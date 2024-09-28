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電話：02 2305 2969

營業時間

星期一: 10:00 – 21:30,

星期二: 10:00 – 21:30,

星期三: 10:00 – 21:30,

星期四: 休息,

星期五: 10:00 – 21:30,

星期六: 10:00 – 21:30,

星期日: 10:00 – 21:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

要尋找老台北的足跡，南機場夜市是個不錯的選擇。這裡宛如一個自然演化的美食天地，每條巷弄都滿是各式小吃，實在是附近居民的美食街。

「臭老闆現蒸臭豆腐」的招牌特別引人注目，門前常常座無虛席，炊煙裊裊的場景更增添了食欲。

這家店連續多年上榜米其林必比登名單，人氣超旺，甚至吸引許多外地客專程前來品嚐，這就是它的魅力所在。

「臭老闆現蒸臭豆腐」主打素食，除了招牌的臭豆腐外，還有乾拌麵、米粉和海苔湯等美味，每道菜都達到相當高的水準。

雖然用餐空間不大，但店內氣氛熱絡，人多時需要排隊，蒸籠的高度幾乎可以與人相比。

餐點

臭豆腐（現蒸） 70元

這裡的麻辣臭豆腐可調整辣度，白嫩的豆腐上鋪著九層塔，散發著誘人的臭香。

每一口都是辣湯的絕妙交融，口感軟嫩，恰到好處，不會過鹹。

芝麻香麵 40元

我特別喜歡「臭老闆現蒸臭豆腐」的芝麻香麵，紅油看似辣卻味道香醇不辣，黑白芝麻的香氣飽滿，份量適中，剛好作為小點心。

這裡的食物讓人一吃成主顧，「臭老闆現蒸臭豆腐」的臭豆腐在口中爆汁，香臭交織的爽快感讓人欲罷不能。其他小點的表現也不俗，今晚再去吃一次吧！

Jun 2024.08

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