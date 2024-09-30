前言

去年大漠有簡易的復刻過「阿嬤的青蔥燉全雞」，那時找不到一整隻雞來料理，只好使用「雞腿肉切塊」來替代，雖然一樣的好吃，但總覺得味道上差了一點點，覺得不太滿意 😅

後來發現「全X」也有賣全雞，大漠覺得超興奮，居然有機會可以更完美的復刻「青蔥燉全雞」，結果「台北」只有在「普渡期間」才有賣全雞，沒有即時及行動就錯過了 😓

幸運的是大漠回到「花蓮」在「全X」又看到了全雞，於是馬上展開行動 ~

一、準備食材

1. 青蔥 2 ~ 3 把。

2. 香菜 1 把。

3. 三層肉 1 ~ 2 條。

4. 全雞 1 隻。

5. 水 2 大碗 (約 2000ml)。

6. 醬油 1 碗。

7. 醬油膏 1 ~ 2 匙。

8. 糖。(備而不用，味道太過死鹹，加下去中和一下)

9. 鹽。(備而不用，缺乏鹹度，加下去)

二、料理「青蔥燉全雞」

放入「1 把切段的青蔥」。

放入「全雞 1 隻」🐓

大漠這邊有先川燙過，去除肉品血水避免腥味，減少油脂，健康加分 ~

再放入「三層肉 1 ~ 2 條」🐖，一樣是有先川燙過 ~

再來把剩下的「1 把青蔥」放入，還有大漠忘記拍照的「 1 把香菜」也放入 😅

最後倒入「2 大碗清水 (約 2000 ml)」、「1 碗醬油」以及「1 匙醬油膏」~

蓋上鍋蓋大火煮滾 🔥🔥🔥

大火煮滾後，轉至小火燉慢燉 🔥

建議至少燉上 1 個半小時，而大漠喜歡入口即化的感覺，所以燉上了 2 個小時 😁

如果大家喜歡更軟一點，還可以燉更久喔 ~

大漠每 30 分鐘會檢查一下鍋內的狀況，確定食材是否都在湯汁內燉煮 😋

順便檢查「湯汁」蒸發過多，「湯汁」太少可能造成食材燒焦，所以要補一點點水進入 ~

三、上菜「青蔥燉全雞」

起鍋上菜 ~

使用整隻雞燉起來，讓「青蔥燉肉」擁有了更多個「雞油」，使其增加了更多的一股香氣 ~

「雞油」與「豬油」的融合，也讓「湯汁」油膩感大幅減少了，更佳的順口 ~ 😋