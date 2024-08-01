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日本【2025 姬路城馬拉松懶人包】保住2晚姬路城飯店還能取得賽事資格，讓你專注在訓練，完全無須擔心住宿問題！

2024-08-01 11:46:00 ㄟ柚の旅遊日誌 人氣：67
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窩客好文

ㄟ柚の旅遊日誌

發表篇數：226篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

一年一度的姬路城馬拉松賽事又將在明年二月底強勢回歸啦！練習已久的你熟悉該如何報名這場運動競賽嗎？今天AsiaYo將和大家分享一個CP值超高的姬路城馬拉松套裝方案，不僅能保證取得賽事資格，連參賽前後的住宿都為你準備好了。想要趕緊知道這個專為跑者貼心設計的行程嗎？那就一起來看今天的介紹吧！

🏯【2025世界遺產姬路城馬拉松】參賽權＋超值人氣套裝方案｜獨家贈神戶高速船

【2025世界遺產姬路城馬拉松】參賽權＋超值人氣套裝方案｜獨家贈神戶高速船-6

👓行程特色

🏃‍♂️運動兼文化巡禮：這項馬拉松賽事有別於其他的競賽，比賽的路徑終將會穿越多個兵庫縣內的歷史古蹟，讓你在這場全馬賽事中完全不會感到過於枯燥無聊。

獨特交通體驗：這個姬路城馬拉松套裝方案不僅是幫各位取得賽事資格，更附贈了神戶高速船體驗，讓你可以乘著海風感受瀨戶內海蔚藍景色的魅力。

🏃比賽資訊

💤住宿環境

這個行程為大家規劃入住三星等級的姬路蒙特利飯店，這個飯店內的不僅備品相當充足，更棒的是只要一拉開窗簾就能看到姬路城，把這裡的美照發到社群媒體上，一定會讓親朋好友超級羨慕😎

姬路蒙特利飯店-雙床房

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🏯姬路城馬拉松賽事詳情

活動注意事項
🏃‍♂️ 賽事組別 皆為全馬賽事
🗓️賽事日期 2025年02月23日(週日)
🚩活動會場 大手前通
🕛賽事限制時間 6小時內必須完賽
🕛開賽時間 2025/02/23 ，上午09:00
👊參賽資格 滿18歲者

🏯姬路城馬拉松賽事交通指南

📌關西機場前往飯店

如果想要體驗這項套裝行程贈送的神戶高速船，可以在關西機場下飛機後體驗搭乘，航程最終將抵達神戶機場。到達神戶機場後可再轉乘JR至姬路站並步行5分鐘便會順利抵達姬路蒙特利飯店。


📌前往會場方式

從姬路蒙特利飯店出發可直接使用步行的方式前往集合地，路途平緩且大多不需轉彎，約10分鐘即可抵達比賽會場。

選手報到地點：Egret Himeji（イーグレ姫路）

👀 查看更多日本馬拉松套裝行程

👀 查看更多馬拉松套裝行程

以上就是今天的姬路城馬拉松賽事介紹！如果參加完馬拉松後，不知該如何安排行程，非常推薦你可以參加四國小豆島旅行團京都金閣寺一日遊台中廣島旅遊團，這些AsiaYo上的日本跟團路線都幫你把行程、住宿和餐食準備好了，保證讓辛苦完成賽事後的你可以痛快暢玩日本各地。

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