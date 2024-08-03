假日拜訪了很要好的大學同學家，同時也是他們的育兒新家！同學媽媽把老家二樓重新翻修給他們住，著實羨慕…有後盾真好！他們也跟我分享了翻修前後，差別非常大，一起開箱給大家看！

《原屋況》

先給大家看一下二樓的”老樣子”

房子是三層樓別墅，二樓有27坪，同學說兄弟姊妹長大搬離開家之後，老家二樓就荒廢成了倉庫，趁這次注入新血，又重新啟動變成養育第三代的地方，莫名有股代代傳承的感動！

《平面配置與3D渲染圖》

聊到設計公司，同學說這也是滿妙的，因為他媽媽是醫美診所的常客，看到診所翻修後覺得很棒很好看，就從院長那裡拿到設計公司的電話。

這次重新翻修做了一房兩廳一廚一衛，因為要趕在小孩出生前完工還要散味道，設計公司也很積極追進度，從場勘、溝通設計需求、畫稿修稿到定稿，從討論到開工花了3個月。

同學媽媽說之前有自己統包翻修過房子的經驗，但覺得太累了，這次決定要交給專業的設計師來，真的很輕鬆，還可以預先看到家未來的樣子，設計費花得很值得！

《翻修開工》

舊裝潢全部拆除。

▼打除舊格局重新規劃隔間。

▼鋁窗更換成氣密窗。

▼泥作粉光。

詳細施工項目文章最後會整理給大家參考！

《養兒新家開箱》

同學老婆也很感性地說很幸運遇到好婆婆，不然現在要買一間新房子動輒千萬，也不可能買到27坪這麼大，更不用說扛房貸了…真的滿滿感恩的心！

客廳

翻修後完全不一樣了，整個氛圍、整個空間都活化了起來！！

▼很溫馨又很young的氛圍，讓我自己也覺得在這裡養兒是一種期待、一種嚮往。 同學說他老婆坐月子期間 ，在月子中心看到群組傳來的完工照，整個人心花怒放，迫不及待想搬進去。

餐廳

二樓配置了簡易流理台，也放了冰箱和餐桌，可以準備簡單的輕食、早餐，也方便沖洗奶瓶泡奶粉，當然正餐還是會到一樓大家一起吃，這樣才有三代同樂的感覺！

臥室

臥室是一整片大空間，以梳妝台區分兩個空間，外面可以當較為隱秘的起居室，裡面則是睡覺空間。

▼地板舖設Rococo洛可可地板，這是新式超耐磨地板，有防水靜音墊，未來寶寶會爬了就是最佳活動領域！

▼全部材料設計師都用低甲醛材料，同學說很感謝設計師的細心～油漆是使用得利健康居除甲醛乳膠漆，對大人、寶寶和環境都是友善的，聽同學媽媽說油漆在塗的時候幾乎沒有味道，很不錯。

▼全身鏡放衣櫃內，避免未來寶寶會爬會走碰撞到鏡子，大空間盡量淨空為主。

衛浴

主臥浴室簡約設計，比較特別是外面的小空間，設計師規劃成育嬰空間，因為嬰兒前期很常需要更換尿布及清洗，因此離水源越近會越方便，這區規劃了尿布台、收納櫃以及牆面掛鏡，洗完澡也可以在這裡吹頭髮，動線很方便。

同學心得：我們已經入住一陣子了，居家環境非常舒適完全不用適應，但還在適應新手爸媽的雞飛狗跳就是了…哈哈…

▼最後附上一張軟Q寶寶！

▼翻修資訊放這裡

施工項目有：

(1) 全部舊鋁窗更換成氣密窗

(2) 局部拆除舊格局重新規劃新隔間

(3) 天花板拆除換新

(4) 整間浴室翻新

(5) 新作木作櫃體

(6) 新作系統櫃

(7) 主臥鋪設洛可可地板

(8) 鋁框玻璃拉門工程

(9) 空調

(10) 油漆工程

(11) 全室細清

(12) 既有洞石地板打磨拋光

(13) 軟裝設計

裝潢坪數和費用：

2F共27坪，工程費用約250萬。

設計公司：

綻緣空間設計室內裝修

地址：台中市南區忠明南路758號14樓

營業時間：9:00-18:00（六日休息）

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