從出生之前就跟先生說好要自己帶兒子，結果帶著帶著就要氣死（笑）因為越大越難帶，體力也是越來越好，每天都在看要帶他去哪裡放風，想到頭都好痛（扶額頭）

這次帶他來兩天一夜的旅行，是南投很有名的親子景點——茶二指故事館， 裡頭除了有許多關於茶類的文化之外，還有規劃一系列的小朋友友善區，一起來看看吧 :)



檢視較大的地圖

茶二指故事館

南投縣名間鄉埔中巷32-1號

09:30-17:30

04-92583126

預約及官網

一到茶二指故事館看到票價資訊，想說價格也太便宜了吧！而且門票還可以折抵50元，半票的小孩也可以折抵消費，基本上可以說是小朋友免費入場了，超級划算~

一進門後，就可以看到關於茶類的一些歷史，當然也有很可愛的自我能量分析，可以根據自己的狀況去抽籤，看我們適合哪一種茶，抽完後我的竟然是愛情的墳墓（笑）

抽到這個籤之後，也可以購買相對應的茶包唷！

經過了剛剛的通道後，就可以抵達後面的拌手禮區， 這邊的拌手禮很多樣化，除了有大家熟知的茶葉之外，也有外帶現泡茶可以喝。

這邊也可以預約品茶活動，一次體驗價100，如果真的喜歡茶的朋友很推薦來這邊，或是帶外國朋友的話，一定要體驗看看！

伴手禮的部分絕對是要看一下的， 我們買了茶葉蛋、乳酪蛋糕、一整袋的茶包。

我們抵達時必較晚，差一點就趕不上午餐時間，但還好還是趕上了！

裡面的裝潢很可愛，非常的日系，剛從日本回來沒有回來多久的我們，看到裝潢也是會心一笑。

我們點了一個豚骨拉麵、還有一個白鷺紅茶拉麵，上桌後真的有嚇到，除了一般印象中的海苔跟叉燒之外，店家還有提供滷蛋與豆芽菜，還有其他小菜，非常豐盛！

拉麵來說我們都很喜歡白鷺紅茶拉麵，淡淡的茶香麵體吃起來也很Ｑ彈，湯頭的部分也比較清爽，多喝幾口湯也不會覺得膩，豚骨的部分就比較濃郁一些，麵體的話更適合小朋友。

吃飽後逛逛園區，發現這邊有好多好可愛的裝置藝術，像是可愛的茶壺、還有珍珠奶茶，都是這邊的特色。

經過了空中茶園步道後，第一個看到的就是孩子們的天堂——戲水區，兒子在這區玩到不能自己，根本不想離開（笑）

重點是還玩到整身濕透，來這邊的爸媽真的是要多帶兩套衣服啊！

但水深很淺，小朋友玩也很安全，爸媽可以在旁邊稍作休息也沒問題。

走過了這段雨傘路，也看到了可愛的電話亭。

除了這些的體驗之外， 當然還有可愛的羊咩咩餵食 ，飼料的部分可以在園區內購買。

在離開園區之前，有一個很可愛的池塘，兒子對於魚類完全沒有招架力，在這邊看了好久都不願意離開（笑）

玩的差不多後，就前往今天的住宿啦！

茶二指故事館的水管屋就位於他們園區的斜對面斜坡，稍微爬一下就到了，車子的話建議大家就在原本的位置停就好，這邊也沒有地方停車唷！

從水管屋看出去有一個小區域，這個區域是可以大家一起使用的，像是想要晚上在這邊烤肉、煮飯的朋友，也可以直接在公區域使用，搭設好的雨棚也很貼心。

室內的空間比較小一些，基本上建議大家不要帶行李箱，可以使用行李袋會更好收納跟舒適。

床的部分屬於雙人床，以兒子一歲多的年紀來說一起睡沒問題，大概5-6歲左右的話建議可以多訂一間， 室內也有冷氣，不需要擔心會太熱之外，也有簾子可以拉上，整體來說也算舒適。

· 開箱伴手禮 ·

露雨蛋糕

回家前我們也再次買了一些伴手禮，這個露雨蛋糕就很推薦！

淡淡的乳酪香氣不會太濃郁，整體的口感也是介於海綿蛋糕與乳酪蛋糕中間，不會很膩口之外，簡簡單單的味道也不會太甜，是我很願意再回購的一款。

鐵觀音茶包

產茶的茶二指故事館不可能不買茶！

因為我跟先生最近都比較忙碌，沒有辦法好好的坐下來泡茶，所以我們選擇的是茶包系列，一大包裡頭有100包小包裝，價格上也很划算，加入熱水浸泡10分鐘就有好喝的鐵觀音，也是我們的小幸福之一。



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茶二指故事館

南投縣名間鄉埔中巷32-1號

09:30-17:30

04-92583126

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