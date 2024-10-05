以前老爸還在時 ， 每當親戚朋友有開刀住院情況或覺得我們兄妹需要補元氣時
總會囑咐我們去菜市場買上好的魚 ， 細心燉煮魚湯好好以食補方式恢復元氣
前一陣子我們家嫂子開刀住院 ， 身為大姑的我特別準備
【魚精推薦/補品送禮推薦】【日芳珍饌】淬魚精
讓大哥嫂子不論是在病房裡 ， 或是出院回到家
都能用輕鬆簡單的方法 ， 喝到我們準備的滿滿的關愛和心意
讓嫂子更快恢復健康
【日芳珍饌】淬魚精 包裝超精美
精緻帶大器質感紅的禮盒包裝 ， 高雅大方中帶喜氣
常溫就可以保存 ， 從質感到實用
帶到醫院做成探望補品 ， 或日常孝親還是年節伴手禮
都是最誠摯的健康祝福
日芳珍饌起源於台南 ， 饌創辦人吳梁惠先生於1966年起至今近50年餐飲、食材的相關經驗
讓日芳珍饌研發出來的產品已經是國內外各餐飲集團、飯店、餐廳....指定使用的品牌
而且有非常多項驗證合格 ， 商品安心聲明
符合世界最高規格的食品法規 ， 通過最嚴格輸歐盟食品安全驗證
標檢局HACCP食品安全驗證合格 ， ISO22000國際管理驗證合格(TAF)
輸歐盟認定核准工廠、美國FDA核准工廠
是值得推薦信賴的品牌,給最愛家人就是要給最好的
不管是自用或是送禮日芳珍饌淬魚精都是很讚的選擇喔
盒背將營養標示.品名.等等產品資訊標示上
【日芳珍饌】淬魚精 屬於滴精類營養補給品
採用台南在地、具產銷履歷、最溫和的牛奶魚(虱目魚)
獨家的雙重淬取技術 ， 先雲淬再水合
用兩種淬取方式將虱目魚細微分子完全帶出
零普林精補品 ， 我跟嫂子進入熟齡年紀喝起來也能安心無負擔
飲用族群：
銀髮族：牙口不佳 ， 快速補充
上班族/成人：營養攝取 ， 增強體力
兒童：基本調理 ， 成長關鍵
孕媽咪/產後：長胎長肉，產後恢復
病患族群：術前補身，術後滋補
【日芳珍饌】淬魚精 不分男女老少、各個年齡層都可以飲用
惟用量有些不同，一般是每人1天1包即可，可視情形酌量增加
2歲以下幼兒若擔心身體器官機能尚未發育完全，可視情形少量攝取
慢性病患、心血管疾病病患、痛風患者
若有疑慮，建議諮詢專業醫師認可後再飲用
經由高溫高壓滅菌一袋一份小包裝的方式
而且淬魚精常溫版是可以不用加熱直接飲用的
這方便性讓我們一試成主顧
可常溫保存免冷凍、免解凍囤起來更不佔冰箱空間
最適合忙碌現代人趕著上班上課
直接抓ㄧ包就可以隨手放在包包裡帶出門
加熱食用方便 ， 不受時間地點限制
可以視個人最方便的場合 ， 自由選擇飲用方式
1.常溫即可飲用
2.淬魚精不拆袋隔水浸泡熱水約5-8分鐘即可飲用
3.將淬魚精倒入可加熱容器蓋上蓋子 ， 利用電鍋蒸5分鐘
開封就能喝，加熱後口感更潤順 ， 我個人覺得風味最讚
所以我們家都是整包放入熱水馬克杯中
約五分鐘即可飲用
大嫂術後靜養期間讓老哥幫忙加熱也很方便
不用再上市場忙碌備料花長時間辛苦熬煮
隨時有需要的時候
撕開包裝立刻就可以享用
倒出來的【日芳珍饌】淬魚精
湯色呈清澈的淡金黃色,無油脂
常溫喝也不會有腥味
嫂子說平常最挑食最不愛喝魚湯的小兒子也都能幾口歡喜的喝完
質地不黏稠 ， 方便入口
沒有令人不愛的魚腥味
熱熱地嚐起來還帶著香甜濃郁魚湯甜鮮味
含有豐富DHA ， 一包熱量就只有10大卡
讓嫂子好好補充營養不怕長肉肉
牛奶魚(虱目魚)含豐富DHA ， 淬魚精擁有SGS檢驗證明
一包裡面就富含２條奶魚(虱目魚)的營養成分喔！
完整保留住牛磺酸、18種胺基酸、多醣體，而且是零普林 ， 讓人好安心
低熱量 ， 補充營養少負擔
特別適合術前術後調養營養品及剖腹產.坐月子.哺乳媽咪補充營養
對於年老的長者 ， 辛苦的上班族還有家有成長期的親愛寶貝也是很棒的營養補品
官方網站: https://de.zfun.com.tw/l7t0R
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實體通路:
日芳珍饌-新美街門市
台南市中西區新美街 145 號
電話:06-2266228
台南三井 OUTLET 府城市集
台南市歸仁區歸仁大道 101 號 1F
營業時間:週一~週日(含例假日) 11:00~21:30
電話:0910522383
淬魚精在美福食集、新加坡琉元堂、部分藥局均有販售 ！ ,詳見日芳
珍饌官網唷 ！