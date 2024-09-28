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電話：02 2391 0150

營業時間

星期一: 16:00 – 23:30,

星期二: 16:00 – 23:30,

星期三: 16:00 – 23:30,

星期四: 16:00 – 23:30,

星期五: 11:00 – 00:30,

星期六: 11:00 – 00:30,

星期日: 11:00 – 23:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

老台北人應該對金山南路和杭州南路之間的老眷村「華光社區」不陌生。這裡早在日治時期就曾是台北刑務所及其官舍所在地。國府撤退後，這裡被轉作為法務部員工宿舍，隨後也吸引了許多外地北漂族群入住，形成了居民龍蛇混雜的社區。

這幾年，隨著政府陸續推動危老眷村的改建和活化，華光社區也經歷了轉型。違章建築被拆除後，原有的日本歷史痕跡逐漸重現，這裡被轉變成為一個融合歷史與城市景觀的「榕錦時光生活園區」。

「臺虎居餃屋」正是這個園區的招牌店家之一。它由近年迅速崛起的台灣本土精釀啤酒品牌「臺虎精釀」所打造，帶來了日式煎餃與精釀啤酒的獨特結合，讓這片充滿日式風情的生活園區充滿了更多新意。

戶外有一排小吧檯，在秋高氣爽的日子裡，坐在這裡享受美酒與煎餃，別有一番風情。

值得一提的是，這家餐廳的入口設計非常隱秘，藏在側邊樓梯下，稍不注意就可能會錯過。

「臺虎居餃屋」與既有的「臺虎啜飲室Landmark」不同，它是專為「榕錦時光生活園區」這個充滿日式風情的場域打造的限定店。

走進「臺虎居餃屋」，你會發現這裡的挑高空間設計既寬敞又有質感，設有一字形吧檯和小巧的隔間座位，無論是一個人想安靜小酌，還是多人相聚，這裡都提供了最合適的氛圍。

餐點

店內的福岡式煎餃（高麗菜豬肉餡）每份120元，共8粒。

這款煎餃源自二戰時期的中國，後來傳入日本，在福岡發揚光大，成為當地特色的B級美食。

日式煎餃與台灣鍋貼有些不同，煎餃是先煮熟再煎至兩面金黃，體積小巧，口感酥脆。如果你更偏愛台灣鍋貼的厚實口感，日式煎餃的細膩風味可能會略顯不夠滿足。

除了煎餃，店內的水餃（高麗菜豬肉餡）每份也是120元，共8粒。

相比台灣傳統的水餃，這裡的日式水餃個頭較小，味道清淡。搭配醬油、白醋與辣油這些餃子「三神器」，風味才能更為突出。

當然，來這裡一定要品嚐「臺虎精釀」的生啤酒，特別是「Draft High（嗨啤）」，每杯250元，麥香清爽，尾韻乾淨，配上煎餃的豐富口感，讓人不禁一口接一口，沉醉在這啤餃組合的美味中。

「臺虎居餃屋」的氛圍輕鬆而雅緻，相較於臺虎啜飲室Landmark那股年輕活力的氛圍，這裡的成熟度和寧靜度更高，非常適合想要尋找一段安靜時光或與好友輕鬆交談的顧客。

Jun 2024.08

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