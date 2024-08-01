這次要介紹的是超夯的荷比法遊船跟團旅遊！最大的特色就是一趟旅行之中替大家安排了三個不同的遊船體驗，塞納河、萊茵河、羊角村運河、阿姆斯特丹運河，每條路線的風景都別具特色，成為西歐跟團的熱門選擇之一！就讓AsiaYo帶你一探究竟吧👀

🛳️荷比法三大遊船跟團旅遊懶人包

行程懶人包 實景圖 景點特色 塞納河遊船 塞納河遊船提供獨特的巴黎觀光體驗，沿途欣賞法國著名地標，享受浪漫的河畔風光！ 羊角村運河遊船 羊角村運河遊船帶你穿越風景如畫的荷蘭村莊，欣賞茅草屋、花卉花園及寧靜的運河景色。 阿姆斯特丹遊運河 阿姆斯特丹遊運河帶你穿越17世紀的風情，觀賞古老建築、狹窄小巷和迷人橋樑！

【冬遊經典荷比法】三遊船、二晚五星10日遊

👓行程特色

🏰經典必逛：荷比法必去景點一次衝！阿姆斯特丹運河遊船、羊角村遊船以及塞納河遊船通通都有！

🏰吃美食逛美景：豐富景點之外還有米其林推薦餐廳~在法國品嘗法式料理真的太幸福🍩

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【高雄來回．荷比法三遊船】9日遊

👓行程特色

🏰必體驗遊船：羊角村、阿姆斯特丹運河、塞納河遊船的水上風光千萬別錯過，在遊船上輕鬆享受西歐之美！

🏰必體驗景點：各國經典地標絕對要打卡！風車村、羅浮宮、尿尿小童一次逛！

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【驚艷荷德比法】凡爾賽宮三遊船10日遊

👓行程特色

🏰四國經典：荷蘭、比利時、法國、德國，超級豐富的行程景點絕對讓你讚不絕口！凡爾賽宮、布魯塞爾大廣場一定要去！

🏰穿越時空：三運河帶你回到歐洲典雅年代，再安排入住比利時與法國最道地的特色住宿，親身感受歐洲情懷~

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🔍查看更多荷比法跟團旅遊行程🍇

精選的三個行程如果看不夠，還有更多歐洲跟團旅遊攻略可以分享給大家！超級推薦的主題旅遊還有芬蘭極光跟團旅遊、超浪漫義大利旅行團、希臘跟團行程，希望下個假期大家都能在AsiaYo找到適合自己的旅遊行程，一起留下美好回憶🎈

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