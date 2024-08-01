想要欣賞到一整片被楓葉轉紅的樹林，不一定要去到加拿大！今天要和大家分享的九州賞楓旅遊團不但準備了多處九州必去的賞楓景點，還貼心的安排了這個地區最道地的阿蘇溫泉體驗及長腳蟹吃到飽，讓你來到這個日本跟團行程絕對吃飽又喝足。現在就跟上AsiaYo，一起來解鎖這個超浪漫的九州跟團路線。

🍁經典九州賞楓跟團行程推薦

【秋遊九州】楓紅高千穗峽、環境藝術之森、阿蘇溫泉體驗5日

👓行程特色

☕最美星巴克：鄰近天滿宮的太宰府星巴克店由日本名建築師隈研吾打造，屋頂不規則的木頭卡榫裝置，讓進到這裡好像進到了夢幻的北歐國度。

🐻眺望熊本全景：第二天最後來到了阿蘇大觀峰展望台，沿著這裡的步道一路往上走，身旁的景色會一幕幕的從芒草轉換成被群山包圍的熊本市景，非常推薦可以來到這裡用手機拍下這難得一見的景致。

🌅吸收負離子：繁忙的生活讓你很久沒有好好沐浴在大自然中了嗎？這次的行程安排前往了真名井瀑布，不但能夠近距離感受群水傾瀉而下的壯闊景觀，還能趁機好好的吸收超天然的負離子。

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】16:25 桃園機場 → 22:35 福岡機場

【回程 - 長榮航空】20:55 福岡機場 → 22:35 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫桃園機場 › 🛫福岡機場

Day 2｜太宰府天滿宮 › 太宰府星巴克 › 🍁湯布院 › 湯之坪歐洲童話村 › 🍁金鱗湖 › 阿蘇大觀峰展望台

Day 3｜🍁高千穗峽 › 真名井瀑布 › 萌熊電鐵 › 熊本縣廳散步道 › 熊本下通商店街

Day 4｜熊本城 › 櫻之馬場城彩苑 › 🍁大興善寺 › 🛒購物：光伸免稅店 › 🛒購物：福岡LaLaport購物中心

Day 5｜🍁環境藝術之森 › 🛒購物：佐賀鳥栖PREMIUM OUTLETS › 🛫福岡機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 點擊查看AsiaYo獨家會員優惠價

👑立即預訂：👉 【秋遊九州】楓紅高千穗峽、環境藝術之森、阿蘇溫泉體驗5日

【激省九州】御船山樂園、深耶馬溪、雲仙纜車5日

👓行程特色

🍁楓紅景致：美麗的楓葉林只看一次當然不夠，因此這團行程為大家準備了御船山樂園、耶馬溪、祐德稻荷神社等超豐富的賞楓秘境，保證讓你看的超級滿足~

📚文化巡禮：這次旅程拜訪熊本城當然不僅只要觀賞絕美的楓葉而已，更要帶各位進到熊本城藉由各層樓收藏的寶物及展覽解說，讓大家能從現代穿梭回古代了解這個莊嚴城堡過往的故事。

🚢遊船體驗：第三天安排了高速船遊覽有明海的體驗，帶著大家上山下海，看完一整片的楓葉林後也一起把蔚藍的海洋景色一同帶回家！

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】14:40 桃園機場 → 18:00 福岡機場

【回程 - 星宇航空】19:00 福岡機場 → 20:40 桃園機場

★,,♫◦★,,♫◦★,,♫◦★,,♫◦★,,♫◦★,,♫◦★,,♫◦★,,♫◦

【去程 - 長榮航空】16:25 桃園機場 → 19:55 福岡機場

【回程 - 長榮航空】20:55 福岡機場 → 22:35 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫桃園機場 › 🛫福岡機場

