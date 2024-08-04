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【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香 木質檀香蠟燭 Raw Beauty

2024-08-04 01:40:00 shouyadog 人氣：7
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shouyadog

發表篇數：797篇

文章類別：生活-居家雜貨

 

Raw Beauty

官方網站：Raw Beauty

官方臉書：Raw Beauty

官方蝦皮：Raw Beauty - 歐美精緻香氛類用品

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

很多香氛品牌通常也會推出自己的洗沐用品，我還滿喜歡在這種構成的品牌裡面購物的，

因為有香氛的底蘊在，這樣的洗沐用品的香氣通常也都會很有質感，

不會聞起來像是廉價的香水，過於濃烈又讓人頭暈，而且使用起來的品質也都有一定的水準。

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

這次要跟大家分享的這款，我在Raw Beauty發現的是，義大利製造的瑞士品牌PRIJA沛嘉，

他們的活力人蔘髮膚沐浴洗髮露，還有木質檀香室內擴香和木質檀香蠟燭，

款款都是遵循歐盟檢驗標準和素食者友善配方製成，而且包材還是環保的喔~

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

精美的包裝設計，也很適合拿來送禮，送姊妹，或是當情人節禮物也很不錯~

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

整體擺放在一起很有質感呢 【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

木質檀香室內擴香透過光線的折射好美喔~ 【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

木質檀香蠟燭挺大杯的，可以用很久，哈 【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

他們的香氣都很溫和，讓人很放鬆，很有治癒的感覺。

最喜歡在工作告一個段落後的片刻休憩，放點冥想音樂，點上木質檀香蠟燭，

讓自己沉澱在這樣的氛圍空間裡。

一些線上遊戲不是都會設定，人物只要回到自己的村莊就能快速回血嗎?

當我在這樣的情境裡面，就是能讓我快速回血的自製舒適圈，很推薦大家也可以在家試試看喔~ 【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

木棒的部分大家可以依照自己的需求增減調整，我自己使用的話，覺得放一根就很香了。

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

活力人蔘髮膚沐浴洗髮露是設計為洗澡洗頭二合一的產品，一瓶就能滿足兩種需求~

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

用來洗髮的話，他可以洗的乾淨又不會乾燥，

洗完也不需要再使用潤髮乳，就是很滋潤的類型，但也不會滋潤到覺得沉悶，喜歡~

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

鬆鬆的又有光澤感 【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

用來洗澡也一樣很溫和，不會覺得緊繃，洗完是霧面質感，覺得很清新，

平常露肩膀或是露點肚肚也不會覺得有負擔。

 

【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

美好的生活從迷人的氣息開始，一起到Raw Beauty逛逛吧~ 【PRIJA 沛嘉】活力人蔘髮膚沐浴洗髮露 木質檀香室內擴香

 

文章標籤
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