之前看到日本東京有能睡在書櫃裡的Hostel(大阪也有了)!!

對於喜愛日本和閱讀的我,一直很想去朝聖~

雖然還沒能到日本一住,但近幾年來...台灣也有像日本東京的書櫃Hostel

讓愛書的書蟲們,先不用急著到日本,就可以先在台灣感受伴著書香進夢鄉的美好~

這次和友人來到新竹的『護城河畔的樹屋書店』,

他們採日本人氣Tokyo Book&Bed的設計

以日／夜場入場制,讓大家能方便選擇自己想要來閱讀的方式

日場入場：12:00~18:00 入場費用：$300／僅停留2小時 $250

夜場入場：check in：17:00~23:00 check out：11:00 入場費用：$750

另外也有提供不閱讀也可以來午茶享用咖啡、甜點或是喝個文學調酒／精釀的書店吧檯區

►怎麼到『護城河畔的樹屋書店』



『護城河畔的樹屋書店』離新竹車站很近,不急不徐的步行約10~15分之間就能到達

也不會有什麼複雜的道路,還有一段能走在騎樓裡~ 只要從新竹火車站前站出站後,

往左手邊看到"民族路"方向直走,再拐個小小的左轉,就到達了~

會拖慢時間的...大概只有沿途好逛的百貨公司和商家及好吃好喝的飲食店了







由民族路直走到與東門街的大路口,再繼續直走



到了唯一一個Y字路口時,往左邊走



走進不大不小的街道後.. 再往前走一些,就到達「樹屋書店」

『護城河畔的樹屋書店』離東門市場及城隍廟不遠,還臨近新竹美術館和新竹市政府

►『護城河畔的樹屋書店』



『護城河畔的樹屋書店』BOOK & BED



書店吧檯區

這裡check in之外,也是能和朋友們來聊天喝喝咖啡的午茶、晚茶店

桌上放置的書本、羽毛筆和墨水瓶... 讓人在白日裡感受到文學氣息

又因為店內提供了塔羅牌占卜服務(點我預約),夜晚到來在這裡又充滿了哈利波特的魔法氛圍



除了閱讀... 這裡還有提供咖啡和好吃的風之丘雞蛋糕和舒芙蕾,可外帶／內用

►『護城河畔的樹屋書店』咖啡、雞蛋燒雞蛋糕、文學調酒



來入住的這天,新竹天氣好熱~ 到城隍廟吃完午餐後,也不用在炎熱的氣溫下找下午茶店

和友人直接再回來樹屋書店歇歇腳喝下午茶,順便等check in





人生海海、盆栽咖啡

很吸睛的2杯咖啡~ 盆栽咖啡還附了可愛的小鏟子~

上層的巧克力粉中層的奶泡下層的拿鐵,不論在視覺上or口感上都很有層次感

人生海海是海塩焦糖口味,我們聽到就好喜歡的口味!!

雖然是一杯名為人生海海的咖啡,但焦糖鮮奶油細緻綿密,喝起來順口又帶些鹹甜口感,令人好有幸福感~

風之丘小滿福：所有口味任選3個 $160

雞蛋糕小滿福：雞蛋糕任選3個 $150

雞蛋糕(甜)口味有9種,雞蛋燒(鹹)的口味有6種+每日限定口味

外帶的紙袋也超有特色的!!



我們選了很特別又少見的鹹豬肉雞蛋燒和新竹名物的"新竹貢丸"的起司貢丸雞蛋燒

雞蛋燒份量上很大一個,吃了會很有飽足感的點心~

雞蛋燒那一面滑嫩充滿蛋香,另一面的雞蛋糕外皮有些微的焦脆感,吃起來蓬鬆濕潤...每一口都鹹香豐富



我們另外也點了小鬆餅~ 整個很有森林感!! 很搭配我們在樹屋裡悠閒的午茶

►『護城河畔的樹屋書店』文學調酒







不論白天夜晚,都能來一杯文學系調酒~



我們order了魔法石&小王子

這兩款文學調酒一上桌後,令人好驚豔!! 居然就有魔法石出現了~

"魔法石"（左邊）調酒色澤溫暖,頂部飾有精緻小石,給人魔幻的感覺

"小王子"（右邊）調酒晶瑩剔透,蘊含夢幻色彩,彷彿引領人進入小王子的B612星球

喝酒不開車，開車不喝酒／未滿十八歲請勿喝酒

塔羅牌占卜

不管是生活中、工作上、友情、感情等的困惑,都可以來找小塔解惑《點我預約》

黑門莉來入住的這一天也有塔羅求解,得到小塔的建議和找到一個詢求方向



最喜歡的故事&動畫... 帶領我們走了一段愛與自我探索的旅程~

►『護城河畔的樹屋書店』日間入場



日場入場

入場時間：12:00~18:00

入場費用：$300／2小時 $250



約有2000多本書本雜誌供閱讀







提供10種自家烘焙咖啡豆與沖泡茶包無限暢飲







黑貓的書籤好可愛!! 包羅喵星人的各種可愛pose

►『護城河畔的樹屋書店』夜間入場



夜場入場

入場時間：check in 17:00~23:00 check out 11:00

入場費用：$750



夜間入場來入住一晚,書中自有黃金屋...





進來書屋的空間後,四周被書香氣息所包圍

彷彿置身於知識的海洋之中牆上排列整齊的書籍,從古至今無所不包...



不窩在臥舖裡時,坐在格子裡看書也好舒服~ 還有提供插座,使用NB也沒問題

by the way~日間入場也可來2F這裡閱讀



南洋風的露臺,吹著夏夜晚風~ 可點杯調酒來這裡坐著,很有渡假感



乾濕分離的浴室與提供日式免治



洗衣機、吹風機、拖鞋、耳塞、電蚊香片一應俱全

若忘了帶毛巾,店內也有販售毛巾



這是此次的書格~ 能睡在書櫃裡也有小小哆拉A夢的感覺

樹屋書店會給一套床單、被套、枕頭套,需要自己舖床~

讓我想起之前在京都胡亂座也需要自己舖床,這比在胡亂座輕鬆多了

※check out前請先將床單、被套、枕頭套都收好丟在洗衣機前的回收籃



臥舖裡很寬敞,頭上也不會太有壓迫感



約160cm的我,躺直後腳邊還很有空間,180左右的男生來能將腳伸直



拿著想看的書,就可以在無人打擾的小小世界中,愜意放鬆的閱讀



臨走前... 自助Check out很方便

這次和友人來入住,我們都很喜歡這裡的文學氛圍和書香環境

工作人員也都很親切熱情的為我們介紹~

在忙碌的現代裡,很需要有這麼能沉靜放鬆閱讀的空間

不僅可以獲得知識和啟發,也可透過閱讀提升幸福感~

護城河畔的樹屋書店

FB／IG／Line

【地址】新竹市東區民族路33巷67號

【TEL】0910-686-786

日場入場：12:00~18:00

夜場入場：17:00~23:00 隔日11:00離場

停車場資訊：東大路橋下有國有停車場

每日營業／開放自助入場／收到E-mail即完成預定／預定選擇現場付款即可