羅浮宮

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荷蘭跟團 法國跟團 比利時跟團 荷比法跟團
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