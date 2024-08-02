「屏東༄風味」在2024台灣美食展正式登場！！

從今天8/2(五)至8/5(一)在台北世貿一館-屏東館(攤位D403)，可以一起來逛屏東、買屏東、吃屏東喔！

【2024台灣美食展-屏東館】

◆時間：113年8月2日(五)-8月5日(一)

◆地點：台北世貿一館-屏東館（D403）

追蹤 屏東go好玩-屏東縣政府交通旅遊處 掌握最新消息

【本次活動很「澎派」】

【8/2】

開館活動有盛夏熱情調飲表演、蔥寶蔥娃亮相演出

【8/3】

FB或IG濾鏡打卡送→萬丹紅豆雞蛋糕

【8/3】

上午11:30王輔立主廚cooking show，現場烹飪「白玉龍虎斑蘿勒醬燴飯與芒果鳳梨莎莎」、「屏東黑鮪魚酪梨沙拉」

【8/2-8/5】

只要在「屏東館」消費滿額 可以抽獎獲贈屏東各鄉鎮農會提供的好禮，有萬丹紅豆麵、高樹蜜芋頭罐頭…等，買越多、拿越多！！

【2024台灣美食展-屏東館】

◆時間：113年8月2日(五)-8月5日(一)

◆地點：台北世貿一館-屏東館（D403）

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【賣自己寫的屏東書】您們好唷！我是作者凱南(Kenan)，屏東人，我的第一本屏東新書《屏時三餐：走走屏東，國境之南的台灣滋味》已於2020/01/21正式出版，全台各大實體店鋪與誠品、博客來、金石堂、樂天、晨星等網路書店通路販售中！這本書用我5年多的青春歲月，分享家鄉屏東市的美好樣貌，帶你深入走訪屏東市區美食散策！

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