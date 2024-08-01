真心覺得阿爾卑斯山風景的漂亮程度可以列入人生必去清單耶，在阿爾卑斯山周圍的國家像是瑞士跟德國，真的都很美很值得拜訪🥹🥹如果懶得研究瑞士貴鬆鬆的車票和惡名昭彰超不準時的德國鐵路，推薦還是參加德瑞鐵道跟團旅遊最省事。搭乘景觀列車讓你不用爬山或走路就可以欣賞美麗山景，快跟著AsiaYo享受中歐旅遊的樂趣吧！

🚞【雙峰德瑞旅遊】少女峰/鐵力士山/黃金快車/慕尼黑王宮/圖恩湖遊船11日🚞

📌 行程總覽

👓行程特色

✨黃金快車體驗：行駛於瑞士最知名觀光城市盧森與茵特拉根之間，沿途的山景和湖泊風景優美，平坦又愜意~~

✨德國童話小鎮：前往有中世紀珠寶之稱的羅騰堡，感受文藝復興時期的古城風貌，像時光倒流一般！

✈️ 航班資訊

【去程 - 國泰航空】19:55 台北 → 21:55 香港 00:35+1 → 06:50 法蘭克福

【回程 - 國泰航空】13:30 蘇黎世 → 06:55+1 香港 08:35→ 10:40 台北

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：✈️台北 › ✈️香港 › ✈️法蘭克福→海德堡《參觀海德古堡＋纜車》→羅騰堡附近

Day 2：✈️香港 › ✈️法蘭克福→海德堡《參觀海德古堡＋纜車》→羅騰堡附近

Day 3：羅騰堡→紐倫堡→Ingolstadt Village購物→慕尼黑附近

Day 4：慕尼黑城區《參觀慕尼黑王宮》→濕壁畫小鎮～上阿瑪高→德瑞邊境小鎮

Day 5：德瑞邊境小鎮→聖加崙→蘇黎世

Day 6 ：蘇黎世→鐵力士山《360度旋轉纜車、冰川冰洞、懸索橋》→盧森→伯恩 或 貝爾

Day 7：伯恩 或 貝爾→少女峰《艾格纜車快線、齒軌火車、觀景台、冰宮》→伯恩

Day 8：伯恩附近→圖恩老城區→圖恩湖遊船(約2H)→因特拉肯→黃金列車快線→盧森→蘇黎世

Day 9：蘇黎世→萊茵河遊船《瀑布遊船約15mins》→沙夫豪森→蘇黎世～林德霍夫山丘俯瞰、城區漫步逛街

Day 10：✈️蘇黎世→✈️香港

Day 11：✈️香港→✈️台北

👑價格：👉 點擊查看AsiaYo獨家會員優惠價

👑立即預訂：👉 【雙峰德瑞旅遊】少女峰/鐵力士山/黃金快車/慕尼黑王宮/圖恩湖遊船11日

🏰【珺臨德瑞】山頂飯店/德國童話城堡/阿爾卑斯小鎮/頭等艙景觀列車10日🏰

📌 行程總覽

👓行程特色

✨頭等艙景觀列車：特別安排搭乘頭等艙景觀列車，讓你在景觀列車上享受尊榮級的輕奢待遇，舒服地欣賞阿爾卑斯山景。

✨星空山頂飯店：入住皮拉圖斯山頂飯店，享受清幽環境的同時，還有滿天星空陪你入睡！

✈️ 航班資訊

【去程 - 中華航空】22:20 桃園機場 → 06:50+1 法蘭克福機場

【回程 - 中華航空】11:20 法蘭克福機場 → 06:10+1 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：✈️台北 › ✈️法蘭克福

