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[發胖日記-夜景篇]｜台中｜啡文學咖啡龍井店 ｜大學生/小資族私房浪漫平價台中夜景 | PopDaily 波波黛莉

2025年菜外帶 台中 龍井 大學生 more
2025-01-17 13:00:00 文字：頁兔
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造訪時間:2024/08/18

啡文學龍井店是台中老字號景觀咖啡廳，位在龍井半山腰有著絕佳地理位置，傍晚來可以同時欣賞夕陽，並遠眺台中海線夜景，氣氛非常不錯，室友說大學的時候很常跟學長來這邊看夜景，不曉得有沒有偷偷帶妹子。

每人低消只要110元非常親民，而且不限用餐時間，但這邊只收現金，不能刷卡、不能用行動支付，提醒身上記得要帶現金入內，就必須先點餐結帳，之後再自已找座位坐。

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台中夜景推薦｜啡文學咖啡龍井店

01. 啡文學咖啡龍井店 ｜環境介紹

來的時候心情低落又下著大雨，看到周圍的環境跟陽傘，不禁笑了出來，也只有我們兩個失意人會在這種天氣出門看夜景，感覺包場了整個餐廳。

後來雨逐漸變小，人潮也開始湧現。

02. 啡文學咖啡龍井店 ｜菜單介紹

點了兩杯飲料跟一個披薩，鬆餅，享受雨後的狼狽及不堪。

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義式臘腸披薩350元

 
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蜂蜜鬆餅180元 [發胖日記-夜景篇]｜台中｜啡文學咖啡龍井店 ｜大學生/小資族私房浪漫平價台中夜景 | PopDaily 波波黛莉

03. 啡文學咖啡龍井店 ｜店家資訊

「啡文學咖啡龍井店 」資訊

地址：434台中市龍井區中廍路

電話： 0988 002 365

營業時間：週一~週日 下午6:30~上午2:30 (周五周六到凌晨三點)

價位: $200-400/人

臉書: 啡文學咖啡龍井店

[交通]

汽車停車場/機車停車場：有

備註:

  1. 僅現場候位
  2. 無訂位服務
  3. 僅現金付款
 

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啡文學咖啡龍井店

phone0988-002365
place台中市龍井區中廍(埠)路旁
3.65 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.75
裝潢氣氛
3.92
CP值
3.92
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