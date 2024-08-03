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台灣愛文芒果乾：來自南部的天然甜蜜

2024-08-03 20:04:00 黃爸爸糖果屋 人氣：55
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窩客好文

黃爸爸糖果屋

發表篇數：11篇

文章類別：生活-居家雜貨

愛文芒果的特色與產地

愛文芒果以其獨特的香甜和細膩的果肉在全球享有極高的評價。主要的產季在5月至7月，屏東枋山和台南玉井是台灣最主要的兩個產地。

屏東枋山：芒果之王的故鄉

  • 地理與氣候：屏東枋山位於台灣南部，環境條件非常適合芒果生長，氣候炎熱且日照充足。
  • 芒果特色：枋山的愛文芒果以其果肉厚實、甜度高和香氣濃郁聞名，常被稱為「芒果之王」。
  • 產期：枋山的愛文芒果成熟較早，主要產期在5月至6月。

台南玉井：熱帶風味的精粹

  • 氣候特徵：台南玉井的氣候溫暖，雨量適中，非常適合愛文芒果的生長。
  • 芒果描述：玉井的愛文芒果果肉細緻，味道甜中帶酸，風味極佳。
  • 產期：玉井的愛文芒果產期稍晚，一般在6月至7月。

台灣其他產區的簡介

除了枋山和玉井外，愛文芒果在台灣的高雄、屏東其他鄉市、台南其他鄉市、嘉義、雲林和彰化等地也有栽培。雖然這些地區的產量和品質可能不及枋山和玉井，但也為台灣芒果的多樣性貢獻了一份力。

從鮮果到芒果乾：甜美轉化

將愛文芒果加工成芒果乾，不僅能延長其保質期，還能讓人們更方便地隨時隨地享受到這種水果的魅力。芒果乾的製作過程包括選擇成熟的愛文芒果、切片、緩慢烘乾以保留最多的風味和營養。

結語：品味台灣的甜蜜

台灣愛文芒果乾是一種極佳的伴手禮，不僅展現了台灣豐富的農業和食品加工技術，也是將台灣的天然甜蜜分享給世界的美好方式。無論是作為旅行紀念或日常小食，愛文芒果乾都是您不可錯過的選擇。

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