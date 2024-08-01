一年一度的姬路城馬拉松賽事又將在明年二月底強勢回歸啦！練習已久的你熟悉該如何報名這場運動競賽嗎？今天AsiaYo將和大家分享一個CP值超高的姬路城馬拉松套裝方案，不僅能保證取得賽事資格，連參賽前後的住宿都為你準備好了。想要趕緊知道這個專為跑者貼心設計的行程嗎？那就一起來看今天的介紹吧！

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👓行程特色

🏃‍♂️運動兼文化巡禮：這項馬拉松賽事有別於其他的競賽，比賽的路徑終將會穿越多個兵庫縣內的歷史古蹟，讓你在這場全馬賽事中完全不會感到過於枯燥無聊。

⛴獨特交通體驗：這個姬路城馬拉松套裝方案不僅是幫各位取得賽事資格，更附贈了神戶高速船體驗，讓你可以乘著海風感受瀨戶內海蔚藍景色的魅力。

🏃比賽資訊

💤住宿環境

這個行程為大家規劃入住三星等級的姬路蒙特利飯店，這個飯店內的不僅備品相當充足，更棒的是只要一拉開窗簾就能看到姬路城，把這裡的美照發到社群媒體上，一定會讓親朋好友超級羨慕😎

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🏯姬路城馬拉松賽事詳情

活動注意事項 🏃‍♂️ 賽事組別 皆為全馬賽事 🗓️賽事日期 2025年02月23日(週日) 🚩活動會場 大手前通 🕛賽事限制時間 6小時內必須完賽 🕛開賽時間 2025/02/23 ，上午09:00 👊參賽資格 滿18歲者

🏯姬路城馬拉松賽事交通指南

📌關西機場前往飯店

如果想要體驗這項套裝行程贈送的神戶高速船，可以在關西機場下飛機後體驗搭乘，航程最終將抵達神戶機場。到達神戶機場後可再轉乘JR至姬路站並步行5分鐘便會順利抵達姬路蒙特利飯店。





📌前往會場方式

從姬路蒙特利飯店出發可直接使用步行的方式前往集合地，路途平緩且大多不需轉彎，約10分鐘即可抵達比賽會場。

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以上就是今天的姬路城馬拉松賽事介紹！如果參加完馬拉松後，不知該如何安排行程，非常推薦你可以參加四國小豆島旅行團、京都金閣寺一日遊及台中廣島旅遊團，這些AsiaYo上的日本跟團路線都幫你把行程、住宿和餐食準備好了，保證讓辛苦完成賽事後的你可以痛快暢玩日本各地。

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