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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

2024-09-28 00:00:00 Jun 人氣：89
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窩客好文

Jun

發表篇數：171篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：

臭老闆現蒸臭豆腐 二店
place台北市中正區中華路二段309巷46號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在台北尋找最後一座本土平價夜市，南機場絕對是最佳選擇！這個位於台北南區的夜市，遠離熱鬧的觀光景點，加上捷運萬大樹林線尚未通車，讓這裡的消費者主要是當地居民，成功保留了許多獨特且平價的小吃。有句話說得好：「在南機場立不住腳的店，肯定不好吃！」

南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

南機場夜市裡的「臭老闆現蒸臭豆腐」曾是當地居民的口袋名單，因為他們現蒸的臭豆腐口感獨特，名聲逐漸擴散，甚至吸引了米其林美食探險家前來品嚐。即使這家店隱身於巷弄之中，它的香氣仍然吸引著食客的目光，人氣因此暴漲，成為來到南機場夜市必嚐的美味。

南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

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Table of Contents

地圖 )
  • 電話：02 2305 2969
  • 營業時間 
    星期一: 10:00 – 21:30,
    星期二: 10:00 – 21:30,
    星期三: 10:00 – 21:30,
    星期四: 休息,
    星期五: 10:00 – 21:30,
    星期六: 10:00 – 21:30,
    星期日: 10:00 – 21:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 菜單

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    介紹

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    要尋找老台北的足跡，南機場夜市是個不錯的選擇。這裡宛如一個自然演化的美食天地，每條巷弄都滿是各式小吃，實在是附近居民的美食街。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    「臭老闆現蒸臭豆腐」的招牌特別引人注目，門前常常座無虛席，炊煙裊裊的場景更增添了食欲。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    這家店連續多年上榜米其林必比登名單，人氣超旺，甚至吸引許多外地客專程前來品嚐，這就是它的魅力所在。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    「臭老闆現蒸臭豆腐」主打素食，除了招牌的臭豆腐外，還有乾拌麵、米粉和海苔湯等美味，每道菜都達到相當高的水準。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    雖然用餐空間不大，但店內氣氛熱絡，人多時需要排隊，蒸籠的高度幾乎可以與人相比。

    餐點

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    臭豆腐（現蒸） 70元
    這裡的麻辣臭豆腐可調整辣度，白嫩的豆腐上鋪著九層塔，散發著誘人的臭香。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    每一口都是辣湯的絕妙交融，口感軟嫩，恰到好處，不會過鹹。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    芝麻香麵 40元
    我特別喜歡「臭老闆現蒸臭豆腐」的芝麻香麵，紅油看似辣卻味道香醇不辣，黑白芝麻的香氣飽滿，份量適中，剛好作為小點心。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    這裡的食物讓人一吃成主顧，「臭老闆現蒸臭豆腐」的臭豆腐在口中爆汁，香臭交織的爽快感讓人欲罷不能。其他小點的表現也不俗，今晚再去吃一次吧！

    南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。

    Jun 2024.08

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