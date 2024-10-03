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電話：02 2581 9909

營業時間

星期一: 11:00 – 21:30,

星期二: 11:00 – 21:30,

星期三: 11:00 – 21:30,

星期四: 11:00 – 21:30,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 21:30

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

菜單

介紹

其實這間店走的是時尚台茶沙龍風，店內裝潢融合了復古與現代元素，從人字形木地板到中藥行藥櫃，還有那金光閃閃的大窗戶，真的超適合打卡拍照！

今天坐在「永心鳳茶」南西店的窗邊雅座，傍晚時分餘暉灑落，與戶外喧囂沸騰的中山站廣場相比，更顯怡然自得。

餐點

這次我們兩個人來用餐，點了幾道招牌菜

櫻花蝦高麗菜 180元

先說說這道「櫻花蝦高麗菜」，它的大火快炒讓高麗菜口感爽脆，加上櫻花蝦的香氣，雖然賣相上因為一些碎菜葉稍微扣分，但味道還是很不錯的。

乾鍋什錦米血 180元

這道菜是從高雄東山鴨頭發想的，用了秘製醬料加上米血的酥脆口感，滿受歡迎的

只是我覺得味道稍微清淡了一點，還可以再重一點。

馬告紅燒牛小排飯 480元

今天的MVP——「馬告紅燒牛小排飯」！

這道牛小排用馬告，也就是山胡椒來調味，帶有微微的辛香，再加上軟嫩的牛小排吸附了濃郁的醬汁，真的是非常下飯的一道菜。

菜酸煮魚豬肉鍋 420元

這道菜用了澎湖的日曬酸菜，搭配豬肉和石斑魚煮成湯，不過老實說，魚肉煮得有點過老，這樣的價格下我覺得有點小失望。

茶飲

我點了「梨山蘋果泡沫」和「永心厚奶茶」。

梨山蘋果泡沫 180元(冷/杯)

蘋果泡沫的清爽真的很適合炎熱的夏天，但杯子的呈現稍微單調了點。

永心厚奶茶 180元(冷/杯) 250元(熱/壺)

至於厚奶茶，原本期待會是茶味濃郁、口感細膩，但實際喝起來有點讓人失望，甚至覺得義美的奶茶都更好喝。

結語

總結來說，「永心鳳茶」的環境和氛圍確實是很加分，特別適合情侶約會或者朋友聚會，但如果是衝著餐點而來，可能會稍微失望一點。相比之下，我反而覺得姊妹店「心潮飯店」的餐點更出色，不過還是得看個人口味啦！

Jun 2024.08

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