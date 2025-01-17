造訪時間:2024/08/18

啡文學龍井店是台中老字號景觀咖啡廳，位在龍井半山腰有著絕佳地理位置，傍晚來可以同時欣賞夕陽，並遠眺台中海線夜景，氣氛非常不錯，室友說大學的時候很常跟學長來這邊看夜景，不曉得有沒有偷偷帶妹子。

每人低消只要110元非常親民，而且不限用餐時間，但這邊只收現金，不能刷卡、不能用行動支付，提醒身上記得要帶現金入內，就必須先點餐結帳，之後再自已找座位坐。

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台中夜景推薦｜啡文學咖啡龍井店

01. 啡文學咖啡龍井店 ｜環境介紹

來的時候心情低落又下著大雨，看到周圍的環境跟陽傘，不禁笑了出來，也只有我們兩個失意人會在這種天氣出門看夜景，感覺包場了整個餐廳。

後來雨逐漸變小，人潮也開始湧現。

02. 啡文學咖啡龍井店 ｜菜單介紹

點了兩杯飲料跟一個披薩，鬆餅，享受雨後的狼狽及不堪。

義式臘腸披薩350元

蜂蜜鬆餅180元

03. 啡文學咖啡龍井店 ｜店家資訊

「啡文學咖啡龍井店 」資訊

地址：434台中市龍井區中廍路

電話： 0988 002 365

營業時間：週一~週日 下午6:30~上午2:30 (周五周六到凌晨三點)

價位: $200-400/人

臉書: 啡文學咖啡龍井店

[交通]

汽車停車場/機車停車場：有

備註:

僅現場候位 無訂位服務 僅現金付款

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