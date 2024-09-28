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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

2024-09-28 00:00:00 Jun 人氣：77
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窩客好文

Jun

發表篇數：171篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：

臺虎居餃屋
place台北市大安區金華街155號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北最近老屋新生的案例中，「榕錦時光生活園區」的獨特品味無疑是最為高雅的代表之一。這座原本是日治時期刑務所官舍的老建築，經過重新規劃和修復後，吸引了許多理念相近的餐飲品牌進駐，完美轉型成為結合美食與生活風格的場域，讓喜愛美食與質感生活的人都能在這裡找到共鳴。

榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

其中，世界冠軍的興波咖啡、年銷量超過80座101大樓的「好丘貝果」，都是這裡的亮眼品牌，當然還有知名精釀啤酒品牌「臺虎精釀」最新推出的酒食餐廳「臺虎居餃屋」。這家餐廳主打的是結合臺虎精釀招牌啤酒與日式煎餃的全新用餐體驗，讓人感受前所未有的「啤餃」魅力。

榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

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Table of Contents

地圖 )
  • 電話：02 2391 0150
  • 營業時間 
    星期一: 16:00 – 23:30,
    星期二: 16:00 – 23:30,
    星期三: 16:00 – 23:30,
    星期四: 16:00 – 23:30,
    星期五: 11:00 – 00:30,
    星期六: 11:00 – 00:30,
    星期日: 11:00 – 23:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 菜單

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    介紹

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    老台北人應該對金山南路和杭州南路之間的老眷村「華光社區」不陌生。這裡早在日治時期就曾是台北刑務所及其官舍所在地。國府撤退後，這裡被轉作為法務部員工宿舍，隨後也吸引了許多外地北漂族群入住，形成了居民龍蛇混雜的社區。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    這幾年，隨著政府陸續推動危老眷村的改建和活化，華光社區也經歷了轉型。違章建築被拆除後，原有的日本歷史痕跡逐漸重現，這裡被轉變成為一個融合歷史與城市景觀的「榕錦時光生活園區」。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    「臺虎居餃屋」正是這個園區的招牌店家之一。它由近年迅速崛起的台灣本土精釀啤酒品牌「臺虎精釀」所打造，帶來了日式煎餃與精釀啤酒的獨特結合，讓這片充滿日式風情的生活園區充滿了更多新意。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    戶外有一排小吧檯，在秋高氣爽的日子裡，坐在這裡享受美酒與煎餃，別有一番風情。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    值得一提的是，這家餐廳的入口設計非常隱秘，藏在側邊樓梯下，稍不注意就可能會錯過。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    「臺虎居餃屋」與既有的「臺虎啜飲室Landmark」不同，它是專為「榕錦時光生活園區」這個充滿日式風情的場域打造的限定店。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    走進「臺虎居餃屋」，你會發現這裡的挑高空間設計既寬敞又有質感，設有一字形吧檯和小巧的隔間座位，無論是一個人想安靜小酌，還是多人相聚，這裡都提供了最合適的氛圍。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    餐點

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    店內的福岡式煎餃（高麗菜豬肉餡）每份120元，共8粒。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    這款煎餃源自二戰時期的中國，後來傳入日本，在福岡發揚光大，成為當地特色的B級美食。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    日式煎餃與台灣鍋貼有些不同，煎餃是先煮熟再煎至兩面金黃，體積小巧，口感酥脆。如果你更偏愛台灣鍋貼的厚實口感，日式煎餃的細膩風味可能會略顯不夠滿足。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    除了煎餃，店內的水餃（高麗菜豬肉餡）每份也是120元，共8粒。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    相比台灣傳統的水餃，這裡的日式水餃個頭較小，味道清淡。搭配醬油、白醋與辣油這些餃子「三神器」，風味才能更為突出。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    當然，來這裡一定要品嚐「臺虎精釀」的生啤酒，特別是「Draft High（嗨啤）」，每杯250元，麥香清爽，尾韻乾淨，配上煎餃的豐富口感，讓人不禁一口接一口，沉醉在這啤餃組合的美味中。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    「臺虎居餃屋」的氛圍輕鬆而雅緻，相較於臺虎啜飲室Landmark那股年輕活力的氛圍，這裡的成熟度和寧靜度更高，非常適合想要尋找一段安靜時光或與好友輕鬆交談的顧客。

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

    Jun 2024.08

    榕錦時光生活園區必訪餐廳！臺虎居餃屋福岡煎餃、臺虎精釀嗨啤，隱藏在老眷村裡的日式美食新體驗。

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