劉姥姥花椒油｜麻辣控必買的美味秘密神器，一滴能就讓食物麻香帶勁!

麻辣控必買的美味秘密神器，就是被許多知名廚師推薦的【劉姥姥花椒油】，選用道地四川重慶人祖傳的私房秘方，打造出麻香帶勁的迷人花椒香氣，搭配拌麵、飯食、湯品、滷味、小菜、製作沾醬等都很讚，只要加一點點能就讓食物變得麻香夠味，還可以在家做出超夯的青花椒炸雞!

❤️優惠活動❤️

專屬團購88折連結 : https://www.readytonumb.com/one-page-stores/taberufood

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

品牌介紹

▼來自高雄岡山貿易十村的【劉姥姥花椒油】，傳承四川重慶長大的劉姥爺留下的祖傳私房秘方，在劉姥姥巧手下打造出私房配方，提煉出擁有多種風味的花椒油，原本是招待親友鄰里低調傳香的好物，隨著需求及喜愛的增加之下，成立了品牌讓更多人能享用到。

▼【劉姥姥花椒油】以九道工序精心秘制，歷經篩選、炒乾、煉油、浸泡成就迷人風味，搭配拌麵、飯食、湯品、滷味、小菜、製作沾醬等都很讚，超級適合像我這種料理苦手!

▼【劉姥姥花椒油】的花椒粒無農藥殘留檢驗 ，通過蘇丹紅、重金屬、黃麴毒素、苯駢芘檢驗皆合格，讓大家可以安心享用！

如何購買

專屬團購88折連結 : https://www.readytonumb.com/one-page-stores/taberufood

消費滿700元輸入優惠代碼【freeship】再享免運

產品介紹

劉姥姥青花椒油 50ML💰320元 / 100ML💰490元 （團購再享88折）

▼招牌人氣劉姥姥青花椒油，特選四川頂級金陽青花椒粒，融合四川金陽青花椒、芥花油和麻油的青花椒油，帶勁的麻香中，散發著檸檬清新香氣，香麻而不辣，即使不敢吃辣也可以放心嘗試是我最喜歡的一個口味，清爽的檸香很適合搭配海鮮，是去腥解膩必備神油！

劉姥姥紅花椒油 50ML💰320元 / 100ML💰490元 （團購再享88折）

▼同樣飽受喜愛的劉姥姥紅花椒油， 由四川頂級大紅袍花椒、純植物油和西港冷壓麻油，透過獨家比例中藥材製成，麻油堅果香中帶有清爽的柑橘香氣，味道溫潤不會太刺激，適合拌麵食和肉類料理，只要加個幾滴使用就很夠味~

劉姥姥麻辣花椒油 50ML💰320元 / 100ML💰490元 （團購再享88折）

▼無辣不歡會愛的劉姥姥麻辣花椒油，以紅和青花椒油為基底，加入乾辣椒、生辣椒、生芝麻，十種以上辛香料及中藥材製成，還沒吃就能聞到明顯的辣香，在嘴裡釋放層層堆疊的麻辣層次，特別適合麻辣料理、火鍋湯底。

劉姥姥花椒油迷你隨身瓶10ml三入組💰280元（團購再享88折）

▼除了大罐裝也有隨身瓶套組，能一次擁有三款口味，小小一罐相當好攜帶，無論外出、露營或日常料理都很適合。

劉姥姥青花椒酥💰270元（團購再享88折）劉姥姥紅花椒酥💰270元（團購再享88折）

▼充滿顆粒口感的劉姥姥花椒酥系列，不同於花椒油，花椒酥可以嚐到花椒本體，青花椒酥香麻川味中帶有檸檬香氣，隨便加什麼都超級好吃!

▼紅花椒酥則野著獨特的木質調香氣，，咬下時花椒香氣會在嘴裡爆炸，推薦可以直接灑在料理上，會增添豐富的麻香層次感!

劉姥姥乾香麻辣子💰220元（團購再享88折）

▼新登場的劉姥姥乾香麻辣子，是重度麻辣控會愛的一款，使用花椒、芝麻與辣椒子香炸的花椒碎，辣勁中帶有大紅袍花椒的香麻滋味，不只辣、更是香！

食用心得

身為一位很不會煮菜的料理苦手，【劉姥姥花椒油】是廚房不可或缺的寶物，承襲了四川重慶道地風味，只要一點點就能讓食物變美味，不只北部米其林摘星名廚也指名愛用，也是許多知名廚師的御用食材，真心推薦給各位無辣不歡的麻辣控，快趁這次開團囤貨一波吧 !

品牌介紹

劉姥姥花椒油

粉絲團 : 劉姥姥花椒油 FB

專屬團購88折連結 : https://www.readytonumb.com/one-page-stores/taberufood

消費滿700元輸入優惠代碼【freeship】再享免運

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food