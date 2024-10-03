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台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

2024-10-03 21:55:12 Jun 人氣：80
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窩客好文

Jun

發表篇數：171篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

永心鳳茶 (新光南西店)
phone02-2581-9909
place台北市中山區南京西路15號3F
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

這次我來到的是位於台北新光三越南西三館的「永心鳳茶」南西店，這間店其實早在2015年就已經在高雄創立，背後還有著「老新台菜」這個老字號的台菜根基。聽起來是不是很厲害？

台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

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Table of Contents

地圖 )
  • 電話：02 2581 9909
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 21:30,
    星期二: 11:00 – 21:30,
    星期三: 11:00 – 21:30,
    星期四: 11:00 – 21:30,
    星期五: 11:00 – 22:00,
    星期六: 11:00 – 22:00,
    星期日: 11:00 – 21:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

    • 菜單

    台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

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    台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

    介紹

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    台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

    其實這間店走的是時尚台茶沙龍風，店內裝潢融合了復古與現代元素，從人字形木地板到中藥行藥櫃，還有那金光閃閃的大窗戶，真的超適合打卡拍照！

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    今天坐在「永心鳳茶」南西店的窗邊雅座，傍晚時分餘暉灑落，與戶外喧囂沸騰的中山站廣場相比，更顯怡然自得。

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    餐點

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    這次我們兩個人來用餐，點了幾道招牌菜

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    櫻花蝦高麗菜 180元

    先說說這道「櫻花蝦高麗菜」，它的大火快炒讓高麗菜口感爽脆，加上櫻花蝦的香氣，雖然賣相上因為一些碎菜葉稍微扣分，但味道還是很不錯的。

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    乾鍋什錦米血 180元

    這道菜是從高雄東山鴨頭發想的，用了秘製醬料加上米血的酥脆口感，滿受歡迎的

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    只是我覺得味道稍微清淡了一點，還可以再重一點。

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    馬告紅燒牛小排飯 480元

    今天的MVP——「馬告紅燒牛小排飯」！

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    這道牛小排用馬告，也就是山胡椒來調味，帶有微微的辛香，再加上軟嫩的牛小排吸附了濃郁的醬汁，真的是非常下飯的一道菜。

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    菜酸煮魚豬肉鍋 420元

    這道菜用了澎湖的日曬酸菜，搭配豬肉和石斑魚煮成湯，不過老實說，魚肉煮得有點過老，這樣的價格下我覺得有點小失望。

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    茶飲

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    我點了「梨山蘋果泡沫」和「永心厚奶茶」。
    梨山蘋果泡沫 180元(冷/杯)

    蘋果泡沫的清爽真的很適合炎熱的夏天，但杯子的呈現稍微單調了點。

    永心厚奶茶 180元(冷/杯) 250元(熱/壺)

    至於厚奶茶，原本期待會是茶味濃郁、口感細膩，但實際喝起來有點讓人失望，甚至覺得義美的奶茶都更好喝。

    結語

    台北必去台式復古茶沙龍！「永心鳳茶南西店」打卡氛圍滿分，招牌馬告紅燒牛小排飯大推薦。

    總結來說，「永心鳳茶」的環境和氛圍確實是很加分，特別適合情侶約會或者朋友聚會，但如果是衝著餐點而來，可能會稍微失望一點。相比之下，我反而覺得姊妹店「心潮飯店」的餐點更出色，不過還是得看個人口味啦！

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    Jun 2024.08

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