Day 2｜🍁御船山樂園 › 🍁祐德稻荷神社 › 酒藏肥前屋 › 長崎斜坡觀景車

Day 3｜🍁雲仙空中纜車 › 🍁雲仙仁田峠 › 搭乘高速船橫渡有明海 › 熊本城 › 櫻之馬場．城彩苑．櫻之小路 › 上通商店街

Day 4｜🍁菊池溪谷 › 🍁由布院金鱗湖 › 湯之花小屋 › 別府溫泉鄉

Day 5｜深耶馬溪 › 🛒購物：免稅店 › 🛒購物：LaLaport福岡購物中心 › 🛫福岡機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 點擊查看AsiaYo獨家會員優惠價

👑立即預訂：👉 【激省九州】御船山樂園、深耶馬溪、雲仙纜車5日

🍁秋遊九州賞楓跟團行程推薦

【楓紅九州】熊本城、九重夢吊橋、南阿蘇鐵道5日

👓行程特色

😋頂級享受：難得趁著楓葉季來到九州，一定還要來點獨家享受啦！這次為大家安排了長腳蟹吃到飽，還能入住兩晚溫泉飯店，保證泡完湯的你整個身體都輕盈起來了。

🚂鐵道體驗：這個五日的九州旅遊團一次就要帶給各為兩組不一樣的鐵道體驗！不僅能夠搭乘擁有搶眼大紅色列車外觀的南阿蘇鐵道，還有可愛的萌熊電鐵在等著你喔~

🥳親子家庭超推：這個行程安排了裝飾超多卡哇伊熊本熊圖案的萌熊電鐵以及擁有像是阿爾卑斯山上的少女、龍貓等卡通小屋的湯之坪街道，小朋友在這團自在玩上一整天都沒問題。

✈️ 航班資訊

【去程 - 星宇航空】07:45 桃園機場 → 11:00 熊本機場

【回程 - 星宇航空】12:00 熊本機場 → 13:40 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1｜🛫桃園機場 › 🛫福岡機場 › 熊本城~櫻之馬場城彩苑 › 搭乘萌熊電鐵 › 熊本上通商店街

Day 2｜南阿蘇鐵道 › 草千里 › 九重夢大吊橋 › 保住別府灣和藏

Day 3｜由布院金鱗湖~湯之坪街道 › 奧日田梅酒藏 › 🛒購物：免稅店 › 天神中洲不夜城

Day 4｜鳥栖PREMIUM OUTLETS › 戀愛之神~戀木神社 › 菊池溪谷

Day 5｜🛫熊本機場 › 🛫桃園機場

👑價格：👉 點擊查看AsiaYo獨家會員優惠價

👑立即預訂：👉 【楓紅九州】熊本城、九重夢吊橋、南阿蘇鐵道5日

👀 查看更多九州賞楓跟團行程

👀 查看更多日本跟團旅遊行程

看完了今天的由布院賞楓旅行團後，是不是還要解鎖更多日本各地的自然美景呢？北海道繡球花旅行團、四國小豆島跟團路線及東京輕井澤旅遊團都是今年討論度超高的日本跟團路線，不想錯過的你就趕快到AsiaYo上看看吧！

🍁延伸閱讀

👉【2024九州賞楓旅遊團攻略】精選金鱗湖/高千穗峽/御船山樂園，帶你解鎖今年秋天最浪漫的楓葉景觀！

👉【2024高雄九州跟團遊攻略】高雄機場出發，嚴選超人氣金鱗湖/熊本城/萌熊電車體驗，前往九州賞楓必看的旅遊指南大公開！

👉【2024九州暑假跟團攻略】精選6個日本九州賞楓行程推薦，深度探索福岡、大分與熊本，暢遊美食與溫泉之鄉！

👉【2024 日本九州鐵道之旅精選】嚴選九州必搭的由布院之森/太宰府旅人列車，前往當地熱門景點完全不用怕塞車！

👉【2024必住優質熊本住宿】TOP10高CP熊本飯店&民宿，近熊本車站、熊本城

👉【2024福岡住宿推薦】精選15間人氣必住福岡飯店！近天神站/大濠公園/福岡巨蛋