Day 2：法蘭克福→萊茵河遊船→海德堡→夜宿海德堡區域

Day 3：海德堡→科瑪→伯恩老城區→夜宿伯恩區域

Day 4：伯恩→茵特拉根→頭等艙快線景觀列車→盧森→皮拉圖斯山→入住皮拉圖斯山頂飯店

Day 5：皮拉圖斯山→纜車下山→蘇黎世→班霍夫大街→夜宿阿爾卑斯小鎮

Day 6 ：阿爾卑斯小鎮→威斯教堂→新天鵝堡→夜宿慕尼黑區域

Day 7：慕尼黑→奧林匹克園區→BMW世界→慕尼黑市區觀光→瑪莉恩廣場→羅騰堡→夜宿羅騰堡區域

Day 8：羅騰堡→威特海姆購物村→法蘭克福→羅馬廣場→夜宿法蘭克福區域

Day 9：✈️法蘭克福→✈️台北

Day 10：溫暖的家

👑價格：👉點擊查看AsiaYo獨家會員優惠價

👑立即預訂：👉 【珺臨德瑞】山頂飯店/德國童話城堡/阿爾卑斯小鎮/頭等艙景觀列車10日

🏔️【暑假經典德瑞遊】少女峰/馬特宏峰/冰河列車/霍亨索倫堡/國王湖10日🏔️

📌 行程總覽

👓行程特色

✨雙列車路線：搭乘冰河列車和黃金路線列車兩段，讓你徹底徜徉在山景的靜謐美好之中，感受大自然的壯麗！

✨入住特色小鎮：特別安排入住策馬特無煙城，天氣好可以看到馬特洪峰的絕美日出之外，小鎮的夜景也是美到哭🥺

✈️ 航班資訊

【去程 - 長榮航空】23:10 桃園機場 → 07:25 (+1) 慕尼黑機場

【回程 - 長榮航空】11:40 慕尼黑機場 → 06:40 (+1) 桃園機場

※航班時間僅為參考，最終確定航班以行前通知資料為準！

✨每日行程

Day 1：🛫桃園機場 › 🛫慕尼黑

Day 2：慕尼黑 › 林島 › 波登湖渡輪 › 萊茵河遊船 › 蘇黎世

Day 3：蘇黎世 › 安德馬特 › 冰河列車體驗 › 策馬特

Day 4：策馬特 › 馬特宏峰登山火車 › 洛書堡隧道火車 › 少女峰區小鎮

Day 5：茵特拉根 › 少女峰火車+艾格峰纜車 › 黃金快線列車 › 盧森

Day 6 ：盧森 › 蒂蒂湖 › 黑森林小鎮

Day 7：黑森林小鎮 › 霍亨索倫城堡 › 慕尼黑

Day 8：慕尼黑 › 國王湖遊船 › 慕尼黑

Day 9：🛫慕尼黑 › 🛬桃園機場

Day 10：抵達桃園機場

👑價格：👉 點擊查看AsiaYo獨家會員優惠價

👑立即預訂：👉 【暑假經典德瑞遊】少女峰/馬特宏峰/冰河列車/霍亨索倫堡/國王湖10日

👉點擊查看更多瑞士跟團行程

👉點擊查看更多中歐跟團行程

看完德瑞景觀列車跟團行程，有沒有被美麗的山景給推坑呀！各種舒適的交通列車和古老小鎮，無論是常去歐洲旅遊的人或是新手小白，都會留連忘返想一去再去的！除了中歐旅遊行程，AsiaYo上也有帶你深度探索北歐峽谷旅遊跟芬蘭極光之旅的，記得要登錄會員搶最優惠的折扣唷！

延伸閱讀

👉【2024德瑞景觀列車旅遊團推薦】精選6大超人氣德國瑞士跟團行程，帶你舒服搭乘景觀列車，解鎖中歐壯麗自然美景！

👉【2024德國瑞士旅遊團推薦】超高CP值德瑞跟團旅行，馬特宏峰/萊茵河/阿爾卑斯山，享受中歐旅遊團美景美食！

👉2024經典瑞士旅遊｜瑞士跟團遊精選5條必訪路線，前往絕美童話小鎮，帶你探索壯麗的少女峰與馬特洪峰

👉【2024德國旅遊｜德國旅行團精選】不私藏中歐優質跟團路線，一生必訪的夢幻新天鵝堡、羅曼蒂克大道

👉【2024奧捷跟團旅遊推薦】精選奧地利捷克雙國遊，奧地利梅爾克修道院、捷克布拉格城堡，帶你深度探索千年經典！