桃園汽車隔熱紙推薦 SolarGard 舒熱佳，夏日出遊防曬隔熱紙開箱，保護愛車的同時能有效阻隔紫外線和紅外線！再熱都不怕曬

隨著夏天的到來，每次開車去餐廳或出遊時，都會被炙熱的太陽烤的汗水夾背….

明明有開冷氣卻還是覺得好熱🥵 前一陣子開長途車去南部玩時，還發現自己的大腿前段曬黑了😭

明明出去玩時都有做好防曬QQ，後來上網爬文才知道可能和長途開車照射太陽有關⁉️

所以才只會黑一小段，其他段都沒事 🥺

也因為這次的經驗加上這幾天的天氣真的太熱了，太陽都很大也很怕常出去用餐會曬黑…..

我開始注意到汽車隔熱紙的重要性，並上網做了功課，才知道原來好的隔熱紙是有防曬效果的！！

而且還能讓內車的溫度降好多度😲😲😲

汽車隔熱紙怎麼選？

為了讓自己在更換隔熱紙時，能找到最佳的選擇，所以上網做了滿多關於隔熱紙的功課😂

才發現原來隔熱紙也是存在很多眉角。

下面也跟大家分享一下，挑選汽車隔熱紙時應該注意哪一些？

上網爬文以及問過專業車行的意見，挑選隔熱紙時可以從下面四個因素的考量出發

1. 透光度

以百分比表示可見光穿透多寡，透光率數字越小越暗、數字越大越亮。

如果車經常停地下室、經常開山路或晚上回家常經過沒路燈的小路的朋友，建議選高一點的透光度，不然往下去地下室停車或天色昏暗的時候可能會看不清，整片黑漆漆的！

反之如果經常停於太陽底下，就可以稍微選低一點，但也不建議太低~難免傍晚或下大雨時視線不佳！

2. 反光率

反光率分成內反光和外反光兩種：內反光是跟車內駕駛看到自己的反射是否清楚有關～

若車內玻璃清楚地反映駕駛身影，代表內反光率高；內反光率高，容易導致視線不清，影響行車安全。

外反光率指的是，光源照映在車外玻璃時，反映出來的物體的清晰程度。外反光率愈高，車內的隱密性也會愈高，但汽車玻璃也越容易呈現鏡面

3. 總隔熱率(TSER)

大家都知道「紅外線阻隔率」和「紫外線阻隔率」，「總太陽能阻隔率」卻鮮為人知。

一般指的隔熱率，大多都是紅外線隔熱率，但總太陽熱能是由53%的紅外線、44%的可見光和3%的紫外線組成，並不是單單只有紫外線或紅外線~

所以如果只針對阻隔紅外線或紫外線並不能代表真正的隔熱效果好，總太陽能阻隔率才是消費者需要參考的數值。

基本上總隔熱率超過30%，就有隔熱效果；總隔熱率在40%-60%，隔熱效果就很優秀

4. 隔熱紙材質

另外一個是企鵝自己還滿在乎的隔熱紙材質！

如果隔熱紙含金屬材質可能會影響GPS訊號，在使用導航或手機時，可能會受到些影響QQ

我自己最重視手機上網的人，在車上可能也會使用網路或查詢些資料，所以這個應該是我最在意的點🤣

以上資料參考文章：SolarGard 舒熱佳網站資訊、隔熱紙研究所、蝦品輯、旭冠汽車隔熱紙

汽車頂級隔熱紙首選

市面上隔熱紙的品牌也很多，聽過 FSK、VKOOL、3M、Solargard等等，但我自己覺得都要換那就換最好而且要找大品牌比較有保障！加上我是很在乎健康的品質及防曬的效果~

然後再根據以上四個因素做評比，找到了汽車頂級隔熱紙首選！那就是 SolarGard 舒熱佳 隔熱紙 。

關於 SolarGard 舒熱佳 隔熱紙

SolarGard 舒熱佳 隔熱紙是美國原裝進口的國際品牌，以環保、健康、無毒為主旨。

擁有多項國際認證，通過MAS國際無毒認證，貼模、拆除或使用中都不會有任何臭味！

也擁有美國綠建築協會的認證，對於能源與環境都友善，不會損耗地球資源👍



另外跟女生最有關的就是SolarGard 舒熱佳還有得到美國皮膚癌基金會的認證，證實能夠有效阻隔紫外線及紅外線 達到防曬的效果 ，搭車時可以很安心的穿短裙也不怕曬❤️

