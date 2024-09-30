前言
去年大漠有簡易的復刻過「阿嬤的青蔥燉全雞」，那時找不到一整隻雞來料理，只好使用「雞腿肉切塊」來替代，雖然一樣的好吃，但總覺得味道上差了一點點，覺得不太滿意 😅
後來發現「全X」也有賣全雞，大漠覺得超興奮，居然有機會可以更完美的復刻「青蔥燉全雞」，結果「台北」只有在「普渡期間」才有賣全雞，沒有即時及行動就錯過了 😓
幸運的是大漠回到「花蓮」在「全X」又看到了全雞，於是馬上展開行動 ~
一、準備食材
1. 青蔥 2 ~ 3 把。
2. 香菜 1 把。
3. 三層肉 1 ~ 2 條。
4. 全雞 1 隻。
5. 水 2 大碗 (約 2000ml)。
6. 醬油 1 碗。
7. 醬油膏 1 ~ 2 匙。
8. 糖。(備而不用，味道太過死鹹，加下去中和一下)
9. 鹽。(備而不用，缺乏鹹度，加下去)
二、料理「青蔥燉全雞」
放入「1 把切段的青蔥」。
放入「全雞 1 隻」🐓
大漠這邊有先川燙過，去除肉品血水避免腥味，減少油脂，健康加分 ~
再放入「三層肉 1 ~ 2 條」🐖，一樣是有先川燙過 ~
再來把剩下的「1 把青蔥」放入，還有大漠忘記拍照的「 1 把香菜」也放入 😅
最後倒入「2 大碗清水 (約 2000 ml)」、「1 碗醬油」以及「1 匙醬油膏」~
蓋上鍋蓋大火煮滾 🔥🔥🔥
大火煮滾後，轉至小火燉慢燉 🔥
建議至少燉上 1 個半小時，而大漠喜歡入口即化的感覺，所以燉上了 2 個小時 😁
如果大家喜歡更軟一點，還可以燉更久喔 ~
大漠每 30 分鐘會檢查一下鍋內的狀況，確定食材是否都在湯汁內燉煮 😋
順便檢查「湯汁」蒸發過多，「湯汁」太少可能造成食材燒焦，所以要補一點點水進入 ~
三、上菜「青蔥燉全雞」
起鍋上菜 ~
使用整隻雞燉起來，讓「青蔥燉肉」擁有了更多個「雞油」，使其增加了更多的一股香氣 ~
「雞油」與「豬油」的融合，也讓「湯汁」油膩感大幅減少了，更佳的順口 ~ 😋
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