以前老爸還在時 ， 每當親戚朋友有開刀住院情況或覺得我們兄妹需要補元氣時

總會囑咐我們去菜市場買上好的魚 ， 細心燉煮魚湯好好以食補方式恢復元氣

前一陣子我們家嫂子開刀住院 ， 身為大姑的我特別準備

【魚精推薦/補品送禮推薦】【日芳珍饌】淬魚精

讓大哥嫂子不論是在病房裡 ， 或是出院回到家

都能用輕鬆簡單的方法 ， 喝到我們準備的滿滿的關愛和心意

讓嫂子更快恢復健康

【日芳珍饌】淬魚精 包裝超精美

精緻帶大器質感紅的禮盒包裝 ， 高雅大方中帶喜氣

常溫就可以保存 ， 從質感到實用

帶到醫院做成探望補品 ， 或日常孝親還是年節伴手禮

都是最誠摯的健康祝福

日芳珍饌起源於台南 ， 饌創辦人吳梁惠先生於1966年起至今近50年餐飲、食材的相關經驗

讓日芳珍饌研發出來的產品已經是國內外各餐飲集團、飯店、餐廳....指定使用的品牌

而且有非常多項驗證合格 ， 商品安心聲明

符合世界最高規格的食品法規 ， 通過最嚴格輸歐盟食品安全驗證

標檢局HACCP食品安全驗證合格 ， ISO22000國際管理驗證合格(TAF)

輸歐盟認定核准工廠、美國FDA核准工廠

是值得推薦信賴的品牌,給最愛家人就是要給最好的

不管是自用或是送禮日芳珍饌淬魚精都是很讚的選擇喔

盒背將營養標示.品名.等等產品資訊標示上

【日芳珍饌】淬魚精 屬於滴精類營養補給品

採用台南在地、具產銷履歷、最溫和的牛奶魚(虱目魚)

獨家的雙重淬取技術 ， 先雲淬再水合

用兩種淬取方式將虱目魚細微分子完全帶出

零普林精補品 ， 我跟嫂子進入熟齡年紀喝起來也能安心無負擔

飲用族群：

銀髮族：牙口不佳 ， 快速補充

上班族/成人：營養攝取 ， 增強體力

兒童：基本調理 ， 成長關鍵

孕媽咪/產後：長胎長肉，產後恢復

病患族群：術前補身，術後滋補

【日芳珍饌】淬魚精 不分男女老少、各個年齡層都可以飲用

惟用量有些不同，一般是每人1天1包即可，可視情形酌量增加

2歲以下幼兒若擔心身體器官機能尚未發育完全，可視情形少量攝取

慢性病患、心血管疾病病患、痛風患者

若有疑慮，建議諮詢專業醫師認可後再飲用

經由高溫高壓滅菌一袋一份小包裝的方式

而且淬魚精常溫版是可以不用加熱直接飲用的

這方便性讓我們一試成主顧

可常溫保存免冷凍、免解凍囤起來更不佔冰箱空間

最適合忙碌現代人趕著上班上課

直接抓ㄧ包就可以隨手放在包包裡帶出門

加熱食用方便 ， 不受時間地點限制

可以視個人最方便的場合 ， 自由選擇飲用方式

1.常溫即可飲用

2.淬魚精不拆袋隔水浸泡熱水約5-8分鐘即可飲用

3.將淬魚精倒入可加熱容器蓋上蓋子 ， 利用電鍋蒸5分鐘

開封就能喝，加熱後口感更潤順 ， 我個人覺得風味最讚

所以我們家都是整包放入熱水馬克杯中

約五分鐘即可飲用

大嫂術後靜養期間讓老哥幫忙加熱也很方便

不用再上市場忙碌備料花長時間辛苦熬煮

隨時有需要的時候

撕開包裝立刻就可以享用

倒出來的【日芳珍饌】淬魚精

湯色呈清澈的淡金黃色,無油脂

常溫喝也不會有腥味

嫂子說平常最挑食最不愛喝魚湯的小兒子也都能幾口歡喜的喝完

質地不黏稠 ， 方便入口

沒有令人不愛的魚腥味

熱熱地嚐起來還帶著香甜濃郁魚湯甜鮮味

含有豐富DHA ， 一包熱量就只有10大卡

讓嫂子好好補充營養不怕長肉肉

牛奶魚(虱目魚)含豐富DHA ， 淬魚精擁有SGS檢驗證明

一包裡面就富含２條奶魚(虱目魚)的營養成分喔！

完整保留住牛磺酸、18種胺基酸、多醣體，而且是零普林 ， 讓人好安心

低熱量 ， 補充營養少負擔

特別適合術前術後調養營養品及剖腹產.坐月子.哺乳媽咪補充營養

對於年老的長者 ， 辛苦的上班族還有家有成長期的親愛寶貝也是很棒的營養補品

官方網站: https://de.zfun.com.tw/l7t0R

FB 粉專:https://www.facebook.com/lianhung

實體通路:

日芳珍饌-新美街門市

台南市中西區新美街 145 號

電話:06-2266228

台南三井 OUTLET 府城市集

台南市歸仁區歸仁大道 101 號 1F

營業時間:週一~週日(含例假日) 11:00~21:30

電話:0910522383

淬魚精在美福食集、新加坡琉元堂、部分藥局均有販售 ！ ,詳見日芳

珍饌官網唷 ！