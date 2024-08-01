新手爸媽青睞的夢幻逸品！實用X時尚X質感 日本10mois彌月送禮心意登場

寶貝，歡迎你來到這個世界！分享喜悅是父母給初生孩子的第一份祝福，當身邊的親朋好友，想送上一份心意，卻不知如何挑選彌月禮物，不妨參考以下的送禮推薦。一直以來受到許多台日新手爸媽愛戴的嬰幼兒品牌10mois，打造最具質感的彌月贈禮。商品兼具設計感與實用性，提供更便捷實用的網站購物體驗，迎合新世代父母的便捷需求。

10mois獨家設計打造最具質感的包裝，為心意添加溫暖。

選擇能滿足新生兒日常需求、天天都能用的禮物，除了家喻戶曉的招牌Hoppetta六層紗蘑菇防踢背心，365Day實用陪伴寶貝好眠每一天，送禮自用好評：六層紗被、拍嗝巾圍兜、成長型睡袍、安撫玩偶、包巾紗布巾、寶寶枕等多款商品，都是寶寶的成長好選擇！10mois為寶寶打造最安全舒適的體驗，每款皆有精緻緞帶及禮盒包裝，安全實用、時尚精緻、高級大方等特色，讓人選擇障礙再度爆發！

新世代的家庭對於育兒用品、生活品質等要求也更高。

不只送得巧，更要送得好！新世代的家庭對於育兒用品、生活品質等要求也更高，傾向追求實用與精緻，比以往更願意挑選高品質的產品。希望帶給媽媽們與自己的孩子最好的，提升在育兒路上的幸福感。為獻上夢幻質感彌月禮盒，清晨日光般的溫暖黃色調；代表溫暖愉悅，呼應新生命誕生的喜悅活力。所有包裝比照精品規格製作，搭配質感金色logo緞帶點綴小細節也不馬虎，針對小公主及小王子也有不同緞帶顏色可選擇，讓你心意與眾不同。將滿滿心意注入其中，讓收禮者感受到滿滿的尊榮愉悅。

針對小公主及小王子也有不同緞帶顏色可選擇

將滿滿心意注入其中，讓收禮者感受到滿滿的尊榮愉悅。

10mois推出獨家手綁禮物熊質感禮盒

tupera tupera x 10mois獨家聯名系列禮盒

10mois也與超人氣日本插畫組合tupera tupera，發起一系列「以星球概念」的聯名，結合「太陽」、「月亮」與「行星」打造吸睛且療癒的星球，並設計出互動式禮盒，化身人人憧憬的夢幻逸品。

更因應尊貴不凡的「龍年」推出「福氣龍寶彌月禮盒」，期盼寶貝成長能夠像龍飛躍上天，有「茁壯成長」般閃耀的寓意。還可為寶貝刺上的專屬的小名，作為新生兒的滿月賀禮再適合不過，為彌月增添更多可愛的氣息。

10mois品牌官網與專櫃獨家推出與日本零時差，客製化刺繡服務

作為世界上獨一無二的、特別的單品。10mois官網與專櫃獨家推出與日本零時差，客製化刺繡服務！日本童趣圖框客製化刺繡，高規格刺繡機、日本製繡線。「想給孩子穿上能讓人回憶想念的物品」、「想給孩子送上別具意義的禮物」，客製化刺繡也能展現與眾不同的小巧思心意。

看完以上的介紹後，心動了嗎？相信會是您慶祝新生兒誕生提供彌月送禮的好選擇。

特別的日子裡，裝載著對寶貝滿滿祝福，無論寶貝走到哪裡，都能陪伴度過美好的時光。

如果還想看更多款式禮盒的朋友，可以至以下資訊逛逛喔！

販售通路：10mois官網「GIFT」頁面

10mois官網資訊：https://www.hoppetta.com.tw/tw