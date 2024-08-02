八寶放暑假,輸流到各個阿姨家們集合過暑假
要快速搞定都是大食怪的寶貝,一定是美味炸物無誤
但應該很多人跟我一樣,一看到這些炸物
都會努力先用吸油紙巾儘量把油吸掉一些
但有些紙巾易破又吸不了多少油
看到全聯社團許多團友媽媽都在分享🛒主婦最愛的廚房三寶🧻
【楓康油切吸油紙+楓康烘焙料理紙+楓康氣炸鍋料紙】
自煮外食簡單去除多餘油脂💫當然要買起來
多種用途一張搞定
吸油紙的好不好用，攸關料理過程流暢度與速度,甚至會影響料理完成美味程度
常下廚的家庭主婦（夫）一定身有同感
楓康油切吸油紙可是大獲我家有煮菜者好評
絕佳的吸油表現， 不但可以吸附炸物、氣炸物、煎烤物的油脂
也可以用在火鍋、湯品料理時吸附油脂油渣、肉類血水、
還可以將蔬果包覆鎖鮮…等，多種用途一張搞定
真的是廚房必備料理好物
【楓康油切吸油紙】包裝也充滿巧思
專利盒型抽取式設計，只需簡單「一抽即用」動作即可
放在廚房餐廳抽取都很方便
抽取式就像一般的紙盒衛生紙
尤其適合愛露營的大大們一盒輕鬆帶著
楓康油切吸油紙採用加拿大合法林場進口原料製成
符合永續造林、環保發展的理念，加上採用100%天然長纖維紙漿
不含螢光劑與塑膠物質，經特殊的氣烘交織工法製成，紙張厚度增加55%，
且天然長纖維紙漿擁有強韌不易破特性
相較一般廚房紙巾，更不易沾黏紙屑於食材上
不用擔心不小心把掉屑吃下肚，基於環保或安全面都讓我老媽子人放心
三不五時就好想吃油炸物，但又擔心太油！
還是像我這熟女更是要注意控制,喝湯都要擔心上面太多油脂浮末
有了楓康油切吸油紙，直接幫我搞定這些煩惱
輕鬆吸附過多油脂，還能吸附湯由上的浮渣
吃起來少油少負擔
還可以與楓康氣炸鍋料紙配合
先鋪上一層吸油紙，再將楓康氣炸鍋料紙覆蓋在吸油紙上面
再將食物放在烘焙紙上面，即可開始氣炸
在氣炸過程中，炸鍋料紙可以讓食物不沾鍋
而炸物油脂會往下滴時剛好被吸油紙吸光光
也讓我的洗氣炸鍋子的工作更加輕鬆
也讓氣炸物更顯少油脆口美味
抽取式就跟衛生紙一樣隨抽即用，每張尺寸約21 x 21.5公分
四四方方超適合炸物盛盤時抽一張墊盤底
楓康油切吸油紙還可以取代傳統報紙
用來包覆蔬菜水果，除了避免油墨沾染，還能保持新鮮水嫩
像在菜市場買回來的葉菜類，先洗好晾乾
再分成小份量，再用楓康油切吸油紙包裹後再冰入冰箱
可以保存新鮮度，避免一次一把用不完放到壞掉丟掉浪費的情況
吸水力強，吸附生鮮肉類的血水也不會掉屑屑黏到肉上
讓料理時流程更順暢更能快速上菜
用在火鍋、湯品料理時吸附油脂浮渣,厚度吸力讓我很滿意
減少喝湯品時攝取到多餘的油脂
對愛烘焙的我當然不能少【楓康烘焙料理紙】
採用捲裝，搭配盒邊鐵刀
可以按使用情況自由撕取尺寸
採用法國PDL最高等級料理紙🇫🇷
離型度高，耐熱250°C
用於平底鍋煎烤,烤箱烘焙,微波爐加熱都沒問題
之前我做好的葱油餅只用袋子分裝,要拿起來時候全都給我黏起來超難分開
這次學聰明,直接改用【楓康烘焙料理紙】冷凍收納不易沾黏,料理時才不浪費時間
除烤麵包維持形狀好脫模,蒸包子不沾黏
【楓康氣炸鍋料紙】
圓形設計，符合氣炸鍋電鍋蒸籠的形狀
而且有孔洞能透氣,保持蒸氣,疏通濾油
適合氣炸鍋、蒸籠、電鍋使用
全台全聯都能買到🛒主婦最愛的廚房三寶
官網：玉美生技
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