台北最近老屋新生的案例中，「榕錦時光生活園區」的獨特品味無疑是最為高雅的代表之一。這座原本是日治時期刑務所官舍的老建築，經過重新規劃和修復後，吸引了許多理念相近的餐飲品牌進駐，完美轉型成為結合美食與生活風格的場域，讓喜愛美食與質感生活的人都能在這裡找到共鳴。
其中，世界冠軍的興波咖啡、年銷量超過80座101大樓的「好丘貝果」，都是這裡的亮眼品牌，當然還有知名精釀啤酒品牌「臺虎精釀」最新推出的酒食餐廳「臺虎居餃屋」。這家餐廳主打的是結合臺虎精釀招牌啤酒與日式煎餃的全新用餐體驗，讓人感受前所未有的「啤餃」魅力。
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星期一: 16:00 – 23:30,
星期二: 16:00 – 23:30,
星期三: 16:00 – 23:30,
星期四: 16:00 – 23:30,
星期五: 11:00 – 00:30,
星期六: 11:00 – 00:30,
星期日: 11:00 – 23:30
菜單
介紹
老台北人應該對金山南路和杭州南路之間的老眷村「華光社區」不陌生。這裡早在日治時期就曾是台北刑務所及其官舍所在地。國府撤退後，這裡被轉作為法務部員工宿舍，隨後也吸引了許多外地北漂族群入住，形成了居民龍蛇混雜的社區。
這幾年，隨著政府陸續推動危老眷村的改建和活化，華光社區也經歷了轉型。違章建築被拆除後，原有的日本歷史痕跡逐漸重現，這裡被轉變成為一個融合歷史與城市景觀的「榕錦時光生活園區」。
戶外有一排小吧檯，在秋高氣爽的日子裡，坐在這裡享受美酒與煎餃，別有一番風情。
值得一提的是，這家餐廳的入口設計非常隱秘，藏在側邊樓梯下，稍不注意就可能會錯過。
「臺虎居餃屋」與既有的「臺虎啜飲室Landmark」不同，它是專為「榕錦時光生活園區」這個充滿日式風情的場域打造的限定店。
餐點
店內的福岡式煎餃（高麗菜豬肉餡）每份120元，共8粒。
這款煎餃源自二戰時期的中國，後來傳入日本，在福岡發揚光大，成為當地特色的B級美食。
除了煎餃，店內的水餃（高麗菜豬肉餡）每份也是120元，共8粒。
相比台灣傳統的水餃，這裡的日式水餃個頭較小，味道清淡。搭配醬油、白醋與辣油這些餃子「三神器」，風味才能更為突出。
當然，來這裡一定要品嚐「臺虎精釀」的生啤酒，特別是「Draft High（嗨啤）」，每杯250元，麥香清爽，尾韻乾淨，配上煎餃的豐富口感，讓人不禁一口接一口，沉醉在這啤餃組合的美味中。
Jun 2024.08