造訪時間:2024/08/18
啡文學龍井店是台中老字號景觀咖啡廳，位在龍井半山腰有著絕佳地理位置，傍晚來可以同時欣賞夕陽，並遠眺台中海線夜景，氣氛非常不錯，室友說大學的時候很常跟學長來這邊看夜景，不曉得有沒有偷偷帶妹子。
每人低消只要110元非常親民，而且不限用餐時間，但這邊只收現金，不能刷卡、不能用行動支付，提醒身上記得要帶現金入內，就必須先點餐結帳，之後再自已找座位坐。
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台中夜景推薦｜啡文學咖啡龍井店
01. 啡文學咖啡龍井店 ｜環境介紹
來的時候心情低落又下著大雨，看到周圍的環境跟陽傘，不禁笑了出來，也只有我們兩個失意人會在這種天氣出門看夜景，感覺包場了整個餐廳。
後來雨逐漸變小，人潮也開始湧現。
02. 啡文學咖啡龍井店 ｜菜單介紹
點了兩杯飲料跟一個披薩，鬆餅，享受雨後的狼狽及不堪。
義式臘腸披薩350元
蜂蜜鬆餅180元
03. 啡文學咖啡龍井店 ｜店家資訊
「啡文學咖啡龍井店 」資訊
地址：434台中市龍井區中廍路
電話： 0988 002 365
營業時間：週一~週日 下午6:30~上午2:30 (周五周六到凌晨三點)
價位: $200-400/人
臉書: 啡文學咖啡龍井店
[交通]
汽車停車場/機車停車場：有
備註:
- 僅現場候位
- 無訂位服務
- 僅現金付款
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