北山古洋樓，位於金寧的古寧頭北山古厝群，是金門歷史的瑰寶之一。這座洋樓見證了金門豐富的戰地歷史，外牆上滿是彈孔，訴說著曾經的戰火硝煙，讓人不禁聯想到古寧頭戰役的慘烈。古洋樓附近的北山播音牆，則是另一個值得探訪的金門景點。北山播音牆坐落於北山斷崖之上，面對廣闊的海洋，是當年金門用來對大陸喊話的重要心戰牆，與馬山觀測所的馬山播音站同為當時的心戰工具。
在戰地時期，這裡曾播放過最溫柔的心戰喊話，鄧麗君那清脆的嗓音通過巨大的播音器傳向對岸：「親愛的大陸同胞，你們好，我是鄧麗君」，這句話至今依然為人津津樂道。北山播音牆的存在，是金門戰地時期聲音武器的代表，傳達出不一樣的戰爭方式。如今，北山播音牆已成為金門重要的歷史地標，吸引著眾多遊客前來參觀，感受這段特殊的歷史。
在金門的古寧頭一日遊中，北山播音牆是必去的景點之一。除了參觀播音牆，遊客還可以前往附近的北山古洋樓，感受其歷史氛圍。這裡還有一個不能錯過的體驗——古寧頭石蚵。古寧頭以養殖石蚵聞名，特有的潮汐環境讓這裡的石蚵與眾不同，每年3月至5月是石蚵的產季，肥美鮮嫩，因潮水漲退，就像在海水裡做「三溫暖」，因此金門石蚵嘗起來特別鮮甜、毫無腥味。遊客可以親身參加採石蚵的活動，體驗當地傳統的養殖文化，這也是金門特色的在地體驗之一。
除此之外，不遠處的安岐風獅爺也是一個不容錯過的景點，象徵著當地的民俗文化。在探索北山播音牆的同時，還可以享受各種金門特色的活動體驗，從歷史景點到傳統漁業，從文化象徵到自然美景，讓金門之旅更為豐富多彩。
這裡的「北山播音牆攻略及週邊必遊景點推薦」，將為你展現一個多層次的金門之旅。無論是參觀北山古洋樓和播音牆，還是親手採石蚵，這段旅程都將帶你深入了解金門的歷史、文化與自然魅力。