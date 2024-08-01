台南嬰幼兒親子音樂律動課推薦！這間「Music Together By Stella」嬰幼兒英文音樂律動教室，地點就位於北區臨安路二段上，如果你和我們一樣在找0~5的嬰幼兒英文音樂律動課，重點是結合親子互動課程，臨安路這間美國授權的Music Together By Stella真的可以來體驗一下！音樂與律動是最能激發寶寶大腦發展的課程，透過親子互動，讓寶寶在快樂環境學習成長，這裡提供0~8歲嬰/幼兒英文音樂律動課，採團體課程，最酷的是每月還有限定農場夜光派對喔~

台南北區「Music Together By Stella」嬰幼兒英文音樂律動教室 位置+環境

終於讓我們找到好玩的嬰/幼兒英文音樂律動教室囉! 重點還是親子互動的音樂課程喔~

「Music Together By Stella」地點就位於北區臨安路二段上，一樓接待區，在這裡直接換好鞋子就可以準備上樓囉，提醒大家，教室裡每個人都需要穿襪子喔，不過這天我忘記穿，還好有襪子可以買(襪子/20元)；一樓後方還可停放停嬰兒車~

一旁還有設置寶寶換屁屁的空間，貼心的是還提供各種尺寸尿布、濕紙巾、衛生紙，讓家長們臨時備用。

主要的上課空間在二樓，小YOGA剛睡醒從保母家帶來上課，原本還有點愛睏，但有說要上音樂課大概是很期待吧，小YOGA莫名的精神不錯！

二樓的音樂教室，空間還滿寬敞的~

牆壁一面是全身鏡，這時期的小孩最愛的就是照鏡子了吧，另一側則是置物櫃，可將衣物放在這一區；另一側則是洗手區、廁所，上完課順勢讓小孩養成洗手的好習慣。

一側也設置正面的玻璃落地窗，好喜歡這樣的設計，對於沒有上過課的人可以在外面觀摩孩子與家長的互動~

設置的家長休息室這裡就可以直接看進去教室囉。

台南北區「Music Together By Stella」嬰幼兒英文音樂律動教室 課程+報名

每個月的活動課程都不一樣，這邊可以點「Music Together By Stella」官網了解課程、行事曆。

這次我們上的課是新生體驗課程，原價700優惠價680(一位大人、一位小孩)，相關報名及收費方式，都可以直接點報名表就有完整介紹囉~

MT By Stella官網 : https://mtbystella.com

什麼是 Music Together ?

一定有很多人好奇什麼是「Music Together 」翻譯成中文就是一起音樂的意思。

Music Together為美國授權課程，讓孩子與家人能在課程中，透過專業老師帶領下，搭配音樂節奏、肢體互動、結合律動與樂器演奏帶來有趣又快樂的感受。

最棒的是「Music Together 」提倡親子的英文音樂+律動，我們都知道嬰/幼兒這個階段，父母是最好的學習對象，透過家長陪伴在快樂的情境下學習，不但有助於這時期孩子大腦快速啟發，對語言及大、小肌肉發展很棒!同時也能增加親子關係，上完課還可以持續在家裡陪伴孩子這樣玩~

這也就是我們很喜歡「Music Together 」原因之一。

課程準備及說明

第一堂課老實說我們很緊張XD

雖然在網路上稍微做過功課才來，但面對新環境、一群不同的玩伴不確定性也讓人有點擔心。

很喜歡在課堂上，老師對新家長的心理建設，心愛a說聽完鬆一口氣~

一開始，老師有提到第一堂課，每個孩子個性不同來到這裡就是探索、觀察，透過七個感官認識這裡。

所以孩子不一定會立即參與活動，會坐著、躺著甚至走來有去等情形，但這些都沒關係，重點是家長參與及陪伴，引領或適時邀約孩子參與，每堂課都會有12首英文歌曲搭配遊戲、各式樂器等串接課程，但整個課程重點是希望孩子在這裡快樂~

這裡完全不強迫孩子一定要做什麼、會什麼，也沒有成果發表課(家長參與及陪伴才是課堂重點)聽完這些，身為在台灣讀書體制下壓力長大的我們，真的好感動。

透過音樂帶動自我介紹

由於和友人都是第一次來，所以事前詢問了孩子的名字。

老師透過歡樂的音樂，搭配上肢體動作，充滿節奏感的為每個孩子做自我介紹，這時我發現有的孩子會跟在節拍上拍手打節奏呢！

接著孩子開始與媽媽們，透過音樂做互動遊戲。

新的環境，小YOGA顯得有點不自在，不過因為在音樂下，大家歡樂的笑容，再加上與媽媽互動，默默的笑了起來呢~

準備搭小火車，過山洞囉！小YOGA明顯抗拒，不過之前老師有特別說不要勉強小孩主動，而是用引導的方式，所以索性直接抱著他一起玩，終於開朗的笑出聲音了。

可可愛愛的笑聲一出來，我就知道他不害怕了~

小孩們真的都超愛過山洞的，有夠可愛~

接著，老師拿出可愛的動物，與每個孩子一個個互動~

小YOGA也模仿別的孩子摸摸青蛙、給青蛙吃飯，看起來笑得好開心~

一起動起來~

準備一起動起來囉！

老師真的有各式各樣的法寶能吸引孩子目光，拿出一箱超好玩的球球，觸摸到軟軟的球，小YOGA整個笑不停，尤其是大小剛好是孩子能一手握住的小球，在音樂的情境下，老師引導他們抓球、玩球，甚至試著拿一堆球拋出去。

