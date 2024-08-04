最近蚊子越來越多，門口的電蚊燈每天作響！現在路上也越來越多警告旗幟，不出我所料，早上馬上看到新聞出現..... https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%A2%83%E5%A4%96%E7%A7%BB%E5%85%A5%E7%99%BB%E9%9D%A9%E7%86%B1-1-4%E5%9E%8B%E7%97%85%E6%AF%92%E9%83%BD%E6%9C%89-201000705.html

台南市17日新增1例境外移入登革熱，目前累計11例且4型病毒都有，去年台南總共登革熱確診逾2.1萬人，真的是有夠嚇人！一到辦公室都跟同事聊起這個話題，有同事分享她在夏天都是用中藥的防蚊包，天然又有用！我們所有人都很好奇，大家都沒聽過這種東西。她繼續分享說，中藥防蚊包裡使用蚊蟲不喜歡的中藥材，所以天然驅蚊，但是有一種味道！要看大家是否能習慣，她覺得很像精油的味道，家人也都無感，現在她們在家裡三層樓總共放了十幾包。

▲ 路上就可以看到宣導旗幟。

▲ 已經啟動噴藥作業。

▲ 政府應該已經繃緊神經，如臨大敵！

根據同事分享，我來到南區大成路上的一間 仲春堂中藥行，門口馬上就可以看到在賣防蚊包！詢問後才知道是對面仲春堂中醫診所的中藥材店。一般都只有去過中醫診所的朋友才知道這裡。

▲ 仲春堂中藥材店。

▲ 防蚊包是夏季熱銷商品。

▲ 架上陳列一些大眾化中藥需求的商品。

透過店員的介紹得知，她們家的中藥防蚊包內含11味中藥材，效期兩個月，有效範圍大概 5~6坪一包！如果處在蚊蟲很多的地方，自己酌量增加！他們家仲春堂中醫診所已經有五十年的歷史，很早就在做防蚊包，有自己的配方，驅蚊很有感！

▲ 中藥防蚊包，每包60g，90元/包。

▲ 來買的時候看到大家在做防蚊包diy的課程，很有趣！150元/次，三人即可預約。

▲ 中藥防蚊液。

▲ 大家常用到的枸杞，紅棗，仙楂等.....都有賣，而且比較便宜。

▲ 整顆烏梅八仙果。

▲ 口含烏梅八仙果，保養喉嚨的。

▲ 檸檬膏也是保養喉嚨的聖品。

▲ 自製研磨中藥胡椒粉。

▲ 中醫師調配的雙菊亮眼茶。

▲ 中醫師調配的肥油88茶。

▲ 老闆人真好！買6包還送1包。

回家後當然是跟同事一樣容易有蚊蟲的地方就放！大門口是必備的！以及樓梯間，每間房間的門把上，甚至也可以放在電風扇後面，吹出來的風都有驅蚊的味道，這樣也可以！

▲ 放在大門口。

▲ 後門的門口。

▲ 樓梯間。

▲ 電扇後。

▲ 紗門上也放一包。

▲ 媽媽還拿到自助餐放。

經過一個月後，我們家都認為蚊子真的少很多！超級神奇的！我媽是開自助餐的，她也拿一包去自助餐放，也覺得很有效，甚至連蒼蠅都沒有看到。沒想到這種中藥防蚊包這麼有效，最主要是還沒有化學成分，不需要擔心用多會傷身體。很適合家中有老人小孩，而且味道我覺得很快就習慣了，放在家中真的還蠻無感的。趁現在登革熱還沒真正流行起來，很推薦大家趕快做好預防。

仲春堂中藥房

地址：台南市南區大成路二段23號

營業時間：每週二到六10:00-19:00

蝦皮賣場（單包）： https://tw.shp.ee/zkqVieo

蝦皮賣場（買10送１包）： https://tw.shp.ee/RG3ga6T

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