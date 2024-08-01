這個假期想到日本跟團旅遊放鬆一下的你，看這篇準沒錯！東京旅行團帶你入住五星級飯店，還能暢玩迪士尼陸地/海洋，遠眺富士山、解鎖鎌倉、伊豆等知名景點，跟團遊日本完全不用擔心交通問題，想輕鬆享受旅遊快跟著AsiaYo一起看下去吧🍥

🍡經典五星迪士尼跟團行程推薦

【經典關東自由行】迪士尼、富士山5日遊！

👓行程特色

🍥經典必逛行程：必去的當然就是迪士尼樂園啦🌟還有河口湖纜車能看美麗的富士山、鎌倉古都享受海邊氛圍等等！

🍥保證入住五星級迪士尼飯店！這是多少人的夢幻家園啊~超美的東京灣希爾頓飯店，讓意猶未盡的美夢接上續集🤩

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】14:30 桃園機場 → 18:55 東京成田機場

【回程 - 中華航空】20:05 東京成田機場 → 22:50 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛬成田國際空港 › 橫濱港大棧橋 › 橫濱紅磚倉庫

Day 2：鶴岡八幡宮 › 鶴岡八幡小町通 › 十国峠展望台 › 麗莎＆卡斯柏小鎮

Day 3：西湖里根場合掌村聚落 › 河口湖富士山全景纜車 › 光伸免稅店 › DiverCity Tokyo Plaza 台場購物廣場

Day 4：暢玩東京迪士尼✨

Day 5：飯店自由活動 › 🛫成田國際空港 › 🛬桃園機場

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【東京新鳩屋】鎌倉、伊豆~2晚五星5日遊

👓行程特色

🍥全日暢玩：迪士尼樂園真的是必須要有一整天才夠呀🎡！飛濺山和美女與野獸真的必玩！請趕快筆記起來><✏

🍥雙纜車與鐵道：伊豆觀光列車、橫濱空中纜車、大室山登山纜車全都超漂亮...而且大室山室電影「你的名字」取景原型⛰

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】07:10 桃園機場 → 11:15 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】18:10 東京成田機場 → 20:15 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 橫濱空中纜車 › 橫濱港未來21 › 紅磚倉庫 › LAND MARK購物廣場 › 關東五星級飯店

Day 2：鎌倉鶴岡八幡宮 › 小町通商店街 › 鎌倉大佛(高德院) › 伊豆觀光列車 › 大室山登山纜車 › 伊東溫泉新鳩屋

Day 3：溫泉區 › 小田原城跡(不上天守閣) › 光伸免稅店 › 澀谷天空展望台(SHIBUYA SKY) › 逛街購物

Day 4：東京迪士尼樂園✨

Day 5：東京(成田機場) › 🛫桃園

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🍡親子五星迪士尼跟團行程推薦

【東京FUN暑假】迪士尼、3晚五星飯店5日遊！

👓行程特色

🍥迪士尼玩到飽：每次到東京都在猶豫迪士尼要玩陸地還是海洋嗎！行程直接替你全包了！兩天暢遊迪士尼真的就像在作夢🎢🎡🎠

🍥東京必逛一次看：淺草寺、晴空塔、海豚秀，超多經典行程帶你輕鬆遊，還保留逛街時間可以血拚👛！

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】08:10 桃園機場 → 12:30 東京成田機場

【回程 - 長榮航空】14:30 東京成田機場 → 17:10 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛫東京成田機場 › AEON MALL永旺夢樂城購物中心

Day 2：暢玩東京迪士尼樂園✨

Day 3：暢玩東京迪士尼海洋樂園✨

Day 4：品川AQUA PARK(海豚表演) › 淺草觀音寺(風雷神門)、仲見世街 › 東京晴空塔SKY TREE(登上350m天望甲板) › 天空町商店街 › 光伸免稅店

Day 5：東京都內自由活動 › 🛫東京成田機場 › 🛫桃園機場

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🎠查看更多東京迪士尼跟團旅遊行程🔍

看完3個精選五星迪士尼跟團行程是不是已經迫不急待的想出發到關東旅遊了呢！如果一個迪士尼不夠看想解鎖更多遊樂園，還有關西跟團的大阪環球影城旅遊團喔！喜歡迪士尼煙火的你也一定會喜歡北海道花火節跟團行程！總之想到日本跟團旅遊的你快上AsiaYo找找專屬於你的旅行團吧💖

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