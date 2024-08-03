媽媽的代步車冷氣越來越不涼，節儉的她還一直忍耐....直到有天我讓她載才發現，有開沒開冷氣還真沒什麼差！！！！有夠熱！我提醒媽媽，這樣冷氣開著，不但沒涼到，還賠了油耗。不如開窗戶，油錢會省很多 🤣 。我媽一聽，突然明白了，要我趕快找人修一修。小女子我哪認識什麼汽車維修廠啊？！當然是問一下 谷歌大神 有沒有推薦的保養廠瞜 ～ 😁 。結果搜尋一下，這家 興泰汽車保養廠 網路評價很不錯，很多人都去這裡修冷氣，幫媽媽打個電話約個時間，我也幫忙開去維修，希望別花太多錢才是。

興泰保養廠的技師，花了蠻長的時間檢查，一一跟我說明冷氣為什麼不冷的原因。因為這台代步車年份很久了，冷氣從來沒有維修過。加上不冷了媽媽還一直開，結果 散熱馬達，風箱仁，散熱排都有問題。車子使用也蠻長一段時間了，乾脆直接換一換。日本車零件簡單，換一換又可以用很多年！

接下來是清洗冷凍油，冷凍油是用來潤滑壓縮機的，可以延長壓縮機的壽命。一旦冷凍油髒了，就有可能提高壓縮機溫度，導致冷房不冷的可能性。清洗過程真的看到我們家的車子從混濁洗到清澈如水。

整個零件換好，冷凍油清洗完成後！直接測試汽車冷房溫度！嚇死人～只有3.7度 ，有夠冷！這下子我媽可以舒舒服服的開代步車了！我開回家時冷氣吹起來超級透心涼！也真的是差太多了。

這次興泰保養廠的技師也給我很多寶貴的觀念，每三四年就可以做一次 冷氣系統保養，這樣就可以有效延長汽車冷氣系統的壽命。興泰汽車保養廠的冷氣系統保養費用是3600元起，很划算！三四年才花一次，平均一年才幾百塊，現在每年夏天有七個月以上！！汽車冷氣真的是非常重要！如果你也感覺汽車冷氣不涼，建議可以來興泰汽車保養廠檢查看看，花小錢讓行車過程舒適，不然等等開車還會中暑.......

興泰汽車修配廠

地點：台南市歸仁區中山九街1號

電話：06-2301185

驗車時段：週一至週五 8:00~12:00、13:00~18:00、週六 8:00~12:00／週日休息

營業時間：週一至週五 8:00~12:00、13:30~17:00、週六 8:00~12:00、13:30~16:00／週日休息

LINE好友拿優惠：https://lin.ee/Ta0fvb8