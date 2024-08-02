八寶放暑假,輸流到各個阿姨家們集合過暑假

要快速搞定都是大食怪的寶貝,一定是美味炸物無誤

但應該很多人跟我一樣,一看到這些炸物

都會努力先用吸油紙巾儘量把油吸掉一些

但有些紙巾易破又吸不了多少油

看到全聯社團許多團友媽媽都在分享🛒主婦最愛的廚房三寶🧻

【楓康油切吸油紙+楓康烘焙料理紙+楓康氣炸鍋料紙】

自煮外食簡單去除多餘油脂💫當然要買起來

多種用途一張搞定

吸油紙的好不好用，攸關料理過程流暢度與速度,甚至會影響料理完成美味程度

常下廚的家庭主婦（夫）一定身有同感

楓康油切吸油紙可是大獲我家有煮菜者好評

絕佳的吸油表現， 不但可以吸附炸物、氣炸物、煎烤物的油脂

也可以用在火鍋、湯品料理時吸附油脂油渣、肉類血水、

還可以將蔬果包覆鎖鮮…等，多種用途一張搞定

真的是廚房必備料理好物

【楓康油切吸油紙】包裝也充滿巧思

專利盒型抽取式設計，只需簡單「一抽即用」動作即可

放在廚房餐廳抽取都很方便

抽取式就像一般的紙盒衛生紙

尤其適合愛露營的大大們一盒輕鬆帶著

楓康油切吸油紙採用加拿大合法林場進口原料製成

符合永續造林、環保發展的理念，加上採用100%天然長纖維紙漿

不含螢光劑與塑膠物質，經特殊的氣烘交織工法製成，紙張厚度增加55%，

且天然長纖維紙漿擁有強韌不易破特性

相較一般廚房紙巾，更不易沾黏紙屑於食材上

不用擔心不小心把掉屑吃下肚，基於環保或安全面都讓我老媽子人放心

三不五時就好想吃油炸物，但又擔心太油！

還是像我這熟女更是要注意控制,喝湯都要擔心上面太多油脂浮末

有了楓康油切吸油紙，直接幫我搞定這些煩惱

輕鬆吸附過多油脂，還能吸附湯由上的浮渣

吃起來少油少負擔

還可以與楓康氣炸鍋料紙配合

先鋪上一層吸油紙，再將楓康氣炸鍋料紙覆蓋在吸油紙上面

再將食物放在烘焙紙上面，即可開始氣炸

在氣炸過程中，炸鍋料紙可以讓食物不沾鍋

而炸物油脂會往下滴時剛好被吸油紙吸光光

也讓我的洗氣炸鍋子的工作更加輕鬆

也讓氣炸物更顯少油脆口美味

抽取式就跟衛生紙一樣隨抽即用，每張尺寸約21 x 21.5公分

四四方方超適合炸物盛盤時抽一張墊盤底

楓康油切吸油紙還可以取代傳統報紙

用來包覆蔬菜水果，除了避免油墨沾染，還能保持新鮮水嫩

像在菜市場買回來的葉菜類，先洗好晾乾

再分成小份量，再用楓康油切吸油紙包裹後再冰入冰箱

可以保存新鮮度，避免一次一把用不完放到壞掉丟掉浪費的情況

吸水力強，吸附生鮮肉類的血水也不會掉屑屑黏到肉上

讓料理時流程更順暢更能快速上菜

用在火鍋、湯品料理時吸附油脂浮渣,厚度吸力讓我很滿意

減少喝湯品時攝取到多餘的油脂

對愛烘焙的我當然不能少【楓康烘焙料理紙】

採用捲裝，搭配盒邊鐵刀

可以按使用情況自由撕取尺寸

採用法國PDL最高等級料理紙🇫🇷

離型度高，耐熱250°C

用於平底鍋煎烤,烤箱烘焙,微波爐加熱都沒問題

之前我做好的葱油餅只用袋子分裝,要拿起來時候全都給我黏起來超難分開

這次學聰明,直接改用【楓康烘焙料理紙】冷凍收納不易沾黏,料理時才不浪費時間

除烤麵包維持形狀好脫模,蒸包子不沾黏

還可以將三明治折包起來

帶著野餐寶貝上課都超好帶著食用

【楓康氣炸鍋料紙】

圓形設計，符合氣炸鍋電鍋蒸籠的形狀

而且有孔洞能透氣,保持蒸氣,疏通濾油

適合氣炸鍋、蒸籠、電鍋使用

全台全聯都能買到🛒主婦最愛的廚房三寶

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