南機場夜市裡的「臭老闆現蒸臭豆腐」曾是當地居民的口袋名單，因為他們現蒸的臭豆腐口感獨特，名聲逐漸擴散，甚至吸引了米其林美食探險家前來品嚐。即使這家店隱身於巷弄之中，它的香氣仍然吸引著食客的目光，人氣因此暴漲，成為來到南機場夜市必嚐的美味。
更多南機場夜市美食：
《台北‧中正》鈺師傅上海生煎包-雙味包？玉米包？出鍋即秒殺的南機場生煎包
《台北‧中正》曉迪筒仔米糕-滷肉飯、排骨酥湯更出采的南機場夜市扛霸子
【台北中正】阿男麻油雞(附菜單) 會封口的黃金麻油雞 南機場最愛庶民美食
Table of Contents地圖 )
星期一: 10:00 – 21:30,
星期二: 10:00 – 21:30,
星期三: 10:00 – 21:30,
星期四: 休息,
星期五: 10:00 – 21:30,
星期六: 10:00 – 21:30,
星期日: 10:00 – 21:30
菜單
介紹
要尋找老台北的足跡，南機場夜市是個不錯的選擇。這裡宛如一個自然演化的美食天地，每條巷弄都滿是各式小吃，實在是附近居民的美食街。
「臭老闆現蒸臭豆腐」的招牌特別引人注目，門前常常座無虛席，炊煙裊裊的場景更增添了食欲。
「臭老闆現蒸臭豆腐」主打素食，除了招牌的臭豆腐外，還有乾拌麵、米粉和海苔湯等美味，每道菜都達到相當高的水準。
雖然用餐空間不大，但店內氣氛熱絡，人多時需要排隊，蒸籠的高度幾乎可以與人相比。
餐點
臭豆腐（現蒸） 70元
這裡的麻辣臭豆腐可調整辣度，白嫩的豆腐上鋪著九層塔，散發著誘人的臭香。
芝麻香麵 40元
我特別喜歡「臭老闆現蒸臭豆腐」的芝麻香麵，紅油看似辣卻味道香醇不辣，黑白芝麻的香氣飽滿，份量適中，剛好作為小點心。
Jun 2024.08
更多南機場夜市美食：
《台北‧中正》鈺師傅上海生煎包-雙味包？玉米包？出鍋即秒殺的南機場生煎包
《台北‧中正》曉迪筒仔米糕-滷肉飯、排骨酥湯更出采的南機場夜市扛霸子
【台北中正】阿男麻油雞(附菜單) 會封口的黃金麻油雞 南機場最愛庶民美食