更詳細內容可前往SolarGard 舒熱佳官網查看

專業車體隔熱紙貼膜推薦：笙達隔熱膜

企鵝的車也使用了3-4年，當初是選業代贈送的隔熱紙，但因為最近天氣越來越熱，發現原本的隔熱紙已經沒辦法抵抗夏天強烈的熱氣了😢

趁著夏天的季節，趕快找請專業的師傅來幫忙做更換！

雖然說網路上有說可以自己貼，但說實在我對於自己的技術完全沒信心🤣

而且還要把舊的隔熱紙撕下來，對我來說真的太困難了

後來詢問過親友加上網路上的推薦，找到了這間笙達隔熱膜。

店家鄰近國道一號，交通非常方便，一下交流道就到了

來到了笙達隔熱膜後，發現店家前面有一塊空地，可以直接停放在店門口👍

非常方便！ 不用擔心停車的問題

此外他們車行也有提供休息室，等待施工時可以坐在這裡划手機或辦公~

一般隔熱紙的施作時間大概為3-4小時，如果沒有其他行程安排的話可以帶筆電或平台來使用哦

詢問過笙達隔熱膜的專業師傅，對方推薦舒熱佳 VX 隔熱紙系列，剛好可以搭配上他們的夏季活動，登陸保固卡月月還能再抽Panasonic 奈米水離子吹風機！

越早參加這個活動，中獎的機率會越高哦😍 查看詳細活動請點我

另外店家也有提供這次VX 系列隔熱紙特色：

(1) 總隔熱率(TSER)最高可高達 63%以上，隔熱和防曬都有感

(2) 頂級奈米陶瓷塗佈技術，不影響手機的收訊，安心使用GPS~

(3) 低內外反，不容易產生白霧

(4) 擁有國際 MAS 無毒認證，通過有機揮發物測試，保障人體健康沒風險

(5) 獨家5+1 原廠線上保固，高達六年的保障超安心！

SolarGard 舒熱佳 VX 隔熱紙 開箱

確認完需求及價格後，笙達隔熱膜的師傅就會先把舊的隔熱紙拆下來~

店家都會很細心地先用熱風吹，讓隔熱紙比較好撕下來不會讓膠條裂開！



在拆除舊隔熱紙的過程中，企鵝就有聞到陣陣的塑膠臭味，詢問師傅後得知原來材料比較不好時或使用太久，就比較容易有這個味道~正常好的隔熱紙不應該有這種塑膠味才對

這時候聽到這個更讓企鵝覺得隔熱紙真的還是要定期做更換~

而且還要注重一些國際的無毒認證！才不會對健康造成危害，畢竟健康是無價的！

等舊的隔熱紙都拆除後，準備貼上新的隔熱前，店家會噴水做個灰塵的清潔~

然後也會很細心的把車窗的每一個角落都清潔一遍！

此外他們也會很貼心地舖上防塵絨布到車體裡，在更換隔熱紙的過程中不會用髒你的愛車！

我覺得這間隔熱紙師傅的服務滿細心和專業的！中間有任何問題隨時詢問他們都會耐心地回答🥰

畢竟車子本身的價格很貴，出甚麼事都會讓我很擔心🤣處理貼模的師傅越專業我也會越放心~

清潔完畢後店家就會把新的隔熱紙貼上去了~

在貼之前也會噴一次水，達到潤滑劑的效果讓隔熱紙更加服貼車體！

滿讓我覺得厲害的地方是店家的裁切功力不錯(歪樓😂

切完隔熱紙貼上去之後真的是完全的貼合我自己車的大小，貼完之後也看不到任何的縫隙！超級厲害

貼模結束後，店家也會細心的跟你說明保固卡的使用以及貼模的細項等等

我自己真的覺得笙達隔熱膜的服務很完整！從一開始的說明、傾聽顧客的需求再到貼模的過程以及結束的後的提醒等等~這次換隔熱紙的體驗真的很不錯🥰

SolarGard 舒熱佳隔熱紙 評價

而且這次貼的隔熱紙看起來也很有質感！貼完之後整個車子的玻璃感覺亮黑亮黑的~

看起來就像是全新的車😆😆

從車上看出去的視野也很清晰！就像沒貼一樣，車子開起來非常的舒適❤️

重點是隔熱的效果也真的很好👍從楊梅笙達隔熱膜這裡開到桃園市區用餐的過程覺得非常的涼爽🌬️

假日開車去青埔看電影或是去中原文化園區時也覺得很隔熱！

另外還發現就算車子在室外停車場停很久後再去牽車，也不會像以前那麼悶熱😍

打開車門開個冷氣，散熱一下馬上就可以前往下一個景點或餐廳了，讓我超喜歡！

夏天才剛開始， 企鵝之後還會更常的開車出遠門和到各縣市採點🚗

更換完這次的SolarGard 舒熱佳 VX 隔熱紙後，真的是讓我慶幸還好有做這決定！

讓開車的過程不會那麼的悶熱和不舒服❤️

而且車子的隔熱紙真的是要定期做更換，最好4-5換一次隔熱紙的效果會比較好~

像企鵝常常用車出門的人或經常開車跑業務的朋友建議可能3-4年就做更換，畢竟太常使用也會影響隔熱紙的效果，再來經常開車的人應該也會很怕曬🤣🤣所以還是要注重一下隔熱紙的品質和效果！