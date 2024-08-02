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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 活動分享【2024台灣美食展-屏東館(攤位D403)】8/2(五)至8/5(一)在台北世貿一館震撼開館！開幕狂歡｜主廚秀｜展期滿額好禮抽獎｜…

活動分享【2024台灣美食展-屏東館(攤位D403)】8/2(五)至8/5(一)在台北世貿一館震撼開館！開幕狂歡｜主廚秀｜展期滿額好禮抽獎｜打卡福利｜互動遊戲｜10家屏東品牌業者｜逛屏東、買屏東、吃屏

2024-08-02 21:49:00 凱南Kenan 人氣：56
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窩客好文

凱南Kenan

發表篇數：572篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 信義區

 

「屏東༄風味」在2024台灣美食展正式登場！！

從今天8/2(五)至8/5(一)在台北世貿一館-屏東館(攤位D403)，可以一起來逛屏東、買屏東、吃屏東喔！

【2024台灣美食展-屏東館】
◆時間：113年8月2日(五)-8月5日(一)
◆地點：台北世貿一館-屏東館（D403）
追蹤 屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處 掌握最新消息

【本次活動很「澎派」】

【8/2】
開館活動有盛夏熱情調飲表演、蔥寶蔥娃亮相演出

【8/3】
FB或IG濾鏡打卡送→萬丹紅豆雞蛋糕

【8/3】
上午11:30王輔立主廚cooking show，現場烹飪「白玉龍虎斑蘿勒醬燴飯與芒果鳳梨莎莎」、「屏東黑鮪魚酪梨沙拉」

【8/2-8/5】
只要在「屏東館」消費滿額可以抽獎獲贈屏東各鄉鎮農會提供的好禮，有萬丹紅豆麵、高樹蜜芋頭罐頭…等，買越多、拿越多！！

【2024台灣美食展-屏東館】
◆時間：113年8月2日(五)-8月5日(一)
◆地點：台北世貿一館-屏東館（D403）
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