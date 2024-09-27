2024-09-27

聽說杰倫最近要在大巨蛋開唱啦! 身為一個忠實粉絲，女王當然要提前替大家到臺北大巨蛋探場一翻，雖然今天這次不是為了演唱會而來，但帶著寶貝來看他人生第一場中華職棒賽事也超級有趣！當然身為一個美食玩家，女王一定也要替大家探訪大巨蛋內的獨家美食，像女王今天發現的「拉圖爾精釀啤酒」的攤位，除了擁有台灣唯一的啤酒女孩美味的大巨蛋限定餐盒更是球迷們在看球時必備的好夥伴。今天就讓女王來為大家一探大巨蛋的美麗風光與美食吧！

⏏文章摘要

大巨蛋「拉圖爾精釀啤酒」在哪裡?

大巨蛋裡的「拉圖爾精釀啤酒」攤位設置得相當醒目，尤其是熱鬧的比賽日，攤位前總是人潮不斷。其實「拉圖爾精釀啤酒」是一家位於西門町的人氣餐廳「拉圖爾精釀柴燒餐廳」，以美式休閒風格為主，提供一系列精釀啤酒與柴燒美食。他們的店內經常轉播各大體育賽事，吸引了不少喜歡在輕鬆氛圍中享用美食的客人。這次在大巨蛋設立的攤位，為球迷們提供精選啤酒與獨家限量的餐盒，讓大家在觀看比賽的同時，也能享受一頓豐富的餐飲。



Advertisements

「拉圖爾精釀啤酒」大巨蛋限定餐盒

當天最吸引我的，無疑是「豪饗大滿貫餐盒」。這款以壘包為造型為設計而成，每一個壘包內都塞滿了種種美食。比如本壘的以超嫩的風味雞肉、香煎鴨胸搭配而成的雙拼的肉食，而一壘則是新鮮蔬時與蟹肉，二壘則是甜蜜蜜的地瓜、三壘就是糖心蛋，各種讓人食指大動的豐富美食，除了美味外更格外具有紀念意義。

咖哩雞奶油燉飯也是當天的亮點之一。濃郁的咖哩香味撲鼻而來，搭配滑順的奶油燉飯，入口即化。咖哩的香料與雞肉的鮮嫩完美融合，讓人品嚐後滿滿的滿足感。這道燉飯絕對是奶油燉飯愛好者的福音，既飽腹又不油膩，恰到好處。

餐酒組合如果你想要在比賽時來點豪華享受，那麼「拉圖爾精釀啤酒餐酒組合」絕對是最划算的選擇。只需$300，就能享受一杯拉圖爾精釀啤酒和一份餐盒，這種搭配絕對是球賽期間的頂級享受。無論是啤酒的麥香還是餐盒的豐富口感，都能在這一刻達到完美的奢華饗宴。



Advertisements

中華職棒例行賽-中信兄弟VS味全龍

買完美熟後當然就是來到座位區享用美食，並替球隊加油！女王到訪大巨蛋的時間正是中華職棒例行賽-中信兄弟VS味全龍賽事，味全龍的主場氣氛非常火熱，現場的球迷熱情十足。球場內，無論是比賽的緊張刺激，歡呼聲與熱鬧的氣氛真的讓人看的超級緊張! 在「拉圖爾精釀柴燒餐廳」的美食與啤酒助興下，更讓這次的棒球體驗達到頂峰~火熱的氣氛讓女王跟寶貝都忍不住舉起手中的啤酒，一起歡呼~

台灣唯一啤酒女孩

對了!大家在看賽事的時候，可別錯過「拉圖爾精釀啤酒」攤位的最大特色之一，就是他們的啤酒女孩。這些啤酒女孩不僅僅是賣啤酒，她們更是賽事中的一道亮麗風景線。她們穿著亮眼的制服，手拿著精釀啤酒，穿梭於會場觀眾席之間，隨時為需要解渴的球迷送上冰涼的啤酒。與傳統的餐飲服務不同，啤酒女孩不僅限於攤位，她們還會走進座位區，讓你無需離開座位就能輕鬆購買啤酒。這樣的貼心服務，無論你是在緊張的比賽時刻，還是與朋友一起聊天，都不會錯過任何精彩瞬間。

而且「拉圖爾精釀啤酒」不僅在台北大巨蛋有這樣的啤酒女孩服務，他們也會在其他棒球場，如富邦悍將和台鋼雄鷹的主場出現。所以，不管你在哪個球場看比賽，都有機會享受到這獨特的服務。當然如果你想舉辦大型活動或派對、尾牙宴會，需要啤酒女孩也可以聯絡「拉圖爾精釀啤酒」，她們都可以出場為大家服務、助興喔!

臺北大巨蛋餐廳推薦｜大巨蛋美食推薦

介紹到這最後在來跟大家分享一下，第一次到大巨蛋看球賽的心得~總結來說，大巨蛋場地真的非常光大舒適，而且看棒球時還能配搭美食與啤酒的陪伴！只能說這次又讓女王跟寶寶解鎖了人生的新體驗。大家下次你來大巨蛋看比賽，記得也要試試拉圖爾的豪饗大滿貫餐盒和拉圖爾精釀啤酒，這家臺北大巨蛋餐廳推薦｜大巨蛋美食推薦絕對會讓你看比賽的心情UP~UP~的喔!

Advertisements

拉圖爾精釀柴燒餐廳資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：拉圖爾精釀柴燒餐廳

IG粉專：latourbrewery_tw

大巨蛋攤位：拉圖爾精釀啤酒 (攤位位置會因賽季變換)

地址：台北市中正區延平南路84巷8號

營業時間：週二至週四15:00–23:00、週五至週六16:00–00:00 (週一公休)

電話：02-23889899