接著老師邀請大家躺在地墊上，像煙火一樣，滿滿的球往天空丟出去~~ 丟了又丟，一群人不管是小孩或大人們都笑了，現場畫面看著歡樂又療癒。

看著小YOGA在玩，自己莫名也覺得好玩耶~

小YOGA好喜歡躺著丟球，一直撿一直丟，開心的表情完全寫在臉上。

所有的小孩都完到不亦樂乎，開心的表情全寫在臉上~

下一個階段遊戲前，大家一起收拾玩具，球球也要回家囉，每個孩子都認真收拾球球，小YOGA平常就有收拾習慣，但大家一起做似乎更積極！

影子燈光秀

我們和小YOGA還在音樂的氛圍下，一瞬間空間裡的燈就被調暗~

接著是下一首英文歌曲，老師引導下全部的大人、孩子一起跟著音樂節奏，尋找地板上會發亮的球體，一起踩踩踏踏、或跳、或踩，連我們自己大人都覺得好好玩~~

有一瞬間，心愛a自己也玩開了XDD

透過樂器敲敲打打

老師準備各式各樣的樂器，讓大家挑選，小YOGA這時還默默尖叫一下，原本就很喜歡音樂，看到這麼多有聲音的樂器，我們感受到他很興奮~

好多樂器都是第一次玩，每一樣都想試看看，默默自己玩了一輪~

跟我們一起來上課的小朋友也漸入佳境，只能說會帶領的老師真的很重要。

此時老師又開始引導大家一起玩音樂，真的覺得老師很會掌控時間耶，拿起樂器，跟著音樂敲敲、打打，老師唱著歌，我發現小YOGA還會默默跟著亂唱XD 雖然只是一下下，但他整個很融入氣氛，讓我們好意外！

結束後，還有專業的長笛老師來引導，讓大家先好好休息一下，舒緩一下剛剛超嗨的氣氛~

父親節卡片製作

這天剛好遇到要製作父親節卡片，事前也準備了和爸爸的合照。

完全沒有壓力的美勞課，讓孩子們自己簡單貼、簡單黏，不過此刻的重點已經不是製作卡片了XDD 小YOGA覺得好新奇，一直沒有想要做卡片的意思，老師給的竹片可以玩更有趣，還好沒有成果展，不然媽媽應該會很焦慮吧~

搭配著製作卡片，老師也順勢帶入繪本故事，不過後來發現場內的孩子大概情緒還很HIGH，有點坐不住，立刻轉換遊戲情境，這點我觀察下來自己也很喜歡，不是固定照著活動課程安排，而是依現場孩子需求而調整課程內容，非常典型的美式課程，沒有壓力，重點是製造快樂的情境氛圍。

每月限定夜光農場探索家

超期待的七感體驗課終於來了！

這天，我們多繳交一個大人的費用，讓阿嬤可以參與小Yoga的活動~

課程打造一個夜光的動物派對，在漆黑的夜光裡，透光雙手、腳，甚至身體的感官感受這個有趣的空間，玩沙、彩繪、水等，這堂課真的很好玩，玩到最後一刻還不想走呢！

小Yoga完全沉浸在自己的世界，玩著發亮的米、幫動物們洗澡、在牆壁上彩繪等，好好玩～

這堂課不僅小孩很愛，就連大人也會玩瘋，超值得推薦參與！小YOGA從原本一開始很膽怯，黏在媽媽腳邊，大概從火車過山洞後，自己可以自己玩起來了！

老師有說，每個孩子適應不一樣， 小YOGA很喜歡音樂，問他好不好玩，童言童語的說好~~~可愛極了

一轉眼，沒想到音樂課程就這樣結束了！咦？怎麼感覺時間過很快XDDD 果然快樂的時光總是過得特別快~

尾聲的時候，老師會一一跟孩子們抱抱說掰掰，當然這也要看當下小孩的意願，不想抱抱都不會勉強的喔！

課後心得

好喜歡這種玩樂的上課方式耶~

直到長大後我們才明白，覺得有趣、好玩才能讓學習更長久。

這樣的音樂課程在台南真的很少見，甚至還著重在家長與孩子的參與及陪伴。隨時調整課程內容，看似玩樂，但在教室裡也藏著很多生活禮儀及各式各樣潛在學習，帶小YOGA上完第一堂體驗課後，會想再讓他繼續上呢，建議大家可以和我們一樣先來上體驗課看看喔~

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

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