為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 居家雜貨 > 登革熱疫情虎視眈眈｜居家防蚊必勝絕技｜中藥防蚊包必備｜台南仲春堂獨家推薦

登革熱疫情虎視眈眈｜居家防蚊必勝絕技｜中藥防蚊包必備｜台南仲春堂獨家推薦

2024-08-04 10:46:00 南搞先生 人氣：34
share
窩客好文

南搞先生

發表篇數：104篇

文章類別：生活-居家雜貨

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

 

最近蚊子越來越多，門口的電蚊燈每天作響！現在路上也越來越多警告旗幟，不出我所料，早上馬上看到新聞出現..... https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%A2%83%E5%A4%96%E7%A7%BB%E5%85%A5%E7%99%BB%E9%9D%A9%E7%86%B1-1-4%E5%9E%8B%E7%97%85%E6%AF%92%E9%83%BD%E6%9C%89-201000705.html

 

台南市17日新增1例境外移入登革熱，目前累計11例且4型病毒都有，去年台南總共登革熱確診逾2.1萬人，真的是有夠嚇人！一到辦公室都跟同事聊起這個話題，有同事分享她在夏天都是用中藥的防蚊包，天然又有用！我們所有人都很好奇，大家都沒聽過這種東西。她繼續分享說，中藥防蚊包裡使用蚊蟲不喜歡的中藥材，所以天然驅蚊，但是有一種味道！要看大家是否能習慣，她覺得很像精油的味道，家人也都無感，現在她們在家裡三層樓總共放了十幾包。

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 路上就可以看到宣導旗幟。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 已經啟動噴藥作業。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 政府應該已經繃緊神經，如臨大敵！

 

根據同事分享，我來到南區大成路上的一間 仲春堂中藥行，門口馬上就可以看到在賣防蚊包！詢問後才知道是對面仲春堂中醫診所的中藥材店。一般都只有去過中醫診所的朋友才知道這裡。

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 仲春堂中藥材店。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 防蚊包是夏季熱銷商品。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 架上陳列一些大眾化中藥需求的商品。

 

透過店員的介紹得知，她們家的中藥防蚊包內含11味中藥材效期兩個月有效範圍大概 5~6坪一包！如果處在蚊蟲很多的地方，自己酌量增加！他們家仲春堂中醫診所已經有五十年的歷史，很早就在做防蚊包，有自己的配方，驅蚊很有感！

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 中藥防蚊包，每包60g，90元/包。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 來買的時候看到大家在做防蚊包diy的課程，很有趣！150元/次，三人即可預約。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 中藥防蚊液。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 大家常用到的枸杞，紅棗，仙楂等.....都有賣，而且比較便宜。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 整顆烏梅八仙果。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 口含烏梅八仙果，保養喉嚨的。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 檸檬膏也是保養喉嚨的聖品。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 自製研磨中藥胡椒粉。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 中醫師調配的雙菊亮眼茶。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 中醫師調配的肥油88茶。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 老闆人真好！買6包還送1包。

 

回家後當然是跟同事一樣容易有蚊蟲的地方就放！大門口是必備的！以及樓梯間，每間房間的門把上，甚至也可以放在電風扇後面，吹出來的風都有驅蚊的味道，這樣也可以！

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 放在大門口。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 後門的門口。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 樓梯間。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 電扇後。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 紗門上也放一包。

 

【台南中藥推薦】仲春堂中藥｜11味獨家配方防蚊包｜夏日蚊蟲必

▲ 媽媽還拿到自助餐放。

 

經過一個月後，我們家都認為蚊子真的少很多！超級神奇的！我媽是開自助餐的，她也拿一包去自助餐放，也覺得很有效，甚至連蒼蠅都沒有看到。沒想到這種中藥防蚊包這麼有效，最主要是沒有化學成分不需要擔心用多會傷身體很適合家中有老人小孩，而且味道我覺得很快就習慣了，放在家中真的還蠻無感的。趁現在登革熱還沒真正流行起來，很推薦大家趕快做好預防。

 

仲春堂中藥房

地址：台南市南區大成路二段23號

營業時間：每週二到六10:00-19:00

蝦皮賣場（單包）：https://tw.shp.ee/zkqVieo

蝦皮賣場（買10送１包）：https://tw.shp.ee/RG3ga6T

 

 
文章標籤
蚊子怕什麼味道 蚊子 登革熱及常見孳生源介紹 登革熱及常見孳生源介紹解答 登革熱 中藥 中藥防蚊包 台南中藥行 台南中藥行推薦
創作者介紹
創作者 南搞先生 的頭像
南搞先生

南搞先生




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#中藥
morechevron_right
文章關鍵字
蚊子怕什麼味道 蚊子 登革熱及常見孳生源介紹 登革熱及常見孳生源介紹解答 more
檢舉
share
chevron_left

台南市北區台南清酒專賣Sakakura與Josephinen喬
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up