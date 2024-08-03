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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [宅配]美國BUMBLE BEE 鮪魚即食包。黑胡椒檸檬/泰式椒麻紅椒。健身、飲食控制、登山露營方便好選擇 #低脂高蛋白

[宅配]美國BUMBLE BEE 鮪魚即食包。黑胡椒檸檬/泰式椒麻紅椒。健身、飲食控制、登山露營方便好選擇 #低脂高蛋白

2024-08-03 10:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：53
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：334篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：

BUMBLE BEE
phone06-2143606
place台南市中西區中山路193號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包

我是個「拆封即食」愛好與忠實執行者

不論是雞胸肉、穀物麥片或是罐頭，我喜歡開包裝後就直接吃開吃

最近發現一個海鮮包裝食品品牌BUMBLE BEE

有多口味鮪魚即食包，單吃方便又美味，也能配上餅乾、吐司麵包或生菜沙拉，料理超百搭

尤其每包熱量不到100 kcal，低糖、低脂、高蛋白質

很適合登山、健身和低糖飲食控制的族群喔

 

 

「BUMBLE BEE」品牌故事

BUMBLE BEE® 是於1910年創立的美國品牌

目前官方網站上有多達34種罐頭(Can)、16種即食包(Pouch)，以及多種風味的鮪魚沙拉組合包(Kit)、碗裝飯麵(Bowl)

舉凡多種魚類如長鰭鮪(White Albacore)、黃鰭鮪(Yellowfin)、正鰹(Skipjack tuna/Light Tuna)、大西洋鮭魚(Atlantic Salmon)、紅鮭(Sockeye Salmon)、白腹鯖(Chub Mackerel)，還有蛤蜊、牡蠣、蝦、蟹、......等海鮮

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包

BUMBLE BEE® 在台灣是由詠凱國際事業有限公司經銷，

實體店包含頂級超市Mia C'bon、世界健身(World Gym)部分門市以及各大戶外用品店；網路則是有合作的蝦皮商城商家

尤其Mia C'bon還會有不定期舉辦新品搶先試吃活動!!

本篇我先來試試BUMBLE BEE的「黑胡椒檸檬」和「泰式椒麻」鮪魚即食包

之後有更多新品上市的話，再來嚐鮮囉

 

「BUMBLE BEE 鮪魚即食包」商品資訊

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包

商品名稱：【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包

相關連結：官方網站(USA)  蝦皮商城  

商品規格：71 g/ 包

營養資訊：※過敏原：鮪魚

最佳賞味：未拆封常溫2年

原產地：泰國

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包-營養成分資訊

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包 營養資訊

(左)泰式椒麻

主成分與食材：鮪魚(Light Tuna)、水、洋蔥、 辣椒、蒜、紅柿子椒(紅甜椒)、紅椒與其他食品添加物(如上圖所示)

(右)黑胡椒檸檬

主成分與食材：鮪魚(Light Tuna)、水、糖、鹽、黑胡椒、檸檬汁、蔬菜高湯(豌豆、胡蘿蔔)與其他食品添加物(如上圖所示)

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包-黑胡椒檸檬

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包-黑胡椒檸檬

撕開後看到裡面是厚度很均勻的一片鮪魚碎肉，袋內底部沒有多餘的湯汁，湯水幾乎都被魚肉吸附，不會滴出來

濃郁的魚肉香中浮現天然的檸檬的清新香氣以及些許酸韻，黑胡椒辛香則是微量點綴，毫無嗆辣感

以蔬菜高湯浸漬，比常見的油漬鮪魚罐頭更清爽不膩，再加上檸檬去油解膩的酸味

直接吃會覺得肉質稍乾且澀，感覺可以自行酌量添加少許飲用水

或是藉由搭配含水分的食材，如蔬果生菜或拌入美乃滋，可以更適口

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包-泰式椒麻

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包-泰式椒麻

袋子底部有少少的湯水，口感的確也比黑胡椒檸檬濕濡，不會有乾澀感

先是一股甜椒的蔬果香氣與甜韻，隨後在口腔中浮現辣感，尤其在舌面和喉嚨更有感

緩和而不爆衝的溫辣會持續幾十秒，刺激著唾腺分泌，隨後轉為恬淡甘甜

主要是甜椒味與辣感，沒有香茅、打拋葉、月桂葉與檸檬這些調味，感覺跟經典泰味相比是少些層次韻味

不過這口味我是蠻喜歡的，覺得不需要搭配、直接吃就夠好吃的

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包 

(左)黑胡椒檸檬 (右)泰式椒麻

當然，除了為了方便性而直接吃，來參考包裝圖片做成三明治、墨西哥捲餅當然也很適合

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包 吐司捲

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包 吐司捲

想說自稱潤餅獵人的我，吃的捲遠~遠~遠多於做過的捲，加上不少親友敲碗要我開家潤餅店

那...我就來做捲吧!! 於是我就近在便利商店買了白吐司和生菜沙拉盒

Step 1 吐司去邊、拍扁

Step 2 鋪上生菜

Step 3 放上泰式椒麻口味鮪魚即食包

Step 4 捲起來 

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包 吐司捲

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包 吐司捲

泰式椒麻本身調味夠，因此我是只搭生鮮蔬菜，無額外加調味與沙拉醬；黑胡椒檸檬則是跟富含不飽和脂肪酸、香氣醇厚的核桃搭配

純粹都是就近方便買到什麼、手邊剛好有什麼，就拿來作伙捲啦

零廚藝、零獨家秘方，還捲得很醜

(所以親友們，敬請三思)

 

「詠凱國際事業有限公司」營業資訊

公司地址：台南市中西區赤崁里中山路193號

客服電話：06-2143606 0972101425

官方網站(USA)

蝦皮商城  

202408 BUMBLE BEE鮪魚即食包

【BUMBLE BEE®】鮪魚即食包

J哥：是給我和Na哥的嗎?

娘：不是喔，這都是娘的糧食

J哥：......那幹嘛叫我來拍照

以上。

 

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鮪魚 鮪魚罐頭 鮪魚罐 料理包 more
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