日本鐵道之旅是近年來在日本跟團旅遊中超火熱的旅遊形式，不僅速度超快，完全不用怕被卡在車流當中，車廂內還有專屬的餐食供應服務窗外還有美景作伴，不管是不是鐵道迷一定都會被這麼方便的交通方式深深吸引住。你是不是也想認識多一點關於日本鐵道旅遊團的資訊呢？現在就跟著AsiaYo的腳步一起看看吧！

🚄日本四國鐵道攻略 #伊予灘物語列車

如果出門旅遊常陷入要去山上還是海邊的抉擇嗎？那非常推薦你可以來到四國地區，這裡可說是可以說是融合山與海美景的絕佳地方。

這個地區的伊予灘物語列車行程途經蔚藍的瀨戶內海，車廂內的座椅更是精心挑選過的沙發椅，即便是長時間的行駛路程也不用害怕坐到身體痠痛。

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🚄日本東北鐵道攻略 #秋田內陸縱貫鐵道

來到東北地區，就很難不將目光集中在這裡浪漫的自然景觀。如果想要把這些美景一次，搭乘擁有大紅色外觀的秋田內陸縱貫鐵道列車或許會是個不錯的方式。

除了搶眼的車廂顏色外，一年四季搭乘這台列車也都有不同的收穫，不管是秋季滿谷通紅的楓葉景色，還是冬天枝頭上都布滿的靄靄白雪，是個搭了無數次都不會膩的必訪列車。

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🚄日本九州鐵道攻略 #JR特急由布院之森觀光列車

如果來到九州不盡情的享受日式溫泉那就真的是太可惜啦！今天要和大家分享的由布院之森觀光列車從博多出發一路穿越都市叢林來到九州的泡湯勝地由布院。

從由布院車站出站後，非常推薦可以來到鄰近的金鱗湖，這裡可是被許多日本票選活動列為是日本此生必去的景點，不管是早晨有點朦朧充滿仙氣的湖面，或是秋季有楓葉妝點的湖畔邊，都一定是讓你目不轉睛。

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🚄日本關西鐵道攻略 #嵐電京福電鐵

關西地區除了擁有全日本最豐富的世界文化遺產之外，位在京都的嵐山地區更是許多大自然控來到這裡指定必訪的景點。而說到嵐山地區當然就不能不提及擁有悠久歷史的嵐電京福電鐵啦！

這個擁有搶眼紫色外觀的電車，班次非常多完全不用怕錯過外，選擇在嵐電站下車，只要步行就可以來到浪漫的嵐山渡月橋以及國際知名大片《藝妓回憶錄》取景的竹林小徑。

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🚄日本關東鐵道攻略

關東地區可玩的地方真的非常豐富，絕對不是只有淺草寺與東京迪士尼樂園！搭上JR小海線高原火車，一路行駛，列車的旅程中將會帶你征服全日本最高的JR車站。

除了窗外的風景非常吸引人目光外，車廂內更特別設計了能正對窗外的椅子，讓在搭乘的路途中完全不用調整椅子就能做到最舒適的絕佳觀賞位。

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🚄加碼推薦！更多特色日本鐵道攻略

除了常見的列車旅行外，今天要加碼分享一個位在東北地區超特別的津輕暖爐列車。車廂內打造了超大的日式傳統暖爐，讓在冬天較冷的東北地區旅遊時，都能保持身體都是暖呼呼的！

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以上就是今天的日本鐵道之旅分享啦~今天介紹的關西鐵道之旅、東北鐵道之旅或是四國鐵道之旅不知道你比較歡哪一個呢？日本鐵道之旅真的是輕鬆又方便，想體驗的朋友就趕快到AsiaYo上尋找喜歡的行程吧！

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