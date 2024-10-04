2024.05.15

海城 上湯鮮魚粥 飯麵擔

06-9260935

營業時間 10:00 ~ 14:00 / 16:30 ~ 21:00

(週四公休)

澎湖縣馬公市三多路441號

海城 上湯鮮魚粥 飯麵擔FB

到民宿去辦理入住之後，正好是午飯時間帶著我爸媽來到位於馬公的海城上湯鮮魚粥飯麵擔

這家是我在網路上搜到的，為什麼會選擇這家小吃店呢?因為這裡的"八仙過海"好多人推薦

海城上湯鮮魚粥飯麵擔就在我們住的民宿不遠處，騎機車過來約5分鐘就到了，是不是很近阿!呵

下午1點左右來到現場，門口還是等了不少想要用餐的客人，還好翻桌率也算快，我們沒有等太久

如要在店內用餐，要先到櫃台處去領取叫號器並告知用餐人數

拿到叫號器之後可以順便拿menu，在等待用餐的時間先把想吃的東西劃好，到時直接交給櫃台即可

海城上湯鮮魚粥飯麵擔用餐空間

餐廳內座位不多，大概約有6桌~7桌吧，如果一群人的人數太多可能就不太好排座位了

海城上湯鮮魚粥飯麵擔獨門秘方

用餐之後若覺得他們家的醬料不錯也可以買回家喔

海城上湯鮮魚粥飯麵擔菜單

有賣粥品、麵線、油麵、意麵還有鮮魚湯、小菜跟滷味，品項選擇還不少

最重要的是我看到我想要吃的"八仙過海"了，哈哈哈

黑豆干$25元、海帶$20元

口味上吃起來還可以，滷汁感覺偏甜

燙青菜 $40元

我們點的是空心菜，我爸爸說吃起來有點老，我吃起來覺得還好

肉燥飯 $40元

有全肥、全瘦或者是半肥半瘦肉可以選擇，我爸點的是半肥半瘦

肉燥的味道蠻香的，吃起來鹹甜鹹甜的滋味，我爸吃完說還不錯吃

老虎乾拌麵 $70元

這碗乾拌麵是我跟我媽分食的，除了麵條上面還有幾塊肉片，拌的醬是店家有在賣的老虎醬

把麵條跟醬拌勻之後聞的到辣椒香氣，如果跟我一樣不太能吃辣的人來說這辣度算中辣，辣的很過癮

我吃完一口就說好辣，結果我媽跟我說，不會阿.............= ="，然後我媽吃一口就說，這麵好Q

雖然對我來說有點辣，但是老虎醬拌乾麵吃起來鹹香鹹香的又帶點辣吃起來好開胃，麵條帶有嚼勁

八仙過海/龍蝦 $680

八仙過海有龍蝦、花蟹、海膽、石蟹、明蝦跟三點蟹這6種主食海鮮可以選擇，價位在$340元~$680元

配料搭配有龍膽石斑、干貝、鮑魚、白蝦、牡蠣、狗母魚丸、小卷、澎湖麵線，使用老母雞熬成的湯頭

老母雞熬成的湯頭

喝起來清爽又順口，裡面還不少的海鮮喝起來還會有鮮甜的味道

湯頭口味偏淡，對比較重口味像是我爸媽來說覺得較清淡些，但對我則是剛剛好

八仙過海的主角，龍蝦

這碗一端上桌，看到一整隻龍蝦躺在上面，眼睛全都亮了起來，最喜歡吃龍蝦了，呵

龍蝦肉全部都已經挖出來放在湯裡，龍蝦肉吃起來Q彈，肉質還蠻不錯吃的，我爸媽看到龍蝦也很開心

一碗八仙過海裡面有龍膽石斑、干貝、鮑魚、白蝦、牡蠣、狗母魚丸、小卷，加上主食的海鮮

算算一共有8種海鮮料，該不會是因為這8仙(鮮)所以才取名叫做八仙過海的吧?!呵

海鮮吃起來都有新鮮，最喜歡的就是龍蝦，再來是龍膽石斑，魚肉吃起來口感紮實鮮度也夠

想說看到一碗價格不太便宜所以只點了一碗，但這一碗很有料，滿滿的海鮮讓人看了食慾大開

這一碗的份量感覺2人吃可以，如果3人吃會有點不太夠，我應該要再多點一碗的，哈

澎湖麵線

民宿工作人員開車接我們到住宿的地方有經過很多曬麵線的人家，那時有說西衛盛產的就是手工麵線

這一碗八仙過海裡面有澎湖麵線，不曉得是放到最後面再吃，麵線的口感偏軟還是本身就是這樣的軟度

麵線軟中帶有彈性吸附了湯汁口感很順滑可以一口一口咻咻咻吃進去，而這軟度也很適合老人家食用

來到澎湖的第一餐好像吃的有點好直接點上了龍蝦來吃呀!，這家位於馬公的海城上湯鮮魚粥飯麵擔

肯定點上一碗"八仙過海"來嚐嚐，有龍蝦、花蟹、海膽、石蟹、明蝦跟三點蟹這6種主食海鮮可以選擇

主食海鮮，配料有龍膽石斑、干貝、鮑魚、白蝦、牡蠣、狗母魚丸、小卷、真的是8仙(鮮)過海來的唷!

湯頭清爽鮮甜口味較清淡，龍蝦肉吃起來Q彈、龍膽石斑吃起來口感紮實、澎湖麵線口感滑順很不錯吃

另外老虎乾拌麵的麵條帶有嚼勁吃起來鹹香鹹香的又帶點辣吃起來好開胃，我覺得也蠻好吃的呢

下次有機會再來到澎湖，我應該會點他們家的粥來吃看看，看網路評價好像也蠻多人推薦的