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官方蝦皮：Raw Beauty - 歐美精緻香氛類用品

很多香氛品牌通常也會推出自己的洗沐用品，我還滿喜歡在這種構成的品牌裡面購物的，

因為有香氛的底蘊在，這樣的洗沐用品的香氣通常也都會很有質感，

不會聞起來像是廉價的香水，過於濃烈又讓人頭暈，而且使用起來的品質也都有一定的水準。

這次要跟大家分享的這款，我在Raw Beauty發現的是，義大利製造的瑞士品牌PRIJA沛嘉，

他們的活力人蔘髮膚沐浴洗髮露，還有木質檀香室內擴香和木質檀香蠟燭，

款款都是遵循歐盟檢驗標準和素食者友善配方製成，而且包材還是環保的喔~

精美的包裝設計，也很適合拿來送禮，送姊妹，或是當情人節禮物也很不錯~

整體擺放在一起很有質感呢

木質檀香室內擴香透過光線的折射好美喔~

木質檀香蠟燭挺大杯的，可以用很久，哈

他們的香氣都很溫和，讓人很放鬆，很有治癒的感覺。

最喜歡在工作告一個段落後的片刻休憩，放點冥想音樂，點上木質檀香蠟燭，

讓自己沉澱在這樣的氛圍空間裡。

一些線上遊戲不是都會設定，人物只要回到自己的村莊就能快速回血嗎?

當我在這樣的情境裡面，就是能讓我快速回血的自製舒適圈，很推薦大家也可以在家試試看喔~

木棒的部分大家可以依照自己的需求增減調整，我自己使用的話，覺得放一根就很香了。

活力人蔘髮膚沐浴洗髮露是設計為洗澡洗頭二合一的產品，一瓶就能滿足兩種需求~

用來洗髮的話，他可以洗的乾淨又不會乾燥，

洗完也不需要再使用潤髮乳，就是很滋潤的類型，但也不會滋潤到覺得沉悶，喜歡~

鬆鬆的又有光澤感

用來洗澡也一樣很溫和，不會覺得緊繃，洗完是霧面質感，覺得很清新，

平常露肩膀或是露點肚肚也不會覺得有負擔。

美好的生活從迷人的氣息開始，一起到Raw Beauty逛逛吧~